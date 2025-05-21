Проблема с пособиями: министр и вице-мэр обсудили с родителями и педагогами первые итоги перехода на эстонский

В столичном культурном центре Линдакиви состоялась очередная встреча министра образования Кристины Каллас и вице-мэра Таллинна по вопросам образования Алексея Яшина с директорами школ, учителями и родителями школьников. Обсудили результаты первого года перехода русских школ на эстонский язык обучения и определившиеся проблемы.
Встречаться с учителями и директорами министр образования Кристина Каллас начала еще до начала процесса перехода. В апреле 2024 года она вместе с руководителем перехода на эстонский язык обучения Министерства образования Ингаром Дуболазовым ездила по русским школам.
Мы об этих рабочих поездках писали и помним, что перед началом реформы министр назвала одной из главных проблем нехватку работников. По словам Кристины Каллас, если 1 сентября школе некого будет поставить перед классом, то директор должен будет уйти с должности.
Она же пообещала, что в июле этого года, после окончания экзаменов в школах, кабинет министров будет обсуждать текущее положение вещей и готовность школ к новому учебному году.
Первые цыплята уже сосчитаны
В прошлую среду в зале столичного культурного центра Lindakivi собралось несколько десятков людей - учителей, директоров, родителей - всех, кто хотел задать вопросы министру образования и вице-мэру столицы о том, как идет реформа. За полтора часа обсудили несколько наболевших вопросов перехода.
Алексей Яшин начал встречу с перспектив так называемой единой школы, которую и он, и министр образования полностью поддерживают (концепция единой школы означает совместное обучение детей с разными родными языками - прим. ред.).
Он рассказал, что сейчас невозможно быстро внедрить единую школу: «Об этом говорят много, но смешивать детей по школам и садам на самом деле нельзя. Это зависит от желания родителей».
В Таллинне очень быстро растет количество заявок русскоязычных родителей о принятии их ребенка в эстонскую школу. Если в 2023 году в сентябре 38% заявок в первый класс поступало в русские школы, то сейчас их количество не дотягивает и до трети - всего 29%.
По словам Яшина, сейчас столичные школы принимают заявки в первый класс на следующий год и уже хорошо видно, что в районах Ласнамяэ, Хааберсти, Пыхья-Таллинн многие русскоязычные семьи нацелены на эстонские школы.
Эстония двигается к единой школе
Смешанные детские сады - более привычное явление. Город ремонтирует здания детсадов, реформа предусматривает перевод обучения на эстонский язык, обучение уже идет на эстонском, поэтому даже в бывших русских детских садиках, которые сейчас стали садами перехода, появляется все больше эстоноговорящих детей.
«Со школами сложнее, - признал Яшин. - У нас в некоторых районах школы перехода пустеют, а эстонские забиты. Мы начали проект по привлечению учеников из эстонских семей в школы перехода. В этом году набрали 60 таких детей, для которых эстонский язык - родной, либо они просто очень хорошо им владеют. Большинство из них - двуязычные».
Сейчас такие ученики есть в столичной гимназии Ляэнемере, в основной школе Махтра в Ласнамяэ, в Таллиннской Тынисмяэской реальной гимназии и в Мустамяэской гуманитарной гимназии.
«Эти школы уже двигаются в направлении единой школы. В следующем году постараемся набрать больше», - уверяет вице-мэр. Эстонским родителям постоянно сообщают, что в школах перехода есть очень хорошие учителя, в них высокое качество образования. «Я думаю, что к тридцатому году в эти классы будет точно набираться много эстоноговорящих детей», - сказал Яшин. Проблема с квалификацией учителей на сегодня действительно есть, но это не означает, что учителями взяли работать кого попало.
В Эстонии очень высокие требования к квалификации учителей - непременно должна быть степень магистра, а не просто высшее образование. «К сентябрю 2024 года город Таллин искал 400 новых учителей, - рассказал Алексей Яшин. - Половина из тех, кто пришел на работу с нужным уровнем эстонского языка, не имели этой степени». По его словам, Таллин планирует повысить зарплату учителям со степенью магистра, у министерства тоже такие меры стимулирования запланированы, поэтому проблема с персоналом будет уходить постепенно.
Проблема обеспечения школ перехода учебниками и методическими материалами - вторая среди наболевших. Чиновники от образования признали, что эти материалы - как мед в горшке у Винни-Пуха - они есть, но их в то же время нет.
Учебные материалы: есть или нет?
В Эстонии нет единых для всей страны разработанных Министерством образования учебников и учебных материалов, есть лишь рекомендации от министерства, от Института эстонского языка о том, какие материалы стоит использовать. Соответствующие ссылки доступны на сайте Минобразования.
По словам чиновников, материалы для обучения эстонскому языку детей, для которых эстонский не родной, есть в достаточном количестве. Их много, они разные по уровню языка и содержанию, каждая школа может подобрать подходящую комбинацию.
«Что касается, допустим, природоведения для школ перехода, то учебных материалов просто нет. Не было спроса до сих пор»
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин.
Он объяснил, что все упирается в отсутствие в Эстонии единого государственного заказа авторам и издательствам, которые бы разрабатывали и печатали стандартные учебные материалы.
Именно поэтому очень многие школы эти материалы разрабатывали сами. «Деньги на материалы государством были выданы неплохие. Я думаю, что любой директор подтвердит, что финансовые возможности купить учебные материалы у них есть, - сказал вице-мэр. Но нет самих материалов. Некуда эти деньги вложить».
Почему нет государственных учебников?
Министерство образования хотело заказать их разработку, но не получилось. «У нас провалился конкурс на создание материалов, потому что ни университеты, ни частные фирмы не хотели взять заказ на создание новых учебных материалов для переходных классов», - объяснила Кристина Каллас.
