Приглашение к диалогу: меценат Александр Цихилов издал книгу Леннарта Мери на английском языке

Издание профинансировал эстонский предприниматель, владелец компании Admirals Александр Цихилов, благодаря которому пять лет назад «Серебристо-белый путь» вышел на русском языке.

Появление английского перевода превратилось в культурное событие высокого уровня. Отметить его в резиденции британского посла Росса Алена собралось много важных гостей. Презентацию посетил президент Эстонии Алар Карис, эстонские общественные и культурные деятели, гости из-за рубежа.

«Эта книга не просто о прошлом, – подчеркнул перед собравшимися Александр Цихилов. – Она говорит с нами о настоящем. О том, что нация – это не только границы и институты. Это еще и язык мифов, голос памяти, связующая ткань, которая позволяет понять, кто мы есть и почему мы именно здесь».

Английский перевод книги „Hõbevalge” Фото: Erakogu

«Для Эстонии „Silverwhite” – это больше, чем перевод. Это акт культурной открытости, приглашение к диалогу, – отметил бизнесмен. – А для остального мира – это шанс услышать голос, идущий не с геополитических трибун, а из глубины тысячелетней Балтики, где история, культура и поэзия сплетаются в единое полотно».