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Возвращение украинцев на родину станет сильным ударом для эстонских предприятий

Перевод: София Солдатенко
Эти украинские женщины в пятницу работали на заводе Hansa Candle в Вильянди. Надежда Овчаренко (справа) рассказала, что ее дом находится в Запорожской области, которая оккупирована Россией, поэтому ей попросту некуда возвращаться. Также и Алена Пидкорытова сказала, что ей некуда ехать на родину, так как ее дом в Харьковской области был разрушен в результате обстрелов.
Эти украинские женщины в пятницу работали на заводе Hansa Candle в Вильянди. Надежда Овчаренко (справа) рассказала, что ее дом находится в Запорожской области, которая оккупирована Россией, поэтому ей попросту некуда возвращаться. Также и Алена Пидкорытова сказала, что ей некуда ехать на родину, так как ее дом в Харьковской области был разрушен в результате обстрелов. Фото: Elmo Riig

Глава Центрального союза работодателей Хандо Суттер сказал на образовательном форуме прикладных вузов на прошлой неделе, что если украинцы покинут Эстонию, многие отрасли столкнутся с серьезными трудностями из-за нехватки рабочей силы. Репортер Sakala поговорил с руководителями предприятий Вильяндимаа, и они подтвердили, что это действительно станет проблемой.

Владелец и директор компании по производству свечей Hansa Candle Харри Юхани Аалтонен отметил, что, оценивая экономику Эстонии в целом, он согласен с мнением Хандо Суттера.

«Мы готовимся к тому, чтобы наше производство в таком случае не рухнуло, - отметил он. - Я исхожу из того, что если война в Украине закончится, очень большое количество людей вернется на родину. С одной стороны, люди хотят жить дома и восстанавливать свою страну, с другой - Украина может превратиться в крупнейшую строительную площадку Европы или даже мира, куда потребуется рабочая сила и техника. Вероятно, туда поедут работать и многие эстонцы. В таком случае во многих предприятиях начнет ощущаться нехватка рабочих рук».

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