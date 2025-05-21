По гамбургскому счету: новый спектакль театральной студии Елены Скульской

Театральная студия «Поэтическое содружество» при Союзе писателей Эстонии каждый год выпускает по спектаклю. И это - гигантский труд и руководителя, и студийцев. Спектакли ставятся не по драматургическим произведениям, а представляют собой фрагментарии, то есть композиции, состоящие из коротких и подчас не связанных между собою эпизодов. Вторая особенность студии в том, что ее руководитель - писатель и переводчик Елена Скульская принимает в студию всех желающих, без всякого конкурса.
Я слежу за работой студии почти семь лет. И все это время Елена Скульская в своих постановках соединяла Шекспира с Пушкиным и Грибоедовым, с Цветаевой и Пастернаком, с Бродским и разудалой «Муркой». Да что только не происходило в фантасмагорических спектаклях, созданных ее буйной фантазией и сыгранных талантливыми подростками!
«Зачем Шекспир, я тоже могу»
Это реплика главного героя нового спектакля (Дмитрий Соколов), который начинает читать «свое», но увидев реакцию товарищей, со вздохом прерывает чтение: «Ладно, пусть Шекспир…»
И Шекспир с ними уже семь лет. Сыграно семь спектаклей, можно говорить о стиле, о глубине, даже о зрелости. Поэтому с каждым годом мои заметки о спектаклях становятся все более требовательными - по гамбургскому счету! Кому многое дано - с того спросится! И нечего на меня обижаться, а то ишь!
«Ромео и Джульетта Макбет» - о том, как повзрослевшая Джульетта разлюбила нежного Ромео и превратилась в главную женщину-вамп шекспириады - леди Макбет со всеми вытекающими из этого последствиями. Затем «Маскарад Отелло: горе от ума» - о ревности. Лермонтов и Шекспир тут идут рука об руку, включая в свою компанию еще и Грибоедова.
«Маленькие трагедии Принца датского» - о Гамлете-подростке из неблагополучной семьи. «Король Лир и его дети» - музыкальный фарс, в котором старика Лира играл ребенок. Ну а «Буря» она, как говорится, и в Африке «Буря». «Сон в летнюю ночь: Юхан Вийдинг», сыгранный в прошлом году, стал одним из лучших спектаклей студии.
В общем, юным студийцам, а им от 14 до 20, было где разгуляться. Но шло время, повзрослевшие покидали коллектив - кто-то отправлялся на учебу в театральные вузы, кто-то просто уходил во взрослую жизнь, поблагодарив своего неуемного худрука за то, что научился читать, понимать и думать о прочитанном.
Приходили новички, и все начиналось сначала. Спектакль готовится меньше года: с застольным периодом в начале сентября и премьерой в мае. Титанический труд. Это, извините, не «Кошкин дом» ставить. Хотя когда-то в Русском еще театре Скульская так поставила «Сказку о глупом мышонке», что весь Малый зал лежал от хохота, причем взрослые хохотали над одним, а детей веселило совсем другое.
Глядя на афишу
Премьерный спектакль студии называется «Пеэтер и Ричард III». Очень многообещающе и загадочно. «Ричард III», на мой взгляд, самая страшная и тёмная пьеса Шекспира, главный персонаж которой считается в литературоведении воплощением абсолютного зла. Сыграть такое под силу не каждому профессионалу. А кто такой Пеэтер? В шекспировских пьесах такого персонажа вроде бы нет. Видимо, об этом расскажет спектакль.
Скульская всегда поднимает зрительскую планку так высоко, что просмотр спектакля превращается если не в разгадывание кроссворда, то в участие в интеллектуальном квесте. Правда, как она мне сама однажды сказала - не важно, узнали ли зрители, откуда цитата, главное, чтобы поняли, что это - поэзия.
