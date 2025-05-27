- Договор не дает ответов на ключевые вопросы
- В энергетике – хаос, с демографией проблемы
- Экономика заморожена, инфляция разгоняется
Как оппозиция оценивает новый коалиционный договор между Партией реформ и «Ээсти 200»? Найден ли ответ на вопрос, как перезапустить экономику? К чему готовиться населению?
На вопросы Rus.Postimees ответил в студии председатель партии «Отечество», депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалу.
Выдержки из беседы:
– Грядут ли перемены? Как оппозиция оценивает новый договор правящего союза?
– Те же люди, которые управляли Эстонией два последних года, продолжат это делать в прежнем духе. Всё это мы уже видели. Третий раз подряд те же самые лица составили коалиционный договор.
По-моему, важный вопрос заключается в том, что в обществе больше нет доверия к командам, имеющим большинство голосов в парламенте.
Что касается нового коалиционного договора, то продолжится прежний политический курс, разработанный премьер-министром Кайей Каллас и ее преемником Кристьяном Михалом.
Их слова и дела расходятся друг с другом. Я недавно подготовил подборку фактов. Из нее следует, что в ближнем будущем нас ждет 26 новых налогов (изменятся 26 налоговых позиций – прим.ред.).
Наша экономика в реальности уже три года как заморожена. В такой ситуации необходимо уменьшать налоги и бюджет на содержание бюрократического аппарата. Однако ответов на эти вопросы в новом коалиционном договоре нет.
– Изменится 26 налоговых позиций? Премьер-министр вроде бы пообещал, что новых налогов больше не будет…
– Неправду говорит! На моей странице в соцсетях перечислены 26 налоговых позиций, которые повысятся в ближайшее время (прямые и косвенные налоги, акцизы, тарифы и пошлины – прим.ред.).
Подчеркну, что уже совсем скоро, с 1 июля, увеличится на 2% налог с оборота (НДС). Его побочным эффектом станет инфляция. Это означает, что у людей останется меньше денег на руках, уровень жизни понизится. Увы, это реальность и стратегическая проблема.
В прогнозе банка Эстонии два месяца назад было отмечено, что инфляция в этом году достигнет 6%. Это станет самым высоким показателем в ЕС. Ответа на вопрос, как остановить рост цен, в коалиционном договоре на найти.
– В МВФ констатировали, что Эстонии нужна серьезная структурная реформа экономики и, возможно, поиск новых налогов…
– Это не так. МВФ уменьшил в два раза прогноз роста экономики Эстонии. Если минувшим летом в реальных цифрах ожидался рост 2,2%, то теперь прогноз снижен до 1%.
Эксперты МВФ высказали мнение, что, повышение налоговых позиций столь быстрыми темпами, как запланировано, дестабилизирует весь базис, на котором выстраивается поступление налогов в госказну.
Последние месяцы показали, как резко упали продажи автомобилей. А это означает, что государство недополучит запланированные налоги. Прогнозировали рост поступлений за счет автоналога, но в реальности этого не произойдет.
– Зато коалиция пообещала снизить автоналог для семей с детьми…
– Уже есть такая шутка: концепция автоналога обанкротилась. Правительство хотело получить за счет этого примерно 236 миллионов евро. Но поскольку население негативно воспринято эту идею, то теперь обещают частично компенсировать автоналог семьям с детьми.
Замечу, что ратуют-то за это те самые люди, которые уничтожили налоговую льготу на детей – не облагаемый налогом минимум, начиная со второго ребёнка. Думаю, что теперь глупо увязывать с детьми льготный автоналог. Убежден, что эстонскому обществу вообще не нужен этот бессмысленный налог.
– Зато теперь можно уверенно говорить об отмене налогового «горба», что принесет некую выгоду среднему классу…
– Это был один из предвыборных лозунгов реформистов. Общество заплатит за это большую цену. Вся налоговая система будет дестабилизирована.
Напомню, что со следующего года повышается подоходный налог до 24%. Налог на доходы юридических лиц тоже достигнет 24%. В этом году дополнительные налоги обойдутся в миллиард евро предпринимателям и частным лицам. В следующем году запланировано то же самое.
Отмена налогового «горба» станет тяжелым бременем для бюджета (обойдется государству примерно в 150 млн евро в год – прим. ред.). И если еще учесть сокращение налоговых поступлений, от дополнительных налогов останется 500 миллионов евро. Было ли это разумно делать? Думаю, что нет.
– Коалиция намерена «отремонтировать» сломанную партией «Отечество» систему пенсионного страхования. Как вы оцениваете этот план?
– Скорее, это просто лозунги. В реальности они испугались. Вторую пенсионную ступень не тронули (не сделали ее обязательной для всех – прим.ред.).
Давайте посмотрим и на другие сферы. В энергетике – огромный хаос. Ответа на вопрос, что с этим делать, у коалиции нет.
Кроме того, в следующем году кому-то придется покрыть дополнительные расходы в 200 миллионов евро (возникшие в том числе вследствие десинхронизации – прим. ред.). Кто за это заплатит? Предприятия и частные потребители.
Появится плата за поддержание частоты, обслуживание электросетей Балтийского энерго-острова, дополнительная плата за сооружение электросетей, повысится ставка за право добычи сланца (сведения со страницы политика в FB – прим.ред.). Это дополнительные элементы инфляции в следующем году. И таких вещей – множество.
Нет у коалиции ответов и в отношении демографического кризиса. В договоре только сказано, что «мы разработаем план на будущее».
По части здравоохранения и финансирования медицинской системы – ответ примерно такой же: разработаем план, проведем анализ и т.д. И для этого нужно было написать 50 страниц договора? Одни сплошные лозунги и обещания сделать прогнозы, анализы, планы.
Никакой это не политический курс! Это всего лишь свидетельство того, что всё останется по-прежнему.
Смотрите видео в повторе!
- Как глава оппозиционной партии оценивает новый договор правящего союза?
- К каким результатам приведет намерение коалиции «отремонтировать» сломанную партией «Отечество» систему пенсионного страхования?
- Что думает «Отечество» о возвращении II ступени и привязке роста пенсий к недвижимости?
- Найден ли ответ на вопрос, как перезапустить экономику и остановить рост цен?
- Какие важные реформы остались под вопросом?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja