Центристская партия подала жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с делом Porto Franco

В жалобе указывается на различные процессуальные нарушения, а также оспаривается как сам обвинительный приговор, так и назначенное наказание. Интересы Центристской партии в ЕСПЧ представляют присяжные адвокаты Пауль Керес и Андри Рохтла, по словам которых, в решении Государственного суда есть ряд аспектов, которые могут быть расценены как нарушение статей 6, 7 и 11 Европейской конвенции по правам человека.

Как отметил присяжный адвокат Пауль Керес, обвинительный приговор непонятен уже потому, что предприниматель в разговоре с тогдашним генеральным секретарем Центристской партии не стремился к незаконному преимуществу, его целью было проинформировать о произволе со стороны одного из городских департаментов, который незаконно требовал чрезмерно высокую плату за сервитут.

«Тот факт, что департамент признал ошибку и прекратил противоправные действия, в правовом государстве не может рассматриваться как выгода, для получения которой было использовано влияние. Следовательно, данную ситуацию нельзя интерпретировать как торговлю влиянием. Очень спорной является трактовка, согласно которой действия города в соответствии с законом являются предоставлением предпринимателю незаконных преимуществ», - пояснил Керес.

В тексте жалобы Центристской партии отдельно подчеркивается, что при назначении наказания Государственный суд исходил не из обстоятельств дела, а из стремления ограничить деятельность партии. «Тем самым Госсуд нарушил право Центристской партии, ее членов и избирателей на свободу объединений и политическое самовыражение», - уточнил Керес.

«Даже если бы санкции в отношении партии и были оправданы, то они должны были быть минимально ограничивающими и не подрывать демократию. Такая мера, как ограничение политической деятельности партии может быть пропорциональной только в случае, если ее деятельность угрожает демократии или подстрекает к насилию, что в данном случае не имело места. Следовательно, принятые в отношении Центристской партии меры непропорциональны тем деяниям, в которых ее обвиняют», - отметил он.

Если Европейский суд по правам человека согласится с представленными в жалобе аргументами, дело будет возвращено в Государственный суд для повторного рассмотрения. «Если же жалоба не будет принята к рассмотрению, то случай Центристской партии станет прецедентом, который впредь должны будут учитывать не только все политические партии страны, но и все частные лица и предприниматели, взаимодействующие с государственными органами», - добавил Керес.