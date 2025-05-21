Украина призвала G7 снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов до 30 долларов за баррель. Глава евродипломатии Кая Каллас после этого заявила, что эта тема станет одной из главных в новом 18 пакете санкций ЕС. Влияние таких решений в том числе на теневой флот РФ на Балтике Rus.Postimees обсудил с аналитиком рынков нефти и газа Михаилом Крутихиным (Осло).
«С нашей точки зрения, разумный предел цены на нефть составляет 30 долларов», - цитирует агентство Reuters слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, которые он произнес 20 мая во время визита на заседание Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.