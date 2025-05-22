Ваш ребенок идет работать летом? Вот красные флажки, которых стоит остерегаться

По словам эксперта, летняя работа - это не только первые заработанные деньги. «Работа приучает к дисциплине, учит ответственности и настойчивости, помогает понять, как устроена рабочая среда. Заработок важен, но еще важнее - положительный опыт, который помогает подростку лучше понять, чем он хочет заниматься в будущем и в чем его сильные стороны», - говорит Уусма.

Работа развивает ​не только практические навыки, но и критическое мышление, а также социальные умения. Первая работа дает возможность расширить круг общения, пополнить резюме и укрепить уверенность в себе. Эти качества, по словам Уусма, крайне ценны в будущей трудовой жизни.

Роль родителей в поиске работы

Первый опыт подачи резюме и подписания договора может быть пугающим и сложным для подростка, поэтому роль родителей здесь особенно важна. Уусма советует вместе с ребенком обсудить, в какие компании стоит подавать заявки, изучить их репутацию и собрать как можно больше информации о потенциальных работодателях.

«Проверка информации поможет избежать неприятных сюрпризов и убедиться, что ожидания совпадут с реальностью. Существуют разные риски - от устных обещаний до выплат зарплаты в конверте. Иногда недобросовестные работодатели могут воспользоваться незнанием подростков. Поэтому важно, чтобы все условия были зафиксированы письменно - это даст подростку возможность защитить свои интересы в случае спора», - отмечает Уусма.