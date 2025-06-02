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«За лайк под картинкой сомнительного содержания тоже грозит штраф?»: ситуации, связанные с запрещенной символикой, по-прежнему вызывают вопросы

Майка с советской символикой. Иллюстративное фото.

Не так давно Rus.Postimees выпустил материал о том, какой может грозить штраф за комментарий в интернете с запрещенной в Эстонии символикой. И хотя представители Департамента полиции и погранохраны попытались объяснить, что к чему, у людей, прочитавших статью, все равно остались некоторые вопросы.

Так, в ответе полиции внимание читателя Rus.Postimees Алексея привлекло предложение, где говорится, что единого списка враждебной символики не существует, и каждый случай полиция рассматривает индивидуально.

По его мнению, это может привести к тому, что суды будут принимать решение не в пользу полиции - как это, например, произошло с небеызвестным Константином Горловым, котрого Таллиннский окружной суд оправдал по делу об оправдании международного преступления и отменил назначенный ему штраф в размере 800 евро.

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