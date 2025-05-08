СМИ: Россия и США все-таки обсуждают варианты возобновления поставок российского газа в ЕС

По словам собеседников агентства, «восстановление роли Москвы на газовом рынке ЕС может способствовать закреплению мирного соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным». Участие США в восстановлении газовых поставок может помочь России преодолеть «политическое сопротивление» в Европе, а Вашингтону дать возможность контролировать объемы поставок, отмечают источники Reuters.

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обсуждали вопрос поставок газа в ходе переговоров по прекращению российско-украинской войны, утверждают двое собеседников агентства.

В ходе переговоров между представителями Москвы и Вашингтона обсуждалось, в частности, участие инвесторов из США в проектах, связанных с газопроводом «Северный поток», или с «Газпромом». Один из вариантов предполагает, что российский газ покупала бы американская компания, которая затем уже экспортировала бы его в Европу.

По данным источников, «Газпром», «стремящийся возобновить свои поставки в Европу», рассматривает возможность предложения немецким клиентам краткосрочных двухлетних контрактов и значительных скидок. При этом традиционно российская компания заключает с покупателями контракты на десятилетия.