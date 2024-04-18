«Дети на уроках пользуются google translate, чтобы понять задание!»: что рассказали министру образования учителя русских школ

Министр образования Кристина Каллас и руководитель перевода обучения на эстонский язык Министерства образования Ингар Дуболазов начали рабочие поездки в самоуправления, где много русских школ. До начала школьной реформы остались считанные месяцы, поэтому министр и чиновники решили обсуждать с учителями, как идет подготовка к переходу обучения на эстонский язык и что еще можно успеть сделать.
Самоуправления, в которых русских школ много, ожидаемо волнуются, что реализация плана реформы в заданные сроки сомнительна. Власти Нарвы надеялись, что переход обучения на эстонский язык можно будет отложить, но министр образования сообщила, что никто не будет его откладывать.
По словам министра, если 1 сентября школе некого будет поставить перед классом, то директор должен будет уйти с должности. В июле, после окончания экзаменов в школах, кабинет министров будет обсуждать текущее положение вещей и готовность школ к новому учебному году.
О проблемах министр спрашивает лично
1 и 2 апреля министр образования Кристина Каллас посетила школы в Ида -Вирумаа и встретилась с родителями и учителями в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Кохтла-Ярве. 9 апреля министр и ее команда посетили пять таллиннских школ.
Встречали столичных чиновников в разных городах очень по-разному: где-то крайне эмоционально, где-то более сдержанно, но уже очевидно, что многим директорам и учителям тревожно. Если в школах Северо-Востока на встречах с министром разыгрывались настоящие драмы с острыми репликами и бурными эмоциями, то в Таллинне такие же мероприятия прошли на редкость спокойно.
Рабочий тур по столичным школам Кристина Каллас и руководитель профильного направления Ингар Дуболазов начали рано. В 8 утра учителя Тынисмяэской реальной школы уже сидели в актовом зале, готовясь задавать вопросы представителям министерства.
Темп был задан высокий: час беседы в формате «вопрос учителя - ответ министра», затем короткое неформальное общение, совместные селфи министра с учителями и переезд в следующую школу. Кроме директоров на встречах задавали вопросы и высказывались не более пяти учителей, хотя присутствовали обычно человек 30-40.