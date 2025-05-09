Великобритания вводит крупнейший пакет санкций против теневого флота России

​Премьер-министр Кир Стармер 9 мая объявит о крупнейшем пакете санкций, направленных на теневой флот, которые усилят давление, оказываемое Великобританией на Россию.

New sanctions on Putin’s precious ships and his illicit network of enablers will sink his ambitions to prop up his creaking oil industry and fund his illegal war.



Only maximum pressure will force Putin to the table. pic.twitter.com/SVLn3YvJEJ — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) May 9, 2025

«Операции теневого флота, разработанные приближенными Путина, не только финансируют незаконную войну Кремля в Украине - обветшалые суда флота известны тем, что наносят ущерб критически важной национальной инфраструктуре и судоходству в Европе», - сказано в сообщении на сайте правительства Великобритании.

О решении премьер Стармер объявит сегодня в Осло на саммите Объединенных экспедиционных сил (ОЭС). Уточняется, что с 2022 году санкции на экспорт российских энергоносителей уже лишили Москву трети валютных доходов.

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«Эти санкции вводятся после того, как ОЭС в январе активировали передовую систему реагирования под руководством Великобритании, известную как Nordic Warden, для отслеживания потенциальных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга российского теневого флота после сообщений о повреждении важного подводного кабеля в Балтийском море», - гласит анонс.

В настоящее время из оперативного штаба ОЭС в Нортвуде (Великобритания) отслеживаются 22 района, представляющих интерес, включая части Ла-Манша, Северного моря, Каттегата и Балтики.

«Каждый шаг, который мы предпринимаем для усиления давления на Россию и достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, является еще одним шагом к безопасности и процветанию Великобритании. Угрозу со стороны России нашей национальной безопасности нельзя недооценивать, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы уничтожить возможность функционирования теневого флота, лишить его военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, от которой мы зависим в повседневной жизни», - заявил Кир Стармер.

Сегодня же лидеры ОЭС, как ожидается, объявят о расширенном партнерстве ОЭС с Украиной, что еще больше сблизит ОЭС - одних из самых стойких сторонников Украины - с самой Украиной.

«Это партнерство будет продолжать оказывать поддержку Вооруженным силам Украины через интенсивные учения, повышение совместимости военных платформ и усиление поддержки по противодействию дезинформации, а также позволит странам ОЭС учиться на боевом опыте вооруженных сил Украины», - уточняется в сообщении.