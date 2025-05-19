Рыбацкая изба российского императора Александра III вновь открылась для туристов. В прошлом году власти Финляндии сообщили о закрытии музея. Александр III - любимый император Владимира Путина.
В понедельник, 19 мая императорская рыбацкая изба в Лангинкоски снова открыла свои двери для посетителей. В музее можно побывать до конца августа, уточняет Yle.
Этот дом-музей российского императора Александра III на форелевых порогах реки Кюмийоки был построен недалеко от города Котка в 1889 году. В доме-музее, который был открыт в 30-е годы прошлого века, сохранилась подлинная мебель и предметы обихода, которые для царской семьи изготовили местные мастера.
В октябре 2024 года Музейное управление Финляндии сообщило о закрытии музея Александра III и еще трех других культурных учреждений: музей под открытым небом Сеурасаари в Хельсинки, усадьба Виттреск в Киркконумми и поместье Лоухисаари в Аскаис. Тогда в неоплачиваемый отпуск были отправлены около 150 сотрудников. Однако, позже из-за резонанса в СМИ парламент Финляндии принял решение выделить из бюджета 1 миллион евро, чтобы эти музеи функционировали в летнее время.
«Эти музеи остаются нашими национальными сокровищами, которые по-разному раскрывают историю финской культуры», - сказала Yle хранительница Морского музея и Лангинкоски Пиа Паукку.
Паукку напоминает, что императорская рыбацкая изба - это уникальный объект в мировом масштабе, так как это единственное сохранившееся жилище царской эпохи за пределами России. Финские СМИ уточняют, что рыбацкую избу Лангинкоски ежегодно посещает около 12 000 человек.
Российские туристы ранее проявляли большой интерес к Лангинкоски, однако сейчас их поток иссяк из-за закрытой границы. На статистику посещаемости музея отсутствие россиян при этом почти не влияет. Они обычно гуляли по прилегающей территории, но редко заходили внутрь.
Русский царь Александр III, для которого была построена рыбацкая изба в Лангинкоски, является любимым у Путина представителем российских императоров. Александр III, которому приписывают фразу о единственных союзниках Российской Империи в виде армии и флота, был одним из главных героев пропагандистского фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который вышел в РФ к годовщине первых президентских выборов Путина и широко обсуждался как в России, так и за рубежом.
Портрет Александра III постоянно был виден в кадре рядом с Путиным. При этом картина не висела на стене, а была приставлена к зеркалу в квартире Путина в Кремле.
В 2021 году Путин лично открыл новый памятник Александру III во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. Тогда Путин подчеркнул, что эпоха правления этого императора представляет собой гармоничное сочетание технологических, государственных изменений и верности традициям.
Стоит напомнить, что в центре Хельсинки до сих пор стоит памятник другому российскому императору, отцу Александра III - Александру II.