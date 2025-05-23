«Мы невероятно счастливы!»: фильм из Эстонии получил награду Каннского кинофестиваля

Анимационный фильм Winter in March, снятый в Таллинне, занял третье место в конкурсной программе La Cinef на 78-м Каннском кинофестивале. Работа получила «бронзу» в конкурсе, где было 2400 соискателей.
Короткометражный анимационный фильм Winter in March выпускницы EKA Натальи Мирзоян принес Эстонии награду в Каннах. Об этом сообщает официальный сайт кинофестиваля.
«Это наша вторая награда за все время! Режиссер Наталья Мирзоян получила третий приз, который она разделила с японским режиссером», - написала в Facebook продюсер ленты Кадрианн Кибус из компании Rebel Frame.
«Уххх!!! Мы все невероятно благодарны и счастливы! Поздравляем дорогую Наталью Мирзоян и всю команду», - добавила Кибус.
Rus.Postimees ранее сообщал о том, что снятый в Таллинне фильм был отобран в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. 1 мая мы опубликовали интервью с режиссером Натальей Мирзоян и презентовали трейлер ее работы.
«Вот так день! Наталья Мирзоян получает награду на Каннском кинофестивале за свой фильм Winter in March. Бронза, но все равно радость-радость, ведь это 3 место среди около 2400 короткометражных работ, присланных в Канны! Причем не только анимационных, а вообще всех. И 3 года усердной сложной работы всей замечательной команды. Теперь вперед на остальные мировые фестивали!», - написал в своем Facebook муж режиссера, со-руководитель эстонской кинопрокатной компании Artgene Алексей Бажин.
«Ну что, наша маленькая работа заняла третье место в программе La Cinef. Вы как хотите, а мы пойдем пить игристое на берег!», - был краток автор музыки к фильму, лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров.
Ранее композитор опубликовал фрагмент саундтрека к фильму.
La Cinef - конкурсная программа Каннского кинофестиваля для фильмов молодых авторов. Она появилась в 1998 году для поддержки новых режиссеров.
Первое место заняла южно-корейский режиссер Хо Гаён с фильмом First Summer. Второе - китайский автор Цюй Чжичжэн с работой 12 Moments Before the Flag-raising Ceremony. Фильм Натальи Мирзоян разделил третье место с Ginger Boy японца Мики Танака.
Фильм Winter in March в эстонской версии получил название Lumi saadab meid, в армянской - «Бесконечная зима». Лента рассказывает реальную историю пары из Санкт-Петербурга, которые покинули Россию после начала полномасштабной войны в Украине.
«Кадрианн задумалась, зачем ей этот фильм делать, ведь она эстонка, семья которой была в свое время сослана и убита в России, - рассказывала в интервью режиссер о том, как в проекте оказался продюсер Кадрианн Кибус. - Но она поняла, что ей важно делать историю про людей, которые стремятся к свободе, не важно, какой они национальности. В ее понимании этот фильм об этом».
«Ты знаешь, у меня действительно двоякое ощущение от всего этого… С одной стороны, мы сделали фильм. Его поддержали. Мне кажется, что это важный фильм для всех, кто хоть как-то сохранил человечность в этом ужасном мире. Но при этом, когда читаешь новости, видишь, как бомбят Киев, ну какие вообще могут быть Канны и его "красные дорожки"… Мне, правда, не то, чтобы сильно радостно», - говорила Наталья Мирзоян в начале мая.
«Конечно, я радуюсь, что люди увидят фильм. Надеюсь, что у многих он отзовется внутри. Что это привлечет внимание, в том числе к тому, что до сих пор продолжается эта война. И ее не в силах остановить - и не только русские не в силах, но и вообще весь мир. Тут стоит добавить, что я вообще смотрю на Россию как бы со стороны. Я приехала в Россию из Армении, когда мне было уже 23 года», - говорила режиссер.
Что касается встречи эстонского зрителя с этим фильмом, то не исключено, что его удастся увидеть в Таллинне уже в 2025 году.
«Надеюсь, что его можно будет посмотреть уже в этом году. Продюсер - Кадрианн - очень хочет сделать показ. Хочет показать мои предыдущие фильмы и этот новый. Плюс мы его послали на PÖFF. Если фестиваль его возьмет, то можно будет увидеть и там», - рассказывала Наталья Мирзоян.
Накануне фестиваля режиссер говорила, что победа в конкурсе - это далеко не самое главное для нее.
«Я не скажу, что победа - это так уж важно в экзистенциальном смысле. Но, конечно, это может быть важно в плане карьеры. Может быть, эта победа повлияет, например, на эстонскую полицию, она нас пожалеет и даст моему мужу ВНЖ, наконец… Вообще призы на кинофестивалях - это лотерея. Я раньше расстраивалась, когда мои фильмы не получали призы на фестивалях. Потом сама побывала в жюри несколько раз и поняла, как много классных фильмов снимается, каждый из которых хочется отметить, но не получается», - объясняла режиссер свой опыт работы с завышенными ожиданиями.
Все фильмы Натальи Мирзоян доступны на ее Vimeo-канале.