Возвращение украинцев на родину станет сильным ударом для эстонских предприятий

Глава Центрального союза работодателей Хандо Суттер сказал на образовательном форуме прикладных вузов на прошлой неделе, что если украинцы покинут Эстонию, многие отрасли столкнутся с серьезными трудностями из-за нехватки рабочей силы. Репортер Sakala поговорил с руководителями предприятий Вильяндимаа, и они подтвердили, что это действительно станет проблемой.
Владелец и директор компании по производству свечей Hansa Candle Харри Юхани Аалтонен отметил, что, оценивая экономику Эстонии в целом, он согласен с мнением Хандо Суттера.