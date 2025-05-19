Мнение Инцидент с танкером: «Эстония не впадает в панику. Эстония реагирует»

В Эстонии не принято, чтобы журналисты мчались к месту событий на катерах или вертолетах - но Sky News, Reuters или Bild в международных кризисах так делают регулярно. Теоретически и у нас это возможно.

Если мы действительно хотим, чтобы наши вооруженные силы действовали профессионально, необходимо принять: не каждый момент годится для прямого эфира. Безопасность не подчиняется логике кликов.

Роль СМИ: больше, чем пересказ твитов

Здесь мы подходим к роли прессы. СМИ нужны не только для того, чтобы цитировать Twitter или распространять пресс-релизы. Задача журналистики - задавать вопросы, анализировать, копаться в деталях, даже если информации мало. Однако, по большей части, эстонские СМИ заняли выжидательно-пассивную позицию.

Материалы ограничились комментариями политиков и мнением пары морских экспертов. Глубокого анализа практически не было, а международный контекст вообще затерялся.

Пример? Название судна - Argent, но ряд изданий настойчиво использовали имя Jaguar, потому что так оно упоминалось в зарубежных публикациях и на MarineTraffic. Нельзя сказать, что это самая страшная ошибка в истории, но если неверен уже основной факт, как можно верить всему остальному?

Гораздо важнее то, что ни одно из крупных изданий, кроме Postimees, не попыталось разобраться в настоящей структуре собственности и управления судном.