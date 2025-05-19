В Финляндии возобновил работу музей любимого императора Путина

В понедельник, 19 мая императорская рыбацкая изба в Лангинкоски снова открыла свои двери для посетителей. В музее можно побывать до конца августа, уточняет Yle.

Этот дом-музей российского императора Александра III на форелевых порогах реки Кюмийоки был построен недалеко от города Котка в 1889 году. В доме-музее, который был открыт в 30-е годы прошлого века, сохранилась подлинная мебель и предметы обихода, которые для царской семьи изготовили местные мастера.

В октябре 2024 года Музейное управление Финляндии сообщило о закрытии музея Александра III и еще трех других культурных учреждений: музей под открытым небом Сеурасаари в Хельсинки, усадьба Виттреск в Киркконумми и поместье Лоухисаари в Аскаис. Тогда в неоплачиваемый отпуск были отправлены около 150 сотрудников. Однако, позже из-за резонанса в СМИ парламент Финляндии принял решение выделить из бюджета 1 миллион евро, чтобы эти музеи функционировали в летнее время.

«Эти музеи остаются нашими национальными сокровищами, которые по-разному раскрывают историю финской культуры», - сказала Yle хранительница Морского музея и Лангинкоски Пиа Паукку.

Паукку напоминает, что императорская рыбацкая изба - это уникальный объект в мировом масштабе, так как это единственное сохранившееся жилище царской эпохи за пределами России. Финские СМИ уточняют, что рыбацкую избу Лангинкоски ежегодно посещает около 12 000 человек.