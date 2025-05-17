В Нымме пройдет увлекательная игра в ориентирование: целью станут исторические здания

В прошлом году железнодорожные станции Нымме украсили иллюстрации Кадри Роози, вызвавшие большой интерес: какие это дома и где именно они находятся? Этой весной стартует игра по ориентированию, во время которой каждый сможет найти эти здания на улицах Нымме.
«Кадри Роози своими работами на станциях Нымме удивительно точно передала атмосферу нашего местного волшебного мира. Все иллюстрации отражают уникальность и особую притягательность района, в который невозможно не влюбиться, - сказал старейшина района Кярмо Кури.
Чувство общности, которое читается в этих работах, поддерживает и игра в ориентирование, адресованная семьям и компаниям друзей. Впервые ее провели в сентябре прошлого года на велосипедах вместе с Ныммеским клубом ориентирования.
«Теперь у всех желающих есть возможность пройти тот же маршрут и ознакомиться с архитектурой района, выбрав удобный для себя темп и время», - приглашает Кури жителей Нымме и других районов города.
На карте для ориентирования отмечены 13 домов. В каждом месте, вместо традиционного контрольного пункта, участникам предстоит ответить на вопрос, связанный с домом или прилегающим двором. Вопросы не сложные, правильный ответ легко найти, внимательно осмотрев здание.
Соревнование не ограничено временем, можно пройти маршрут пешком или на велосипеде, а также самостоятельно определить порядок посещения точек.
Общая длина маршрута около 15 километров, а максимальное расстояние между двумя точками - 6 километров. Если хочется, ориентирование можно разделить на несколько дней. Карту маршрута и лист с вопросами можно получить по будням в информационном зале ныммеской управы.
Такая увлекательная спортивная активность особенно хорошо подойдет семьям, которые хотят лучше узнать Нымме, но также можно устроить дружеское соревнование между знакомыми.
В это воскресенье, 18 мая, в Нымме пройдет первый в этом году день дворовых распродаж: двери своих дворов откроют более 30 жителей района. Отличный повод взять карту с собой - во время визитов можно случайно найти один из запрограммированных на маршруте домов.
После прохождения маршрута и ответов на вопросы можно получить специальный штамп, вернув карту в инфозал управы или на одном из мероприятий, где сотрудники районной управы поствят вам на карту специальные штампы.