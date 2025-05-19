Задержанный танкер Капитанам рекомендуют избегать территориальных вод России уже три года подряд

Нефтяной танкер Green Admire, принадлежащий греческой компании Aegean Shipping, направлялся из порта Силламяэ в Роттердам, используя проходящий по российским водам маршрут, который для крупных судов считается безопаснее, чем путь между отмелями в эстонских территориальных водах.

Такой безопасный маршрут был в свое время согласован представителями России, Эстонии и Финляндии.

По словам руководителя морской службы Департамента транспорта Кристьяна Труу, танкер все еще находится на якоре у острова Гогланд, и с российскими властями по данному вопросу связи не было, сообщает ERR.

С 2022 года всем судам, выходящим из порта Силламяэ, дается рекомендация не заходить в территориальные воды Российской Федерации, однако окончательное решение всегда принимает капитан судна, поясняет чиновник.