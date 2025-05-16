СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Взлом жилого дома, увязший в грязи автомобиль, застрявшие в лифте люди

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о взломе жилого дома, а также о краже нескольких электросамокатов. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о застрявших людях в лифте и о увязшем в грязи автомобиле.
Насилие
15 мая в районе Пыхья-Таллинн 32-летняя женщина напала на 58-летнего мужчину.
В этот же день полиция начала расследование в отношении 23-летнего мужчины в городе Пярну, который напал на свою 21-летнюю сожительницу.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Поджог
В ночь на 15 мая в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Айса в Пярну. Спасатели эвакуировали жильцов из здания и потушили огонь.
Мошенничество
15 мая начато расследование инцидента, в ходе которого 87-летней женщине позвонили и сообщили, что ее дочь попала в ДТП и получила травмы. Женщине показалось, что с ней разговаривает ее дочь, которая просила помочь оплатить медицинские расходы. Пострадавшая передала мошеннику у себя дома 49 500 евро наличными.
В этот же день начато расследование случая, когда мошенники позвонили 76-летней женщине, и она во время разговора несколько раз ввела свои PIN-коды Smart-ID. Позже женщина обнаружила, что с ее банковских счетов были совершены переводы на зарубежные счета. Ущерб от мошенничества составил 11 695 евро.
Также 15 мая начато расследование случая, когда 19-летний молодой человек получил сообщение в Telegram от мошенника, предложившего возможность заработать на инвестициях. Молодой человек сделал первый взнос через платежный сервис zen.com. Затем он предоставил мошенникам удаленный доступ к своим устройствам, отправил им фотографии своих документов, открыл счета и совершал переводы в различных банках. Кроме того, он дал мошенникам доступ к своему банковскому счету, подтверждая операции через PIN-коды Smart-ID, что позволило мошенникам совершать платежи и зарегистрировать на его имя компанию. Общий ущерб от мошенничества составил около 1687 евро.
Кражи
7 мая в волости Тарту с велопарковки перед школой был украден серый велосипед. Ущерб составил 450 евро.
11 мая в Тарту перед подъездом жилого дома на улице Уюла был украден электросамокат. Ущерб составил 300 евро.
12 мая в Тарту с велопарковки учебного заведения на улице Пийма был украден электросамокат. Ущерб составил 1000 евро.
15 мая полиция начала расследование по факту взлома жилого дома и передвижных домиков в волости Тори. Были украдены различные сантехнические изделия, доски для сапсерфинга, бойлер, газонокосилка, мойка высокого давления, мебель и автомобильные диски. Точный размер ущерба устанавливается.
15 мая полиция начала расследование по факту взлома жилого дома в волости Кехтна и кражи трактора. Ущерб составил 4000 евро.
Безопасность на границе
15 мая на пограничных пунктах на юго-востоке Эстонии был запрещен въезд в страну одному гражданину Молдовы и трем гражданам Украины из-за отсутствия необходимых документов для пересечения границы.
В течение последних суток на пограничном пункте «Нарва-1» был запрещен въезд в страну одному гражданину России и двум гражданам Молдовы. Основными причинами отказа стали отсутствие необходимых документов и нечеткие объяснения целей визита.
15 мая пограничники пограничном пункте «Нарва-1» обнаружили при проверке багажа двух граждан Эстонии запрещенную символику. Внимание граждан было обращено на то, что такая символика запрещена в Эстонии. После того как путешественники отказались от предметов, им было разрешено продолжить путь в Россию.
Пожары
15 мая в 18:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Каури в городе Синди дети играли с газовой горелкой, в результате чего загорелась живая изгородь соседей. Огонь охватил шесть туй, которые хозяин успел потушить с помощью садового шланга. Спасатели нашли ребенка, игравшего с горелкой, и провели с ним воспитательную беседу о пожарной безопасности.
15 мая в 21:33 в многоквартирном доме на Ярвекюла-теэ в районе Ярве города Кохтла-Ярве почувствовали запах горящей проводки. Спасатели проверили лестничную клетку и обнаружили два перегоревших автоматических выключателя в электрическом щите. О происшествии сообщили председателю квартирного товарищества.
ДТП
15 мая в 11:43 поступило сообщение о внедорожнике, перевернувшемся в кювете в деревне Римми волости Антсла. Спасатели убедились в отсутствии утечек, устранили угрозу возгорания и поставили машину на колеса.
15 мая в 14:19 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шестом километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту в волости Ляэне-Нигула (Ляэнемаа) автомобиль Toyota Proace съехал с дороги, перевернулся и оказался на боку в кювете. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
15 мая в 16:54 поступило сообщение об увязшем в грязи автомобиле в деревне Пилкусе волости Отепя. Из-за плохого состояния грунта спасатели не смогли подъехать на большом автомобиле и добрались до места происшествия на квадроцикле. Для извлечения автомобиля использовали лопату и лебедку.
16 мая в 02:01 поступило сообщение, что в деревне Лохква волости Луунья автомобиль вылетел с дороги, пробив ограждение, и перевернулся. Спасатели с помощью угловой шлифовальной машины удалили поврежденные ограждения, обозначили лентой лежащие на земле металлические конструкции и расчистили проезжую часть.
Прочее
15 мая около 10 утра на улице Ф. Й. Вийдеманна в Хаапсалу годовалый ребенок случайно заперся в ванной комнате. Мать не смогла открыть дверь самостоятельно и вызвала спасателей. Дверь была вскрыта, и ребенок воссоединился со своей матерью.
15 мая в 18:45 спасатели выехали в многоквартирный дом на улице Раадику в Ласнамяэ, чтобы освободить пятерых человек, застрявших в лифте. Люди ждали техника около часа.