В Нымме пройдет увлекательная игра в ориентирование: целью станут исторические здания

«Кадри Роози своими работами на станциях Нымме удивительно точно передала атмосферу нашего местного волшебного мира. Все иллюстрации отражают уникальность и особую притягательность района, в который невозможно не влюбиться, - сказал старейшина района Кярмо Кури.

Чувство общности, которое читается в этих работах, поддерживает и игра в ориентирование, адресованная семьям и компаниям друзей. Впервые ее провели в сентябре прошлого года на велосипедах вместе с Ныммеским клубом ориентирования.

«Теперь у всех желающих есть возможность пройти тот же маршрут и ознакомиться с архитектурой района, выбрав удобный для себя темп и время», - приглашает Кури жителей Нымме и других районов города.

На карте для ориентирования отмечены 13 домов. В каждом месте, вместо традиционного контрольного пункта, участникам предстоит ответить на вопрос, связанный с домом или прилегающим двором. Вопросы не сложные, правильный ответ легко найти, внимательно осмотрев здание.

Соревнование не ограничено временем, можно пройти маршрут пешком или на велосипеде, а также самостоятельно определить порядок посещения точек.

Общая длина маршрута около 15 километров, а максимальное расстояние между двумя точками - 6 километров. Если хочется, ориентирование можно разделить на несколько дней. Карту маршрута и лист с вопросами можно получить по будням в информационном зале ныммеской управы.

Такая увлекательная спортивная активность особенно хорошо подойдет семьям, которые хотят лучше узнать Нымме, но также можно устроить дружеское соревнование между знакомыми.

В это воскресенье, 18 мая, в Нымме пройдет первый в этом году день дворовых распродаж: двери своих дворов откроют более 30 жителей района. Отличный повод взять карту с собой - во время визитов можно случайно найти один из запрограммированных на маршруте домов.