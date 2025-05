«Мы невероятно счастливы!»: фильм из Эстонии получил награду Каннского кинофестиваля

Первое место заняла южно-корейский режиссер Хо Гаён с фильмом First Summer. Второе - китайский автор Цюй Чжичжэн с работой 12 Moments Before the Flag-raising Ceremony. Фильм Натальи Мирзоян разделил третье место с Ginger Boy японца Мики Танака.