- Экспериментировать с налоговым «горбом» несвоевременно
- Налоги на продукты лучше снизить, на банки – повысить
- Роста ВВП не достичь без грамотной энергополитики
Как оппозиция оценивает новый договор правящего союза? Найдены ли ответы на главные темы? Какие важные реформы остались под вопросом?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель оппозиционной Центристской партии Михаил Кылварт.
Выдержки из беседы:
– Как вы оцениваете новое коалиционное соглашение?
– Коалиционный договор не дает ни одного содержательного ответа относительно того, как вывести экономику из ступора. Как мы помним, еще на прошлой неделе уважаемый премьер-министр говорил о том, что наша экономика выросла на 1,2%. А потом выяснилось, что даже этого номинального роста на самом деле не наблюдается. У нас зафиксирован спад экономики 0,3%.
Ожидание номинального роста было связано с тем, что в декабре минувшего года люди стали очень активно скупать автомобили. Это разогнало экономику, то есть показало номинально, что повысилась активность и покупательная способность. На самом деле, за этим ростом в начале года сразу же последовал спад. И мы имеем то, что имеем.
На мой взгляд, ярким показателем состояния экономики является уровень безработицы, который за последние 12 лет показывает антирекорд. Показатель безработицы повысился.
С учетом того, что нас ожидает очередное повышение налога с оборота, и уже повысились акцизы на электричество, дизель и газ, мы по-прежнему будем находиться в той динамике, когда цены и инфляция растут. С инфляцией больше 6% мы опять находимся на лидирующей позиции в Европейском Союзе.
Увеличение количества безработных означает, что предприятия закрывают свои двери. Это, в свою очередь, означает, что сектор предпринимательства не справляется в нынешней экономической ситуации. И тут мы опять возвращаемся к теме налогов.
Коалиция пытается в таблице Excel найти какие-то цифры, чтобы оправдаться или порадовать людей. А то, как выглядит реальная жизнь, не имеет для нее значения. Реальная же жизнь такова, что даже если у человека номинально несколько выросла зарплата, то любое подобное повышение съедается инфляцией и ростом цен.
Реальную жизнь можно наблюдать в магазине, куда заходит человек и понимает, что цены взлетели. Недавно институт конъюнктуры показал, что по некоторым продуктам питания рост цен составил 24–25%. Один из примеров – сметана. Вот это то, что реально влияет на жизнь человека.
– Отразится ли положительно на кошельке потребителя отмена налогового «горба» и льготный автоналог, обещанный семьям с детьми?
– Когда мы говорим о налоговом «горбе», то речь, по сути, идет о системе ступенчатого подоходного налога. Только, к сожалению, он был создан достаточно коряво. При его отмене в период кризиса бюджет недосчитается полумиллиарда евро. Эта нагрузка ляжет на тех же налогоплательщиков, ни на кого другого. И вот здесь надо понимать, кто от этой новой налоговой системы больше всего выигрывает.
При зарплате 1200 евро человек выигрывает 1 евро в месяц, то есть 12 евро в год. Депутат Рийгикогу получит на 500–600 евро в год больше. Зачем нужна такая система, которая не позволяет повысить покупательную способность именно тех людей, которые больше всего в этом нуждаются?
Да, действительно, люди со средним доходом выигрывают от отмены налогового «горба» больше всего. Однако это будет замкнутый круг налоговой системы. Это такой фокус-покус, который нам демонстрирует правительство. Вроде как раздают 500 миллионов, но прежде всего эти средства достанутся тем, у кого средний и высокий доход.
Все эти деньги будут съедены за счет повышения подоходного налога, налога с оборота и налога на автомобиль. И спрашивается, зачем устраивать такую круговерть, ухудшать положение людей с низким уровнем дохода, когда все равно государство забирает из нашего кармана значительно больше, чем возвращает.
