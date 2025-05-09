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Найти виновника фекального загрязнения воды вблизи Тарту становится все труднее

Перевод: Ева Ойжинская
Руководитель Tartu Veevärk Тоомас Капп вчера днем в диспетчерском центре компании.
Руководитель Tartu Veevärk Тоомас Капп вчера днем в диспетчерском центре компании. Фото: Fotod: Kristjan Teedema

​Несмотря на то, что Департамент здоровья теперь объясняет недавние вспышки заболеваний в Тырванди и Юленурме (Тартумаа), где сотни людей пострадали от фекального загрязнения питьевой воды, не с качеством воды, а передачей инфекции между людьми, компания Tartu Veevärk по-прежнему пытается выяснить, почему в начале позапрошлой недели у местных жителей появились тошнота, рвота, понос и жара.

По состоянию на утро 8 мая Департамент здоровья провел эпидемиологическое расследование 264 случаев заболевания и получил информацию еще о 460 людях, которые, вероятно, пострадали от бактерий и кишечных энтерококков, обнаруженных в питьевой воде. Ведомство также пытается установить возможный источник заражения.

По словам заведующей отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юты Варьяс, сотрудники ведомства, словно детективы, проводят настоящее расследование: «Мы опрашиваем людей, собираем информацию и строим предположения о причинах. Затем проверяем каждую из этих версий: если она подтверждается, работаем дальше, если нет - отбрасываем».

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