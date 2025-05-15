ВИДЕО «Куда бежать, где прятаться?» Вой сирен в центре города озадачил туристов и местных жителей

В рамках учений Сил обороны Эстонии «Ёж» (Siil) в среду впервые была протестирована национальная система оповещения об угрозах EE-ALARM.

В день запуска государственной системы оповещения жители Эстонии получили два тестовых сообщения по разным каналам, в том числе через мобильные приложения Ole valmis! и Eesti äpp, а также SMS на мобильные телефоны (как минимум, одно такое сообщение - видимо, по ошибке - пришло спустя 20 минут после учебной тревоги, когда все уже закончилось).

В 22 населенных пунктах страны, пригородах Таллинна и в самой столице сработала сеть сирен. Туристов и местных жителей учебная тревога не напугала – скорее, озадачила.

Организаторы учений предполагали, что сирены должны были услышать порядка 60 процентов жителей страны. Однако во многих местах, в том числе в центре Таллинна и Тарту, сирены звучали откровенно слабо.

Кроме того, первая общенациональная учебная тревога выявила еще одну серьезную проблему. Куда бежать в случае опасности, где найти ближайшее укрытие? Этого, увы, не знал ни один из участников уличного опроса Rus.Postimees.

Валентина, уборщица

Валентина. Фото: Konstantin Sednev

Я думала, что как-то посильней будут сирены. А так… Ничего страшного.

Знаю ли я, что делать, когда воет сирена? Да ничего не делать - так же и жить, как жили. Всего хорошего, до свидания!

Давид, ученик

Давид. Фото: Konstantin Sednev