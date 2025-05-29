С 1 сентября профессиональное образование в Эстонии частично перейдет на платную основу, а обучение на русском языке станет платным полностью - и достаточно затратным. Больше всего возмущения это вызвало в самом промышленном и при этом самом русскоязычном регионе страны, Ида-Вирумаа.
Обучение станет платным для взрослых, имеющих высшее образование, полученное менее десяти лет назад, или профессиональное - полученное менее пяти лет назад. Также платить придется тем, кто одновременно обучается по нескольким программам: бесплатно можно будет учиться только на одной. Кроме того, платным станет и профессиональное образование на русском языке.
В профессиональных училищах Эстонии обучение проходит как на эстонском, так и на русском языках. В одних программах используется модель 60/40 (60% предметов - на эстонском, 40% - на русском), в других обучение ведется полностью на эстонском. Однако существуют и программы с обучением исключительно на русском языке.
В апреле в Министерстве образования и науки заявили, что при обучении на русском ценовой диапазон будет составлять от 35 до 85 евро за один зачетный пункт (EKAP). Годовой объем обучения - 60 EKAP, соответственно, стоимость обучения за учебный год варьируется от 2100 до 5100 евро. Стоимость зачетного пункта зависит от специальности. Например, на технических направлениях цена составляет 50-75 евро за один пункт, в сфере услуг красоты - от 48 до 67 евро.
Стали известны первые цифры
На днях о стоимости программ обучения на русском языке уже объявили в Ида-Вирумааском центре профессионального образования (IVKHK). Там обучение на русском языке предлагается как на базе основного образования (9 классов), так и на базе среднего (12 классов). Учиться можно в Нарве, Йыхви и Силламяэ.
Что касается программ на базе основного образования, то дешевле всего обойдется обучение на техника по поддержке ИТ и работника склада - 2100 евро в год. За 2700 евро в год можно получить профессию кондитера, пекаря или специалиста по пошиву одежды. Самыми дорогими остаются специальности повара и ногтевого техника: год обучения на этих специальностях стоит 3300 евро.
Выбор для учеников со средним образованием немного разнообразнее. За 2100 евро в год можно стать младшим ИТ-специалистом, младшим специалистом по ИТ-системам, а также работником склада, младшим специалистом по мультимедийной разработке, младшим специалистом по программному обеспечению и бухгалтером. Аналогично программе обучения на базе основного образования 2700 евро в год обойдется учеба на кондитера и специалиста по пошиву одежды, и 3330 евро - на ногтевого техника и повара.
Что касается столичного профессионального образования, то, к примеру, в Ласнамяэской школе механики обучение на русском языке обойдется в 3840 евро за учебный год, рассказала руководитель отдела развития Таллиннской школы механики Эне Пукк.
Ида-Вирумаа возмущен?
В Ида-Вирумаа, где значительная часть населения говорит на русском языке, введение платы за обучение на русском в профессиональных училищах вызвало бурные обсуждения. Русскоязычные жители региона жалуются, что учиться на родном языке стало слишком дорого, а переход на эстонский язык создает дополнительные барьеры, особенно для взрослых.
Директор Ида-Вирумасского центра профессионального образования Мати Лукас рассказал, как формируются цены на обучение, какие специальности наиболее востребованы и каковы перспективы русскоязычного образования в регионе.
«Мы опираемся на постановление от 1 сентября 2025 года, а также на разъяснительное письмо Министерства образования и науки, в котором даны указания по ценообразованию учебных программ на основе системы EKAP (единицы академической нагрузки)», - сказал Лукас. Стоимость рассчитывается с учетом нескольких факторов:
- размер учебной группы (не менее 16 человек, за исключением специальности «ногтевой техник», где достаточно 12);
- зарплаты преподавателей;
- учебные расходы;
- административные расходы, включая управление и поддержку;
- риски, такие как неоплаченные счета или отсев студентов.
Лукас подчеркнул, что различия в стоимости обучения связаны с затратами на материалы, которые определяются на основе анализа расходов прошлых лет. «Объем контактных часов в учебной программе также сильно влияет на стоимость EKAP. Стоимость обучения не зависит от уровня образования», - добавил он.
