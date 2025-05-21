США выступили против обещания Киеву дальнейшей поддержки G7

Кроме того, Вашингтон не хочет в тексте документа охарактеризовать вторжение России в Украину как незаконное. Об этом рассказали в беседе с Politico два чиновника, участвовавших в переговорах. Встреча министров финансов стран «Большой семерки» проходит в канадском городе Банф с 20 по 22 мая.

В конце февраля США также выступили против того, чтобы называть Россию агрессором в контексте вторжения в Украину в заявлении G7, приуроченном к третьей годовщине войны. Кроме того, Вашингтон в середине апреля отказался подписать совместное со странами G7 заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам, в результате которого погибли более 30 человек.