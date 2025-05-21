Проблема с пособиями: министр и вице-мэр обсудили с родителями и педагогами первые итоги перехода на эстонский

Надо учить и родителей тоже!

Когда подошло время вопросов, получилась настоящая дискуссия, поскольку отвечали не только министр и вице-мэр, но и присутствовавшие на встрече гости друг другу. Самый яркий спич был у бывшего руководителя по интересам, а сейчас просто бабушки школьников Натальи Локотош.

«Я в свое время со своими детьми закончила эстонскую школу, при этом мои познания в эстонском были весьма скромными. Меня тогда очень поддержала учительница моих детей. Она меня просила включать детям дома эстонские телепередачи. Сказала, какие именно.

То есть моя задача была не говорить с ними, чтобы не привить акцент и ошибки, а просто создавать языковую среду при помощи телевидения. Почему бы родителям на лето не задавать такое же? В архивах есть великолепные программы на эстонском языке. Но с детьми их должен смотреть человек, который понимает язык!»

Наталья высказалась о том, что для успешного перехода в семьях, где родители ученика эстонским языком не владеют, нужно помогать родителям советами, учить их тому, как поддерживать ребенка, укрепляя его мотивацию и снижая стресс.

Министр образования Кристина Каллас: «Самого плохого не случилось»

- Кристина, дайте, пожалуйста, оценку первому учебному году перехода. Какие определились слабые места?

- Я считаю, год прошел хорошо. Самое плохое, чего мы боялись, не случилось: не было такого, чтобы перед классом [перехода] стоял учитель, который не владеет эстонским языком. Все директора школ приложили много усилий и нашли людей, которые владеют языком и могут преподавать. Над чем еще предстоит работать - это методика преподавания на эстонском языке.

Мы видели в Нарве, например, что учителя владеют эстонским языком, но часть уроков все равно проводят на русском языке. Видимо, не чувствуют себя уверенно еще на эстонском. Но это значит, что у детей остается мало времени, когда они слышат эстонский язык.

Кристина Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

- Насколько ожидаемая дыра с персоналом, владеющим эстонским языком, была закрыта за счет людей без надлежащего педагогического образования?

- У меня нету этой статистики. Я знаю, что в Нарве чуть меньше половины учителей не имеют нужной квалификации, но многие сейчас учат на магистерской программе педагогику и скоро получат квалификацию.

- Некоторые политики утверждали, что в школы набрали кого попало, условных уборщиц, но с эстонским языком...

- Ну, слушайте, это какой-то бред. В школе не может преподавать человек, у которого нет высшего образования. По закону не может. Сейчас ни одного преподавателя без высшего образования у нас в школе нет.

Можно, конечно, запугивать людей и представлять реформу как какой-то смешной проект. Но факт остается фактом - у учителей есть высшее образование, просто им нужна педагогическая квалификация. Именно ее у некоторых педагогов пока нету. Они сейчас учится в университете чтобы получить педагогическую квалификацию.

Естественно, в школу пришло очень много новых людей. Мы всегда хотели получить новых молодых учителей и переход на эстонский язык обучения привлекает их в школу.

- Я в начале года была во многих школах и мне говорили, что программу в четвертом классе по природоведению и математике упростили, так как детям пока трудно, но потом они все догонят. Какие результаты сейчас? Сильно ли пришлось замедлиться?

- Действительно, мозг ребенка, который сейчас учится в четвертом классе, прежде всего занят освоением эстонского языка, нужных слов, поэтому предмет надо учить другими темпами, может быть темы прорабатывать иначе.

У этих детей, которые сейчас в четвертом классе, еще восемь лет до окончания школы или профтехучилища. За это время они могут все освоить. Мы почему-то считаем, что если ребенок не способен на эстонском языке объяснить в конце четвертого класса все предметы на эстонском языке, то он не усвоил предмет.

На самом деле мы не знаем. Часто он просто пока не может объяснить на эстонском языке, потому что у него словарный запас еще не достаточен. Если его проверить на родном языке, то он будет способен объяснить предмет.

Те учителя, которые работают с четвероклассниками, должны применять правильный методический подход, когда проверяется с одной стороны знание языка, с другой стороны знание предмета. Дети эти два элемента осваивают по-разному.

- У министерства уже есть метод регулярного контроля качества обучения?

- У нас есть уровневые работы, которые ученики выполняют в четвертом классе. К сожалению, уровневые работы показывают, что русская школа отстает от результатов эстонской школы даже когда проверяют знания, полученные на родном языке.

Осенью ученики третьих классов писали уровневые работы по математике. Дети три года учились на русском языке, но в конце третьего класса они сдали математику хуже, чем дети, которые учатся в эстонских школах.

Мы видим, что это отставание объясняется не языком. С переходом на эстонский язык обучения мы надеемся, что выровняются и академические результаты учеников.