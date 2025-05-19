Задержанный танкер Капитанам рекомендуют избегать территориальных вод России уже три года подряд

Вчера Россия задержала вышедший из Силламяэ нефтяной танкер Green Admire, который проходил через территориальные воды Российской Федерации.
Нефтяной танкер Green Admire, принадлежащий греческой компании Aegean Shipping, направлялся из порта Силламяэ в Роттердам, используя проходящий по российским водам маршрут, который для крупных судов считается безопаснее, чем путь между отмелями в эстонских территориальных водах.
Такой безопасный маршрут был в свое время согласован представителями России, Эстонии и Финляндии.
По словам руководителя морской службы Департамента транспорта Кристьяна Труу, танкер все еще находится на якоре у острова Гогланд, и с российскими властями по данному вопросу связи не было, сообщает ERR.
С 2022 года всем судам, выходящим из порта Силламяэ, дается рекомендация не заходить в территориальные воды Российской Федерации, однако окончательное решение всегда принимает капитан судна, поясняет чиновник.
«Мы следим за ситуацией – что происходит с судном на российской стороне и когда оно будет освобождено, чтобы продолжить путь к месту назначения в соответствии с международным морским правом», – дополняет картину Труу.