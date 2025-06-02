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Ветеран ЦРУ о сгоревших бомбардировщиках России: «Когда уже все начнут просыпаться, включая эстонское правительство?» (1)

Изображения самолетов стратегической авиации РФ на столе главы СБУ Василия Малюка во время проведения операции «Паутина», Украина, 1 июня 2025 года.

Эксперты продолжают восхищаться операцией СБУ, которая получила кодовое название «Паутина», когда десятки дронов-камикадзе прямо с территории РФ атаковали базы стратегической авиации. Бывший сотрудник ЦРУ с обширным опытом разведывательных операций и стратегических оборонных инициатив Джеймс Акуна в блиц-интервью прокомментировал Rus.Postimees итоги необычной атаки.

Лоббист расширения использования дронов странами НАТО и идеолог Baltic Ghost Wing Джеймс Акуна ранее объяснял нам сколько может стоить полноценная защита Эстонии от возможных атак российскими-дронами. Операция СБУ заставляет снова вспомнить об этом, ведь у России есть такие же дроны, как те, что сожгли несколько дальних бомбардировщиков Воздушно-космических сил РФ, отмечает бывший сотрудник американской разведки и президент Frontier Vectors.

Джеймс Акуна - бывший сотрудник ЦРУ с обширным опытом разведывательных операций и стратегических оборонных инициатив.
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