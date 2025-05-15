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ВИДЕО «Куда бежать, где прятаться?» Вой сирен в центре города озадачил туристов и местных жителей

Накануне после обеда во многих населенных пунктах Эстонии сработали сирены. Туристов и местных жителей учебная тревога не напугала – скорее, озадачила. Куда бежать в случае опасности, где находится ближайшее укрытие? Этого, увы, не знал ни один из участников уличного опроса Rus.Postimees.

В рамках учений Сил обороны Эстонии «Ёж» (Siil) в среду впервые была протестирована национальная система оповещения об угрозах EE-ALARM.

В день запуска государственной системы оповещения жители Эстонии получили два тестовых сообщения по разным каналам, в том числе через мобильные приложения Ole valmis! и Eesti äpp, а также SMS на мобильные телефоны (как минимум, одно такое сообщение - видимо, по ошибке - пришло спустя 20 минут после учебной тревоги, когда все уже закончилось).

В 22 населенных пунктах страны, пригородах Таллинна и в самой столице сработала сеть сирен. Туристов и местных жителей учебная тревога не напугала – скорее, озадачила.

Организаторы учений предполагали, что сирены должны были услышать порядка 60 процентов жителей страны. Однако во многих местах, в том числе в центре Таллинна и Тарту, сирены звучали откровенно слабо.

Кроме того, первая общенациональная учебная тревога выявила еще одну серьезную проблему. Куда бежать в случае опасности, где найти ближайшее укрытие? Этого, увы, не знал ни один из участников уличного опроса Rus.Postimees.

Валентина, уборщица

Валентина.
Валентина. Фото: Konstantin Sednev

Я думала, что как-то посильней будут сирены. А так… Ничего страшного.

Знаю ли я, что делать, когда воет сирена? Да ничего не делать - так же и жить, как жили. Всего хорошего, до свидания!

Давид, ученик

Давид.
Давид. Фото: Konstantin Sednev

Что происходит? Обычная проверка сирены – об этом говорили, присылали сообщения сегодня.

В курсе ли я, что делать? Да, вполне. Советуют укрываться в каких-то закрытых помещениях. Углубленных, типа подвалов. Это может означать обстрелы или начало войны.

Где находится ближайшее укрытие? Нет, если честно, вообще не знаю таких мест. Я разве что дома могу где-нибудь укрыться.

Валентина, пенсионерка

Валентина.
Валентина. Фото: Konstantin Sednev

Сирену слышно, но не очень хорошо. Что делать? Нужно бежать в укрытие, можно в подземном переходе спрятаться, правильно?

Где расположено ближайшее убежище? Я в этом районе не живу, поэтому не знаю, куда бежать.

Учебные тревоги должны быть: они же должны проверить свое оборудование!

Это же не каждый день. Наверное, один раз только будет.

Сахил и Сахил, туристы из Индии

Тезки Сахил и Сахил (на переднем плане).
Тезки Сахил и Сахил (на переднем плане). Фото: Konstantin Sednev

Сахил: Мы слышали сирены, их обычно включают в экстренных случаях, когда в городе что-то взрывается или происходит авария.

Сами мы из Индии, и только что их услышали. Оказаться в такой ситуации - явно не лучшее стечение обстоятельств. Понятия не имею, что делать.

Сахил (тезка): Нам, видимо, просто нужно зайти в здание. Всем следует найти убежище.

Проводятся ли у нас в Индии подобные учения? Да, недавно проводились, поскольку шли военные действия между Индией и Пакистаном. Получили оповещения, и это все, что мы знаем.

Прийт, промышленный дизайнер

Прийт.
Прийт. Фото: Konstantin Sednev

Бояться, конечно, нечего. Редкие звуки для Эстонии.

Надеюсь, что никогда нам не придется все это использовать.

Но в любом случае хорошо иметь информацию о том, что подобная система существует – в Эстонии, в Таллинне и в других местах.

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