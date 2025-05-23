«Мы невероятно счастливы!»: фильм из Эстонии получил награду Каннского кинофестиваля

«Конечно, я радуюсь, что люди увидят фильм. Надеюсь, что у многих он отзовется внутри. Что это привлечет внимание, в том числе к тому, что до сих пор продолжается эта война. И ее не в силах остановить - и не только русские не в силах, но и вообще весь мир. Тут стоит добавить, что я вообще смотрю на Россию как бы со стороны. Я приехала в Россию из Армении, когда мне было уже 23 года», - говорила режиссер.

Что касается встречи эстонского зрителя с этим фильмом, то не исключено, что его удастся увидеть в Таллинне уже в 2025 году.

«Надеюсь, что его можно будет посмотреть уже в этом году. Продюсер - Кадрианн - очень хочет сделать показ. Хочет показать мои предыдущие фильмы и этот новый. Плюс мы его послали на PÖFF. Если фестиваль его возьмет, то можно будет увидеть и там», - рассказывала Наталья Мирзоян.

Накануне фестиваля режиссер говорила, что победа в конкурсе - это далеко не самое главное для нее.

«Я не скажу, что победа - это так уж важно в экзистенциальном смысле. Но, конечно, это может быть важно в плане карьеры. Может быть, эта победа повлияет, например, на эстонскую полицию, она нас пожалеет и даст моему мужу ВНЖ, наконец… Вообще призы на кинофестивалях - это лотерея. Я раньше расстраивалась, когда мои фильмы не получали призы на фестивалях. Потом сама побывала в жюри несколько раз и поняла, как много классных фильмов снимается, каждый из которых хочется отметить, но не получается», - объясняла режиссер свой опыт работы с завышенными ожиданиями.