Говоря о популярных специальностях среди русскоязычных студентов за последние три-четыре года, Лукас выделил две профессии. «На русском языке наиболее востребованными были оператор фрезерного станка с ЧПУ и сварщик», - отметил директор. Эти специальности, по его словам, привлекают студентов благодаря спросу на рынке труда Ида-Вирумаа, где промышленные предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах.
На вопрос, не слишком ли высока плата за обучение, достигающая нескольких тысяч евро в год, особенно в сравнении с высшим образованием (например, сессионное обучение в Эстонской художественной академии стоит около 3000 евро в год), Лукас признал, что цены нельзя назвать низкими.
«Плата за обучение рассчитывается на основе затрат, без добавления маржи прибыли. Снизить ее можно было бы, если бы число платных студентов было достаточно большим для оптимизации расходов. Но в первый год, когда мы только начинаем внедрять платное обучение, возможности для оптимизации ограничены, а риски высоки - например, отсев студентов или неоплаченные счета», - объяснил он.
Отвечая на вопрос о будущем спроса на обучение на русском языке в регионе, Лукас отметил, что прогнозировать сложно. «Согласно закону, обучение не на эстонском языке возможно только на платной основе. Какие будут потребности и возможности в будущем, предсказать трудно», - сказал он.
На эстонском можно учиться бесплатно
Однако Лукас отметил, что в рамках государственного заказа обучение на эстонском языке доступно бесплатно.
«На эстонском языке можно учиться бесплатно на местах, заказанных Министерством образования и науки. Платные группы на эстонском языке открываются только для тех специальностей, где спрос превышает количество заказанных мест, например, для парикмахеров и ногтевых техников», - рассказал он.
Среди специальностей на эстонском языке или с комбинированным обучением (60% на эстонском, 40% на другом языке) за последние 3-4 года наибольшей популярностью пользовались несколько направлений. «Самые востребованные - это младший специалист по ИТ-системам, кондитер, складской работник и специалист по мультимедиа. В прошлом году также были популярны строительство деревянных конструкций, электромонтаж внутренних работ, организатор туризма и обслуживание недвижимости», - перечислил Лукас.
Точно сказать, какой язык обучения - русский или эстонский - сейчас более популярен в училище, нельзя. «После основной школы, то есть в профессиональном среднем образовании, мы предлагаем обучение на эстонском языке, где эстонский составляет от 60 до 100%. Если студент хочет получить среднее образование, ему придется учитывать эстоноязычное обучение», - пояснил он.
Однако для взрослых ситуация иная. «Взрослые ученики до сих пор предпочитали обучение на русском языке. Летом 2024 года мы объявили около десяти специальностей на 100% эстонском языке для взрослых, но группы заполнялись крайне слабо. Даже сейчас, когда весь государственный заказ на обучение - бесплатный - проводится на эстонском, взрослые кандидаты проявляют осторожность», - рассказал Лукас. Он также отметил, что местные работодатели хотели бы проводить обучение на рабочем месте на русском языке.
Перспективы и оптимизм
Несмотря на сложности, Лукас выразил оптимизм относительно будущего. «Мы видим возможные решения в дополнительном обучении и микроквалификациях. Мы оптимистичны и поддерживаем взрослых, которые хотят учиться на эстонском языке», - подчеркнул он. По словам директора, училище готово искать способы адаптации к потребностям региона, включая возможные форматы обучения, которые помогут сохранить доступность образования для русскоязычных жителей.
Жалобы русскоязычных жителей Ида-Вирумаа на дороговизну обучения на родном языке и сложности с переходом на эстонский язык не заставили себя ждать. «Это кошмар какой-то, сколько будет людей без образования», «Такие ценники вызывают у меня панические атаки», «Любят они русскоязычных жителей обдирать» - писали пользователи Facebook в комментариях под новостью о расценках.
Мати Лукас признает, что высокая стоимость обучения и законодательные ограничения создают барьеры, особенно для взрослых учеников. Однако он подчеркивает, что училище стремится найти баланс между требованиями закона и потребностями местного сообщества.
«Мы не можем сказать, что один язык популярнее другого, но очевидно, что взрослые ученики пока предпочитают русский. Мы работаем над тем, чтобы поддерживать всех, кто хочет учиться, независимо от языка», - заключил Лукас. Его слова отражают надежду на то, что профессиональное образование в Ида-Вирумаа останется доступным и востребованным, несмотря на финансовые и языковые трудности.