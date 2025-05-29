Обучение станет платным для взрослых, имеющих высшее образование, полученное менее десяти лет назад, или профессиональное - полученное менее пяти лет назад. Также платить придется тем, кто одновременно обучается по нескольким программам: бесплатно можно будет учиться только на одной. Кроме того, платным станет и профессиональное образование на русском языке.

В профессиональных училищах Эстонии обучение проходит как на эстонском, так и на русском языках. В одних программах используется модель 60/40 (60% предметов - на эстонском, 40% - на русском), в других обучение ведется полностью на эстонском. Однако существуют и программы с обучением исключительно на русском языке.

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В апреле в Министерстве образования и науки заявили, что при обучении на русском ценовой диапазон будет составлять от 35 до 85 евро за один зачетный пункт (EKAP). Годовой объем обучения - 60 EKAP, соответственно, стоимость обучения за учебный год варьируется от 2100 до 5100 евро. Стоимость зачетного пункта зависит от специальности. Например, на технических направлениях цена составляет 50-75 евро за один пункт, в сфере услуг красоты - от 48 до 67 евро.

Стали известны первые цифры

На днях о стоимости программ обучения на русском языке уже объявили в Ида-Вирумааском центре профессионального образования (IVKHK). Там обучение на русском языке предлагается как на базе основного образования (9 классов), так и на базе среднего (12 классов). Учиться можно в Нарве, Йыхви и Силламяэ.