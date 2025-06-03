В Нарве есть церковный приход, который организовал богадельню и получает за больных людей и лежачих стариков до миллиона евро в год. Когда родственники жалуются на плохие условия жизни постояльцев в богадельне, настоятель церкви отрицает все обвинения. Однако, государственные проверки подтвердили, что серьезные проблемы с уходом и условиями жизни там действительно есть.