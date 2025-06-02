«За лайк под картинкой сомнительного содержания тоже грозит штраф?»: ситуации, связанные с запрещенной символикой, по-прежнему вызывают вопросы

Не так давно Rus.Postimees выпустил материал о том, какой может грозить штраф за комментарий в интернете с запрещенной в Эстонии символикой. И хотя представители Департамента полиции и погранохраны попытались объяснить, что к чему, у людей, прочитавших статью, все равно остались некоторые вопросы.