Один из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа потерял 76 процентов прибыли

Лариса Шабунова, глава компании с более чем 400 сотрудниками, считает причиной ухудшившихся результатов более сложную экономическую ситуацию в Европе.

Оборот Fortaco Estonia, производящей стальные компоненты для международных компаний тяжелой промышленности, снизился в 2024 году на 22%, до 58,7 млн евро, при этом свежий отчет, поступивший в Инфобанк Äripäev, показывает еще более резкое снижение чистой прибыли: за год она упала на 76% - с 3,8 млн евро до менее чем 900 000 евро.

В отчете Шабунова отметила, что есть и положительные моменты: цены на материалы и их доступность оставались стабильными. То же самое можно было сказать и о товарных потоках и функционировании цепочек поставок.