«Дети на уроках пользуются google translate, чтобы понять задание!»: что рассказали министру образования учителя русских школ

Тут нужно отметить, что в Таллинне есть и другие школы, которые уже давно ряд предметов преподают на эстонском. Для них переход пройдет значительно легче. Так, в октябре мы писали о том, как готовится к реформе Таллиннская гуманитарная гимназия.

«Наша гимназия - одна из немногих русских школ, где десятилетиями ряд предметов преподается на эстонском. Сейчас это природоведение, биология, география, искусство и музыка», - рассказала нам директор гимназии Аннелий Юхкама.

Украинские дети и неуверенность учителей

Аннелий Юхкама отмечала в интервью, что очень большая дополнительная нагрузка возникает при обучении детей из Украины, России и Беларуси, которые живут в Эстонии год или около того. «Их мы поддерживаем тем, что природоведение им преподают и на русском языке, потому что их уровень эстонского ниже».

Об этой же проблеме говорили и учителя на встрече с министром образования: очень мало мотивации у украинских детей. Во-первых, многие из них учатся удаленно в украинских школах, поэтому у них повышенная нагрузка. Кроме того, они ждут, что скоро поедут домой, поэтому эстонский им не будет нужен. На все это накладывается стресс, в результате чего нередко приезжие дети не готовы к обучению на эстонском даже частично.