На вопросы Rus.Postimees ответил в студии председатель партии «Отечество», депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалу.

Выдержки из беседы:

– Грядут ли перемены? Как оппозиция оценивает новый договор правящего союза?

– Те же люди, которые управляли Эстонией два последних года, продолжат это делать в прежнем духе. Всё это мы уже видели. Третий раз подряд те же самые лица составили коалиционный договор.

По-моему, важный вопрос заключается в том, что в обществе больше нет доверия к командам, имеющим большинство голосов в парламенте.

Что касается нового коалиционного договора, то продолжится прежний политический курс, разработанный премьер-министром Кайей Каллас и ее преемником Кристьяном Михалом.

Их слова и дела расходятся друг с другом. Я недавно подготовил подборку фактов. Из нее следует, что в ближнем будущем нас ждет 26 новых налогов (изменятся 26 налоговых позиций – прим.ред.).

Наша экономика в реальности уже три года как заморожена. В такой ситуации необходимо уменьшать налоги и бюджет на содержание бюрократического аппарата. Однако ответов на эти вопросы в новом коалиционном договоре нет.

– Изменится 26 налоговых позиций? Премьер-министр вроде бы пообещал, что новых налогов больше не будет…

– Неправду говорит! На моей странице в соцсетях перечислены 26 налоговых позиций, которые повысятся в ближайшее время (прямые и косвенные налоги, акцизы, тарифы и пошлины – прим.ред.).