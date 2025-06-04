– Что необходимо сделать, чтобы помочь населению?

– Надо прекратить этот налоговый вертеп! Мы сначала вводим налог на предприятия, а потом торжественно заявляем, что улучшаем бизнес-среду и отказываемся от этого налога. Еще месяц-другой назад нас пугали тем, что пенсии перестанут индексировать. Было большое обсуждение, и теперь в этом коллекционном договоре нам торжественно заявляют, что индексация продолжится.

Ну, конечно, так можно радовать людей регулярно. Сначала напугать, а потом торжественно заявить, мы вам индексацию возвращаем. По сути, это ничего не меняет и людям не приносит.

Что надо было бы сделать? Здесь есть два направления – оперативные меры и долгосрочная стратегия.

Оперативные меры, на мой взгляд, очевидны. Во-первых, нужно отказаться от эксперимента с налоговым «горбом». До тех пор, пока экономика не пошла в рост, нет смысла устраивать эти перераспределения, от которых люди с низким доходом не выигрывают.

Вторая оперативная необходимость – это снижение налога с оборота на продукты питания. Сейчас мы уже не говорим о том, что это позволило бы снизить цены. Скорее всего, они бы не снизились даже при низком налоге с оборота. Мы говорим о том, что нужно остановить этот безудержный рост цен на продукты.