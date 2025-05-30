Приглашение к диалогу: меценат Александр Цихилов издал книгу Леннарта Мери на английском языке

В резиденции британского посла презентовали английский перевод книги „Hõbevalge” (англ. – „Silverwhite”) выдающегося эстонского мыслителя, писателя и президента Леннарта Мери.
Издание профинансировал эстонский предприниматель, владелец компании Admirals Александр Цихилов, благодаря которому пять лет назад «Серебристо-белый путь» вышел на русском языке.
Появление английского перевода превратилось в культурное событие высокого уровня. Отметить его в резиденции британского посла Росса Алена собралось много важных гостей. Презентацию посетил президент Эстонии Алар Карис, эстонские общественные и культурные деятели, гости из-за рубежа.
«Эта книга не просто о прошлом, – подчеркнул перед собравшимися Александр Цихилов. – Она говорит с нами о настоящем. О том, что нация – это не только границы и институты. Это еще и язык мифов, голос памяти, связующая ткань, которая позволяет понять, кто мы есть и почему мы именно здесь».
«Для Эстонии „Silverwhite” – это больше, чем перевод. Это акт культурной открытости, приглашение к диалогу, – отметил бизнесмен. – А для остального мира – это шанс услышать голос, идущий не с геополитических трибун, а из глубины тысячелетней Балтики, где история, культура и поэзия сплетаются в единое полотно».
Идея перевода пришла к Цихилову несколько лет назад в Кембриджском Университете, на академической конференции Центра Геополитики, посвящённой 30-летию распада Советского Союза и роли Балтийских стран в этом процессе. «Леннарт Мери тогда упоминался снова и снова – как символ независимости, архитектор новой Эстонии. Однако никто из участников не читал его труды, потому что они были недоступны на английском языке», – признал Цихилов.
Предприниматель решил исправить упущение, поставив перед собой амбициозную задачу: вернуть балтийского интеллектуала XX века в общий европейский разговор. Идею горячо поддержал сын президента, эстонский филолог и политик Март Мери. Так и родился этот проект.
Об исключительной сложности перевода „Silverwhite” можно только догадываться. Речь идет об историческом сочинении, построенном на синтезе мифа, поэзии, археологии и личного размышления о судьбе народа. Переводчик Адам Каллен, по оценке экспертов, справился с этой задачей блестяще.
В роли координаторов проекта выступили представители Центра Геополитики Кембриджского Университета Джеймс Оатс и Чарльз Кларк, бывший министр внутренних дел Великобритании. Отдельные слова благодарности прозвучали на презентации „Silverwhite” в адрес главы издательства Hurst Майкла Дуайера, который поверил в эту книгу.