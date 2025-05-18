КИНОКРИТИКА Хит местного кинопроката «Франк»: эстонский вариант «Переходного возраста», но есть нюансы

Мир жесток, люди стараются быть ему под стать

На день рождения Пауля его дядя дарит ему губную гармошку. Саша, ставший случайным свидетелем игры на гармошке, приходит в восторг, начиная пританцовывать. Нельзя сказать, что Пауля радует такой поклонник, первые его реакции: испуг, раздражение, брезгливость...

В подростковом возрасте очень страшно показать собственную слабость перед ровесниками, да и перед всем миром. Мир жесток и требует того же - и от детей, и от взрослых. Интересен момент восприятия собственной силы. Ты сильный, когда с тобой дружат сильные, или когда ты можешь защитить слабого?

Фильм получился удивительным - он одновременно жесткий и добрый, он ужасает подробностями жизни заброшенных подростков, но при этом дает надежду, что даже в таких условиях остается место для любви, дружбы, понимания, милосердия.

Первые влюбленности, подростковое соперничество, буллинг, месть, балансирование на грани трагедии, игры со смертью.

Очень страшно считывается даже не слепота, но безразличие взрослого мира - по отношению к подросткам.

Режиссер фильма Тынис Пилль перед премьерным сеансом. Фото: Erlend Štaub

Пауль приходит в хозяйственный магазин с просьбой продать ему сильный клей. Они обсуждают с продавцом, что клей нужен для крепления зеркала, обсуждают, на какую поверхность это зеркало надо приклеить, на деревянную или каменную.