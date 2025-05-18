КИНОКРИТИКА Хит местного кинопроката «Франк»: эстонский вариант «Переходного возраста», но есть нюансы

Главным событием эстонского кинематографа этой весной, вне всякого сомнения, стал фильм «Франк» (Fränk, 2025, режиссер - Тынис Пилль, в главных ролях - Дерек Лехесте, Мярт Пиус, Прийт Выйгемаст, Мярт Аванди).
«Франк» - cоциальная драма из жизни подростков в эстонской глубинке. Создатели фильма - режиссер Тынис Пилль и сценарист Лаура Рауд перед прокатом в своих прогнозах ожидали как минимум 20 000 зрителей. Продюссер Иво Фельт высказал более смелые предположения, предрекая 60 000 просмотров. Однако спустя несколько недель проката количество зрителей приблизилось уже к 100 000 (до круглой цифры осталась пара тысяч).
Сигареты, алкоголь, клей
Маленький эстонский городок, 2006 год, столичный подросток Пауль фактически сослан сюда на лето - под присмотр дяди, потому что его родителям надо разрешать свои проблемы. Из достопримечательностей городка - лишь железная дорога поблизости.
Досуг местных подростков, предоставленных самим себе, скрашивают сигареты, алкоголь и клей. Полдня проходит в попытках все это запретное добыть, полдня - употребить. Ну и желательно не попадаться на глаза представителю полиции.
Пауль, приехавший в городок накануне своего дня рождения, пытается вписаться в местную компанию, принимая их правила игры. Альтернатива подросткам - местный инвалид Саша, такой «деревенский дурачок», добрый и безобидный, главной его радостью являются крышки от пивных бутылок, которые он подкладывает на рельсы проходящих мимо поездов.
Местные дети прозвали его Франком (в честь «чудовища Франкенштейна»). Они его не боятся, но иногда от дури и безделья закидывают его камнями, или иначе пытаются над ним подшутить (очень жестко). Они ненавидят его уродство, но особенно сильно их раздражает то, что Саша все время улыбается. Вот эту улыбку они и хотят с него сбить, заставить его плакать или кричать от боли.
Мир жесток, люди стараются быть ему под стать
На день рождения Пауля его дядя дарит ему губную гармошку. Саша, ставший случайным свидетелем игры на гармошке, приходит в восторг, начиная пританцовывать. Нельзя сказать, что Пауля радует такой поклонник, первые его реакции: испуг, раздражение, брезгливость...
В подростковом возрасте очень страшно показать собственную слабость перед ровесниками, да и перед всем миром. Мир жесток и требует того же - и от детей, и от взрослых. Интересен момент восприятия собственной силы. Ты сильный, когда с тобой дружат сильные, или когда ты можешь защитить слабого?
Фильм получился удивительным - он одновременно жесткий и добрый, он ужасает подробностями жизни заброшенных подростков, но при этом дает надежду, что даже в таких условиях остается место для любви, дружбы, понимания, милосердия.
Первые влюбленности, подростковое соперничество, буллинг, месть, балансирование на грани трагедии, игры со смертью.
Очень страшно считывается даже не слепота, но безразличие взрослого мира - по отношению к подросткам.
Пауль приходит в хозяйственный магазин с просьбой продать ему сильный клей. Они обсуждают с продавцом, что клей нужен для крепления зеркала, обсуждают, на какую поверхность это зеркало надо приклеить, на деревянную или каменную.
Городской подросток уверен, что он ловко провел местного продавца, скрывая настоящую цель. Но по завершению покупки продавец спрашивает: «И, конечно, пластиковый пакет?»; все он прекрасно знает и понимает - для чего подростки ежедневно покупают клей в его магазине. Только ему все равно. Городок маленький, покупателей еще меньше.
Ноль ответов на вечные вопросы
Можно вспомнить и знаменитый эстонский фильм «Класс» (2007 года, режиссера Ильмара Раага), и недавно нашумевший британский сериал «Переходный возраст» (Adolescence, о котором мы писали).
Тема подросткового буллинга всегда ставит одинаковые вопросы: кто виноват? Жестокость среды? Равнодушие окружающих? Конфликты внутри семьи? Школа? Интернет? Как нежный подросточек может превратиться в убийцу? Точнее, как можно предотвратить подобное превращение?
Никаких прямых ответов на эти вопросы нет.
Очень важно, что сюжет фильма построен на событиях 2006 года. Персонажи (да и зрители) того же «Переходного возраста» во многом готовы винить соцсети, мир гаджетов, уводящий детей и подростков от реальной жизни.
Ну что ж, вот вам пример - никаких гаджетов, никакой «сетевой травли», дети весь день на свежем воздухе - у реки, живое общение. Алкоголь, клей, сигареты, угроза жизни, бесконечная брань и готовность стаи гнать любого, кто покажет слабину. Смотришь на подростковый досуг двадцатилетней давности и думаешь: ну может быть, лучше уж гаджеты, так хотя бы дети дома, под присмотром.
Можно говорить, что все идет от неблагополучия в семье. Печально звучит подростковый диалог на тему, кого ты вообще знаешь из полной семьи. Вот чтобы мама, папа, дети. Никто никого не бросил, никто не запил, никто никого не убил.
Можно винить современное мироустройство, где родители вынуждены так много и тяжело работать, что на воспитание детей у них просто не остается ни времени, ни сил. Но на самом деле, иногда, чтобы выбраться, достаточно просто любого неравнодушного взрослого, необязательно родителя.
Страшно жить, когда тебя не понимают, но еще страшнее, если нет никого, кто пытается, кто хочет понять.