Зал с черным потолком Союза писателей на улице Харью застыл в ожидании. Откуда-то издалека, с задних рядов раздается чистый девичий голос: «Мело весь месяц в феврале, и то и дело свеча горела на столе, свеча горела». Пастернак заканчивается, открывается занавес и звучит уже Окуджава. Сначала речитатив, а потом и романс. Помните? «Следом - дуэлянты, флигель-адъютанты. Блещут эполеты. Все они красавцы, все они таланты, все они поэты».
Так начинается спектакль, то есть тот самый фрагментарий - мозаика из фрагментов, кусочков, мотивов и ассоциаций. Окуджавское «Батальное полотно» о войне 1812 года. Актеры в белых одеяниях с красными длинными галстуками, - как, простите, у Томми Кэша - и в красных же масках с птичьими клювами - будто соревнуются, у кого он больше, хищнее.
Флейта превращается в подзорную трубу, появляется персонаж с огромной бутафорской головой ворона в руках, из клюва которого на протяжении всего спектакля сыплются красные блестящие кружочки. Капли крови? Загадку птичьей головы разгадать не удалось, хотя связь сюжета не только с войнами, во все времена разрушающими людские души, но и с птицами прослеживается четко.
Тут даже не знаешь, на что больше обращать внимание - на поэтические ассоциации или на пластику и сценическую речь студийцев.
И тут появляется он
Только такой изощренный автор, как Елена Скульская, умеет складывать литературные пазлы: в спектакле звучат сложнейшие тексты Бродского, Коржавина, романс Роберта Бёрнса из «Весёлых нищих» - «И я была девушкой юной» в вольном переводе Багрицкого.
Старшее поколение вспомнит фильм «Старшая сестра», где этот романс, захлебываясь, как только она это умеет, пела Татьяна Доронина. Туда же уводит начало статьи о театре неистового Виссариона Белинского. С огоньком исполняют студийцы «Мексиканское танго» на стихи Бродского, которое уже считается народной, бардовской песней…
Знаете, смотреть такое надо уметь. Или, наоборот, не пытаться искать тонких связей и подтекстов, а просто смотреть, с каким удовольствием ребята живут стихами, пытаясь понять их глубинную суть. Причем оба способа смотреть спектакли «Поэтического содружества» легитимны. Просто я выбрала первый.
Но где же афишный Пеэтер? Честно говоря, зная о возрастном составе труппы, я крамольно подумала, может, появится вовсе даже Питер Пэн? Но нет, не было в спектакле ни Питера, ни Пеэтера. Не знала я и кому принадлежит пронзительный белый стих о земле людей, которым для счастья надо убить всех птиц, а птичьи души принести потом из яблоневого сада в корзинах вместо яблок и отнести в подвал или положить под подушку. Души! Птиц! В подвал!
Пришлось обратиться за разъяснениями к Елене Скульской, которая поведала, что это - фантасмагорическое стихотворение эстонского поэта Тоомаса Лийва «Даан-1609» в ее переводе, а Пеэтер - как раз и есть герой этого стихотворения, собирательный образ - «Все мы немножко Пеэтеры», такое «Me too».
Вернувшись после спектакля домой, я нашла это стихотворение в томике переводов. И прочитала, чем заканчивается этот поэтический абсурд: «Сказав это Пеэтер заложил хвост за ухо и ушел в другую комнату». Почему эта строка не вошла в спектакль, не знаю. Жаль. Могло бы получиться очень эффектно и глубоко.
«Любите ли вы театр абсурда, как люблю его я?» - спрашивает зрителей самый юный актер и объявляет фрагмент из пьесы «Ричард III» - на языке Шекспира, но с переводом.
Сцена убийства Кларенса превращена в фарс, сыграна с удовольствием и изрядно веселит зал, равно как и разыгранный вслед за убийством рассказ Скульской о случае в полицейском участке, где опять возникает тема птиц, без душ которых, похоже, нам уже и не жить.
Новый спектакль студии «Поэтическое содружество» «Пеэтер и Ричард III» можно посмотреть: 25 мая в 14:00, 28 мая в 17:00, 15 и 29 июня в 14:00, 6 июля и 10 августа в 14:00 в Доме писателей на Харью, 1.