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Урмас Рейнсалу: за красивыми словами – 26 новых налогов и глупые льготы (2)

  • Договор не дает ответов на ключевые вопросы
  • В энергетике – хаос, с демографией проблемы
  • Экономика заморожена, инфляция разгоняется

Как оппозиция оценивает новый коалиционный договор между Партией реформ и «Ээсти 200»? Найден ли ответ на вопрос, как перезапустить экономику? К чему готовиться населению?​

На вопросы Rus.Postimees ответил в студии председатель партии «Отечество», депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалу

Выдержки из беседы:

– Грядут ли перемены? Как оппозиция оценивает новый договор правящего союза?

– Те же люди, которые управляли Эстонией два последних года, продолжат это делать в прежнем духе. Всё это мы уже видели. Третий раз подряд те же самые лица составили коалиционный договор.

По-моему, важный вопрос заключается в том, что в обществе больше нет доверия к командам, имеющим большинство голосов в парламенте.

Что касается нового коалиционного договора, то продолжится прежний политический курс, разработанный премьер-министром Кайей Каллас и ее преемником Кристьяном Михалом.

Их слова и дела расходятся друг с другом. Я недавно подготовил подборку фактов. Из нее следует, что в ближнем будущем нас ждет 26 новых налогов (изменятся 26 налоговых позицийприм.ред.).

Наша экономика в реальности уже три года как заморожена. В такой ситуации необходимо уменьшать налоги и бюджет на содержание бюрократического аппарата. Однако ответов на эти вопросы в новом коалиционном договоре нет.

– Изменится 26 налоговых позиций? Премьер-министр вроде бы пообещал, что новых налогов больше не будет…

– Неправду говорит! На моей странице в соцсетях перечислены 26 налоговых позиций, которые повысятся в ближайшее время (прямые и косвенные налоги, акцизы, тарифы и пошлиныприм.ред.).

Подчеркну, что уже совсем скоро, с 1 июля, увеличится на 2% налог с оборота (НДС). Его побочным эффектом станет инфляция. Это означает, что у людей останется меньше денег на руках, уровень жизни понизится. Увы, это реальность и стратегическая проблема.

В прогнозе банка Эстонии два месяца назад было отмечено, что инфляция в этом году достигнет 6%. Это станет самым высоким показателем в ЕС. Ответа на вопрос, как остановить рост цен, в коалиционном договоре на найти.

– В МВФ констатировали, что Эстонии нужна серьезная структурная реформа экономики и, возможно, поиск новых налогов…

– Это не так. МВФ уменьшил в два раза прогноз роста экономики Эстонии. Если минувшим летом в реальных цифрах ожидался рост 2,2%, то теперь прогноз снижен до 1%.

Эксперты МВФ высказали мнение, что, повышение налоговых позиций столь быстрыми темпами, как запланировано, дестабилизирует весь базис, на котором выстраивается поступление налогов в госказну.

Последние месяцы показали, как резко упали продажи автомобилей. А это означает, что государство недополучит запланированные налоги. Прогнозировали рост поступлений за счет автоналога, но в реальности этого не произойдет.

– Зато коалиция пообещала снизить автоналог для семей с детьми…

– Уже есть такая шутка: концепция автоналога обанкротилась. Правительство хотело получить за счет этого примерно 236 миллионов евро. Но поскольку население негативно воспринято эту идею, то теперь обещают частично компенсировать автоналог семьям с детьми.

Замечу, что ратуют-то за это те самые люди, которые уничтожили налоговую льготу на детей – не облагаемый налогом минимум, начиная со второго ребёнка. Думаю, что теперь глупо увязывать с детьми льготный автоналог. Убежден, что эстонскому обществу вообще не нужен этот бессмысленный налог.

– Зато теперь можно уверенно говорить об отмене налогового «горба», что принесет некую выгоду среднему классу…

– Это был один из предвыборных лозунгов реформистов. Общество заплатит за это большую цену. Вся налоговая система будет дестабилизирована.

Напомню, что со следующего года повышается подоходный налог до 24%. Налог на доходы юридических лиц тоже достигнет 24%. В этом году дополнительные налоги обойдутся в миллиард евро предпринимателям и частным лицам. В следующем году запланировано то же самое.

Отмена налогового «горба» станет тяжелым бременем для бюджета (обойдется государству примерно в 150 млн евро в годприм. ред.). И если еще учесть сокращение налоговых поступлений, от дополнительных налогов останется 500 миллионов евро. Было ли это разумно делать? Думаю, что нет.

– Коалиция намерена «отремонтировать» сломанную партией «Отечество» систему пенсионного страхования. Как вы оцениваете этот план?

– Скорее, это просто лозунги. В реальности они испугались. Вторую пенсионную ступень не тронули (не сделали ее обязательной для всехприм.ред.).

Давайте посмотрим и на другие сферы. В энергетике – огромный хаос. Ответа на вопрос, что с этим делать, у коалиции нет.

Кроме того, в следующем году кому-то придется покрыть дополнительные расходы в 200 миллионов евро (возникшие в том числе вследствие десинхронизацииприм. ред.). Кто за это заплатит? Предприятия и частные потребители.

Появится плата за поддержание частоты, обслуживание электросетей Балтийского энерго-острова, дополнительная плата за сооружение электросетей, повысится ставка за право добычи сланца (сведения со страницы политика в FBприм.ред.). Это дополнительные элементы инфляции в следующем году. И таких вещей – множество.

Нет у коалиции ответов и в отношении демографического кризиса. В договоре только сказано, что «мы разработаем план на будущее».

По части здравоохранения и финансирования медицинской системы – ответ примерно такой же: разработаем план, проведем анализ и т.д. И для этого нужно было написать 50 страниц договора? Одни сплошные лозунги и обещания сделать прогнозы, анализы, планы.

Никакой это не политический курс! Это всего лишь свидетельство того, что всё останется по-прежнему.

Смотрите видео в повторе! 

Студия Postimees: медленный рост ускорится? Урмас Рейнсалу даст оценку договору коалиции / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja
  • Как глава оппозиционной партии оценивает новый договор правящего союза?
  • К каким результатам приведет намерение коалиции «отремонтировать» сломанную партией «Отечество» систему пенсионного страхования?
  • Что думает «Отечество» о возвращении II ступени и привязке роста пенсий к недвижимости?
  • Найден ли ответ на вопрос, как перезапустить экономику и остановить рост цен?
  • Какие важные реформы остались под вопросом?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja 

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