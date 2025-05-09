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Великобритания вводит крупнейший пакет санкций против теневого флота России

Кир Стармер на концерте в честь 80-й годовщине Дня Победы, Лондон, Великобритания, 8 мая 2025 года.
Кир Стармер на концерте в честь 80-й годовщине Дня Победы, Лондон, Великобритания, 8 мая 2025 года. Фото: COVER Images / Scanpix

Правительство Великобритании сегодня введет санкции против почти 100 нефтяных танкеров, составляющих основную часть операций теневого флота Путина, которые с начала 2024 года перевезли грузы стоимостью более 24 миллиардов долларов.

​Премьер-министр Кир Стармер 9 мая объявит о крупнейшем пакете санкций, направленных на теневой флот, которые усилят давление, оказываемое Великобританией на Россию.

«Операции теневого флота, разработанные приближенными Путина, не только финансируют незаконную войну Кремля в Украине - обветшалые суда флота известны тем, что наносят ущерб критически важной национальной инфраструктуре и судоходству в Европе», - сказано в сообщении на сайте правительства Великобритании.

О решении премьер Стармер объявит сегодня в Осло на саммите Объединенных экспедиционных сил (ОЭС). Уточняется, что с 2022 году санкции на экспорт российских энергоносителей уже лишили Москву трети валютных доходов.

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«Эти санкции вводятся после того, как ОЭС в январе активировали передовую систему реагирования под руководством Великобритании, известную как Nordic Warden, для отслеживания потенциальных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга российского теневого флота после сообщений о повреждении важного подводного кабеля в Балтийском море», - гласит анонс.

В настоящее время из оперативного штаба ОЭС в Нортвуде (Великобритания) отслеживаются 22 района, представляющих интерес, включая части Ла-Манша, Северного моря, Каттегата и Балтики.

«Каждый шаг, который мы предпринимаем для усиления давления на Россию и достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, является еще одним шагом к безопасности и процветанию Великобритании. Угрозу со стороны России нашей национальной безопасности нельзя недооценивать, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы уничтожить возможность функционирования теневого флота, лишить его военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, от которой мы зависим в повседневной жизни», - заявил Кир Стармер.

Сегодня же лидеры ОЭС, как ожидается, объявят о расширенном партнерстве ОЭС с Украиной, что еще больше сблизит ОЭС - одних из самых стойких сторонников Украины - с самой Украиной.

«Это партнерство будет продолжать оказывать поддержку Вооруженным силам Украины через интенсивные учения, повышение совместимости военных платформ и усиление поддержки по противодействию дезинформации, а также позволит странам ОЭС учиться на боевом опыте вооруженных сил Украины», - уточняется в сообщении.

Объединенные экспедиционные силы состоят из 10 союзников: Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Швеции и Великобритании, которая выступает в роли страны-координатора (Framework Nation).

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