«У университетов не нашлось людей и времени заниматься разработкой учебников. Частные фирмы подсчитали, что спрос будет небольшим. Рынок маленький, им это не интересно»
Министр образования Кристина Каллас
Сейчас Минобразования все же ищет возможности поддержать учителей методическими материалами, учебниками для учителей и для учеников. Наиболее вероятный путь решения вопроса - позаимствовать за соответствующую плату материалы у тех, у кого они есть.
«У нас много учителей, которые очень давно преподают природоведение или математику на эстонском языке по системе языкового погружения. У них есть методические материалы и задания», - объяснила Кристина Каллас оптимальный путь решения вопроса.
Министерство сейчас начала собирать информацию от всех школ, у которых есть такие методические материалы. Они будут проверены специалистами из университета, которые должны будут подтвердить, что материалы адекватные. «Нам придется обязательно заплатить тем учителям, чьи материалы мы решим распространять в других школах».
Надо учить и родителей тоже!
Когда подошло время вопросов, получилась настоящая дискуссия, поскольку отвечали не только министр и вице-мэр, но и присутствовавшие на встрече гости друг другу. Самый яркий спич был у бывшего руководителя по интересам, а сейчас просто бабушки школьников Натальи Локотош.
«Я в свое время со своими детьми закончила эстонскую школу, при этом мои познания в эстонском были весьма скромными. Меня тогда очень поддержала учительница моих детей. Она меня просила включать детям дома эстонские телепередачи. Сказала, какие именно.
То есть моя задача была не говорить с ними, чтобы не привить акцент и ошибки, а просто создавать языковую среду при помощи телевидения. Почему бы родителям на лето не задавать такое же? В архивах есть великолепные программы на эстонском языке. Но с детьми их должен смотреть человек, который понимает язык!»
Наталья высказалась о том, что для успешного перехода в семьях, где родители ученика эстонским языком не владеют, нужно помогать родителям советами, учить их тому, как поддерживать ребенка, укрепляя его мотивацию и снижая стресс.
Министр образования Кристина Каллас: «Самого плохого не случилось»
- Кристина, дайте, пожалуйста, оценку первому учебному году перехода. Какие определились слабые места?
- Я считаю, год прошел хорошо. Самое плохое, чего мы боялись, не случилось: не было такого, чтобы перед классом [перехода] стоял учитель, который не владеет эстонским языком. Все директора школ приложили много усилий и нашли людей, которые владеют языком и могут преподавать. Над чем еще предстоит работать - это методика преподавания на эстонском языке.
Мы видели в Нарве, например, что учителя владеют эстонским языком, но часть уроков все равно проводят на русском языке. Видимо, не чувствуют себя уверенно еще на эстонском. Но это значит, что у детей остается мало времени, когда они слышат эстонский язык.
- Насколько ожидаемая дыра с персоналом, владеющим эстонским языком, была закрыта за счет людей без надлежащего педагогического образования?
- У меня нету этой статистики. Я знаю, что в Нарве чуть меньше половины учителей не имеют нужной квалификации, но многие сейчас учат на магистерской программе педагогику и скоро получат квалификацию.
- Некоторые политики утверждали, что в школы набрали кого попало, условных уборщиц, но с эстонским языком...
- Ну, слушайте, это какой-то бред. В школе не может преподавать человек, у которого нет высшего образования. По закону не может. Сейчас ни одного преподавателя без высшего образования у нас в школе нет.
Можно, конечно, запугивать людей и представлять реформу как какой-то смешной проект. Но факт остается фактом - у учителей есть высшее образование, просто им нужна педагогическая квалификация. Именно ее у некоторых педагогов пока нету. Они сейчас учится в университете чтобы получить педагогическую квалификацию.
Естественно, в школу пришло очень много новых людей. Мы всегда хотели получить новых молодых учителей и переход на эстонский язык обучения привлекает их в школу.
- Я в начале года была во многих школах и мне говорили, что программу в четвертом классе по природоведению и математике упростили, так как детям пока трудно, но потом они все догонят. Какие результаты сейчас? Сильно ли пришлось замедлиться?
- Действительно, мозг ребенка, который сейчас учится в четвертом классе, прежде всего занят освоением эстонского языка, нужных слов, поэтому предмет надо учить другими темпами, может быть темы прорабатывать иначе.
У этих детей, которые сейчас в четвертом классе, еще восемь лет до окончания школы или профтехучилища. За это время они могут все освоить. Мы почему-то считаем, что если ребенок не способен на эстонском языке объяснить в конце четвертого класса все предметы на эстонском языке, то он не усвоил предмет.
На самом деле мы не знаем. Часто он просто пока не может объяснить на эстонском языке, потому что у него словарный запас еще не достаточен. Если его проверить на родном языке, то он будет способен объяснить предмет.
Те учителя, которые работают с четвероклассниками, должны применять правильный методический подход, когда проверяется с одной стороны знание языка, с другой стороны знание предмета. Дети эти два элемента осваивают по-разному.
- У министерства уже есть метод регулярного контроля качества обучения?
- У нас есть уровневые работы, которые ученики выполняют в четвертом классе. К сожалению, уровневые работы показывают, что русская школа отстает от результатов эстонской школы даже когда проверяют знания, полученные на родном языке.
Осенью ученики третьих классов писали уровневые работы по математике. Дети три года учились на русском языке, но в конце третьего класса они сдали математику хуже, чем дети, которые учатся в эстонских школах.
Мы видим, что это отставание объясняется не языком. С переходом на эстонский язык обучения мы надеемся, что выровняются и академические результаты учеников.