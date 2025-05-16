СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Взлом жилого дома, увязший в грязи автомобиль, застрявшие в лифте люди

Насилие

15 мая в районе Пыхья-Таллинн 32-летняя женщина напала на 58-летнего мужчину.

В этот же день полиция начала расследование в отношении 23-летнего мужчины в городе Пярну, который напал на свою 21-летнюю сожительницу.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Поджог

В ночь на 15 мая в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Айса в Пярну. Спасатели эвакуировали жильцов из здания и потушили огонь.

Мошенничество

15 мая начато расследование инцидента, в ходе которого 87-летней женщине позвонили и сообщили, что ее дочь попала в ДТП и получила травмы. Женщине показалось, что с ней разговаривает ее дочь, которая просила помочь оплатить медицинские расходы. Пострадавшая передала мошеннику у себя дома 49 500 евро наличными.

В этот же день начато расследование случая, когда мошенники позвонили 76-летней женщине, и она во время разговора несколько раз ввела свои PIN-коды Smart-ID. Позже женщина обнаружила, что с ее банковских счетов были совершены переводы на зарубежные счета. Ущерб от мошенничества составил 11 695 евро.