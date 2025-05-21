По гамбургскому счету: новый спектакль театральной студии Елены Скульской

Я слежу за работой студии почти семь лет. И все это время Елена Скульская в своих постановках соединяла Шекспира с Пушкиным и Грибоедовым, с Цветаевой и Пастернаком, с Бродским и разудалой «Муркой». Да что только не происходило в фантасмагорических спектаклях, созданных ее буйной фантазией и сыгранных талантливыми подростками!

«Зачем Шекспир, я тоже могу»

Это реплика главного героя нового спектакля (Дмитрий Соколов), который начинает читать «свое», но увидев реакцию товарищей, со вздохом прерывает чтение: «Ладно, пусть Шекспир…»

И Шекспир с ними уже семь лет. Сыграно семь спектаклей, можно говорить о стиле, о глубине, даже о зрелости. Поэтому с каждым годом мои заметки о спектаклях становятся все более требовательными - по гамбургскому счету! Кому многое дано - с того спросится! И нечего на меня обижаться, а то ишь!

«Ромео и Джульетта Макбет» - о том, как повзрослевшая Джульетта разлюбила нежного Ромео и превратилась в главную женщину-вамп шекспириады - леди Макбет со всеми вытекающими из этого последствиями. Затем «Маскарад Отелло: горе от ума» - о ревности. Лермонтов и Шекспир тут идут рука об руку, включая в свою компанию еще и Грибоедова.