Найти виновника фекального загрязнения воды вблизи Тарту становится все труднее

​Несмотря на то, что Департамент здоровья теперь объясняет недавние вспышки заболеваний в Тырванди и Юленурме (Тартумаа), где сотни людей пострадали от фекального загрязнения питьевой воды, не с качеством воды, а передачей инфекции между людьми, компания Tartu Veevärk по-прежнему пытается выяснить, почему в начале позапрошлой недели у местных жителей появились тошнота, рвота, понос и жара.