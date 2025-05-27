Студия Postimees: медленный рост ускорится? Урмас Рейнсалу даст оценку договору коалиции

Как оппозиция оценивает новый коалиционный договор между Партией реформ и «Ээсти 200»? Найден ли ответ на вопрос, как перезапустить экономику? К чему готовиться населению?
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии председатель партии «Отечество», депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалу. Следите за беседой в 10:00!
- Как глава оппозиционной партии оценивает новый договор правящего союза?
- К каким результатам приведет намерение коалиции «отремонтировать» сломанную партией «Отечество» систему пенсионного страхования?
- Что думает «Отечество» о возвращении II ступени и привязке роста пенсий к недвижимости?
- Найден ли ответ на вопрос, как перезапустить экономику и остановить рост цен?
- Какие важные реформы остались под вопросом?