Обещанный семьям с детьми льготный автоналог – точно такой же фокус или иллюзия, которая создается. Год назад Центрическая партия обратила внимание канцлера права и президента на то, что автоналог противоречит Конституции. Неоднократно подчеркивалось, что страдают семьи с детьми, люди с особыми потребностями, жители сельской местности, отдаленных районов.
И вот теперь косметическими методами правительство пытается привести Закон об автоналоге в соответствие с Конституцией. И не потому, что они решили детей поддержать и людям помочь, а потому, что это вынужденная мера. Коалиция вынуждена что-то предпринять, чтобы хоть как-то подправить закон и продолжить взимать автоналог.
Автоналог – это способ залатать дыры в бюджете, чтобы потом можно было красиво сказать, что мы убираем налоговый «горб» и у населения больше останется денег. На самом деле, это бесконечная круговерть налогов, которая в итоге означает, что налоговая нагрузка на людей повышается.
– Что необходимо сделать, чтобы помочь населению?
– Надо прекратить этот налоговый вертеп! Мы сначала вводим налог на предприятия, а потом торжественно заявляем, что улучшаем бизнес-среду и отказываемся от этого налога. Еще месяц-другой назад нас пугали тем, что пенсии перестанут индексировать. Было большое обсуждение, и теперь в этом коллекционном договоре нам торжественно заявляют, что индексация продолжится.
Ну, конечно, так можно радовать людей регулярно. Сначала напугать, а потом торжественно заявить, мы вам индексацию возвращаем. По сути, это ничего не меняет и людям не приносит.
Что надо было бы сделать? Здесь есть два направления – оперативные меры и долгосрочная стратегия.
Оперативные меры, на мой взгляд, очевидны. Во-первых, нужно отказаться от эксперимента с налоговым «горбом». До тех пор, пока экономика не пошла в рост, нет смысла устраивать эти перераспределения, от которых люди с низким доходом не выигрывают.
Вторая оперативная необходимость – это снижение налога с оборота на продукты питания. Сейчас мы уже не говорим о том, что это позволило бы снизить цены. Скорее всего, они бы не снизились даже при низком налоге с оборота. Мы говорим о том, что нужно остановить этот безудержный рост цен на продукты.
Если мы не возьмем под контроль рост цен на товары первой необходимости, у нас начнется социальная проблема. Она уже начинается. Торговые сети дают знать, что к концу месяца люди перестают ходить в магазин. У них элементарно не хватает денег.
В-третьих, вместо дополнительных налогов и экспериментов с налоговым «горбом» надо было давно обложить дополнительным налогом банки. И это не про социальную справедливость. Это про то, как должна работать экономика.
В Латвии и Литве был сделан такой шаг, и у них экономика растет. Наш премьер-министр и члены правительства на все вопросы по поводу налогов и состояния экономики отвечают так: «Вы что, не понимаете? Война идет!»
Хочется спросить, а в Латвии и Литве как-то другая геополитическая ситуация, другое месторасположение на карте Европы и мира? Но там экономика почему-то растет, а налог на банковскую систему был введен и до сих пор действует.
Два налога, но сделанных по-другому, принесли бы в бюджет миллиард евро в месяц. Эти деньги не пришлось бы забирать из кармана налогоплательщика.
Что касается долгосрочной перспективы, то без грамотной энергетической политики проблему роста экономики будет не решить. Современная экономика не развивается и не растет без доступной электроэнергии.
Это значит, что люди от этого страдают. Это значит, что предприниматели не привезут сюда свой бизнес, тем более производство. И у нас не будет никогда роста экономики, если не будет своего дешевого автономного источника электроэнергии. И это сланец!
Подробнее в повторе!
- Что изменит по существу новый договор коалиции?
- Найден ли ответ на главный вопрос: как перезапустить экономику и остановить рост цен?
- Есть ли такой ответ у самой оппозиции?
- Почему в I квартале экономика вновь пережила спад?
- Какие важные реформы остались под вопросом?
- К чему приведет реформа пенсионного страхования?