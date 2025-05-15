Таро: вероятно, танкер получал инструкции, здесь явно замешана Россия

В среду, 14 мая, Военно-морские силы Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, входящий в состав так называемого теневого флота России, однако танкер не подчинился приказам и покинул экономическую зону Эстонии, как ранее сообщал Postimees.

Министр также просмотрел кадры, распространяющиеся в соцсетях. «Даже если команда судна могла быть из более экзотической страны, на борту явно находились русские. Во время этого инцидента по радиосвязи передавалась информация о том, что они видят, и, вероятно, поступали какие-то инструкции. Россия здесь явно приложила руку. Мы рассматриваем всю эту тему теневого флота как гибридную угрозу», - подчеркнул Таро.

По его словам, танкер изначально находился в международных водах. «Нам, конечно, не нравится, что такие подозрительные суда теневого флота перемещаются здесь - иногда соблюдают правила, иногда нет. Теневой флот, как правило, характеризуется тем, что с документами у них не все в порядке», - пояснил он.

Таро также отметил риск высокой плотности судоходства и пересечения маршрутов гражданских судов и танкеров в регионе.

Министр добавил, что перебои с GPS-сигналом мешают работе российского теневого флота, особенно начиная с линии финского города Котка. «Финская пограничная служба отметила, что такие суда часто вообще не отвечают на радиосвязь, но иногда сами связываются, чтобы уточнить свое местоположение», - поделился Таро, ссылаясь на информацию, полученную во время визита в Финляндию.

По его словам, Эстонии еще предстоит улучшить свою способность реагировать на угрозы как с моря, так и с воздуха, но это потребует значительных затрат.

«Мы не сможем быть полностью готовы ко всему самостоятельно, - отметил он. - Если бы уровень угрозы был выше, можно было бы обратиться за помощью к финнам, и они, конечно, пришли бы на помощь. Но в данном случае этих мер оказалось достаточно».