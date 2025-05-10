Возвращение украинцев на родину станет сильным ударом для эстонских предприятий

«Мы готовимся к тому, чтобы наше производство в таком случае не рухнуло, - отметил он. - Я исхожу из того, что если война в Украине закончится, очень большое количество людей вернется на родину. С одной стороны, люди хотят жить дома и восстанавливать свою страну, с другой - Украина может превратиться в крупнейшую строительную площадку Европы или даже мира, куда потребуется рабочая сила и техника. Вероятно, туда поедут работать и многие эстонцы. В таком случае во многих предприятиях начнет ощущаться нехватка рабочих рук».