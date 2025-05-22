Ваш ребенок идет работать летом? Вот красные флажки, которых стоит остерегаться

Летом многие подростки устраиваются на свою первую работу - это важный шаг на пути к самостоятельности и взрослой жизни. Однако, чтобы этот опыт стал для подростка ценным, а не обернулся проблемами, особенно важны поддержка и осознанность со стороны родителей. Руководитель подразделения инвестиционных продуктов и услуг Luminor Сийм Уусма делится советами, как помочь ребенку выбрать подходящее место работы и правильно оформить трудовые отношения.
По словам эксперта, летняя работа - это не только первые заработанные деньги. «Работа приучает к дисциплине, учит ответственности и настойчивости, помогает понять, как устроена рабочая среда. Заработок важен, но еще важнее - положительный опыт, который помогает подростку лучше понять, чем он хочет заниматься в будущем и в чем его сильные стороны», - говорит Уусма.
Работа развивает не только практические навыки, но и критическое мышление, а также социальные умения. Первая работа дает возможность расширить круг общения, пополнить резюме и укрепить уверенность в себе. Эти качества, по словам Уусма, крайне ценны в будущей трудовой жизни.
Роль родителей в поиске работы
Первый опыт подачи резюме и подписания договора может быть пугающим и сложным для подростка, поэтому роль родителей здесь особенно важна. Уусма советует вместе с ребенком обсудить, в какие компании стоит подавать заявки, изучить их репутацию и собрать как можно больше информации о потенциальных работодателях.
«Проверка информации поможет избежать неприятных сюрпризов и убедиться, что ожидания совпадут с реальностью. Существуют разные риски - от устных обещаний до выплат зарплаты в конверте. Иногда недобросовестные работодатели могут воспользоваться незнанием подростков. Поэтому важно, чтобы все условия были зафиксированы письменно - это даст подростку возможность защитить свои интересы в случае спора», - отмечает Уусма.
К примеру, многие не знают, что даже пробные дни по закону должны быть оплачены. Также важно, чтобы трудовой договор ясно описывал обязанности и права обеих сторон. «Подросток не должен продавать свой труд слишком дешево. Полезно узнать, какие зарплаты предлагаются за аналогичную работу. Это может быть не так просто, но вполне возможно», - добавляет он.
Научите ребенка финансовой грамотности
Для подростка зарплата в конверте может показаться легким способом заработать больше, поэтому родителям важно объяснить реальные последствия такого выбора. «Официальная зарплата фиксируется в трудовом договоре, с нее работодатель платит налоги государству - эти налоги обеспечивают работу государственных служб и дают работнику право на официальные льготы. Без официальной зарплаты подросток, например, не сможет накапливать пенсию», - подчеркивает Уусма.
Когда приходит первый день зарплаты, родители могут помочь подростку понять, как грамотно распоряжаться заработанными деньгами. Первые крупные суммы могут вызвать соблазн потратить все сразу, но важно уже в раннем возрасте формировать привычку к сбережению. Долгосрочные цели и умение копить развивают ответственное отношение к деньгам.
«Заработанные деньги стоит делить на две части: одна идет на ежемесячные расходы и карманные траты, вторая в накопительный счет или фонд. Финансовая грамотность и взгляд в будущее не должны начинаться только во взрослом возрасте. Именно ранние привычки формируют основу финансовой самостоятельности», - подытожил Уусма.
Красные флажки при поиске работы:
- Работодатель отказывается заключать официальный договор
- Отсутствуют письменные договоренности
- Обещания кажутся подозрительными или нереалистичными
- Предлагается зарплата в конверте - полностью или частично
- Негативная информация о работодателе в открытых источниках