- Тем, кто хочет помочь России, как они это понимают? Самое лучшее - сидеть дома. Это лучшая помощь. Тогда война быстрее закончится. Даже если они продолжают верить Путину. Эта история построена на лжи. Их просто обманут.

- Лично у вас был выбор: стрелять в противника, или не стрелять?

- Я один раз сходил на передовую, где якобы никого не было. Чудом ушел оттуда. На этом все. Я хотел соскочить сразу после того, как мы вышли из самолета и увидели те горы коробок с трупами.

- Что бы вы могли сказать сейчас украинцам?

- (Долгая пауза) Я бы сказал, что это бессмысленная война, которую начал бессмысленный человек. Надеюсь, что это все закончится.

- Вы думаете, что украинцы смогут в будущем нормально общаться с россиянами?

- В обозримом будущем, конечно же, нет.

- Вы встречали военных, которые понимают, что с Путиным надо кончать?

- При мне таких разговоров не было. Думаю, что даже если так кто-то думает, он этого вслух не скажет. Все хотят жить.

Российские военные в Евпатории, Крым, 22 февраля 2024 года. Фото: Reuters / Scanpix

- У вас нет чувства вины?

- (Пауза) За то, что подписал контракт?

- За то, что с оружием в руках оказались в чужой стране. Да, вы никого не убили. Но что бы вы делали, если бы добежали до окопов с украинцами?