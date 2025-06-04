С начала полномасштабного вторжения в Украину из армии РФ дезертировали как минимум 49 000 солдат и офицеров, сообщило издание «Важные истории» после анализа доступных данных. Rus.Postimees связался с одним из тех, кто попал на фронт по мобилизации осенью 2022 года, чудом выжил на передовой в Донецкой области и сбежал. Сначала от командиров, а потом и из РФ.
Гражданин России, который в настоящее время находится в бегах после того как побывал на передовой в Украине, не стал говорить открыто от своего имени. Мы условились называть его Альбертом (редакции известно настоящее имя). 26-летний россиянин рассказал в большом интервью, почему он оказался в армии, как ему удалось избежать смерти, а потом скрыться из поля зрения российского государства.
- Чем вы занимались до того как началась полномасштабная война?
- Я работал в компьютерном сервисе. Зарабатывал относительно неплохие деньги по меркам региона. Но высшего образования нет.
- В армии были до войны?
- Да. Проходил срочную службу. Год. Военный билет у меня был на руках.
- В Эстонии стоит пояснить, что в России есть те, у кого нет военного билета. Это те, кто смог скрываться от призыва на срочную службу до 28 лет (c 1 января 2024 года на военную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 30 лет, ранее призывной возраст считался до 27 лет - прим.ред.).
- Есть такое. Теперь бегать надо до 30 лет. Вариант избежать пересечений с военкоматом - самый грамотный выбор, как оказалось. Потому что когда у тебя есть военно-учетная специальность, за тобой точно придут.
- Вы неплохо зарабатывали, сами говорите, зачем на войну пошли?
- Ситуация на самом деле интересная. Я нашел объявление на «Авито» (российский аналог okidoki.ee или osta.ee - прим.ред.) о том, что обучают на водителя грузовика и платят по 180 тысяч рублей в месяц (2000 евро - прим.ред.). Объявление было от министерства обороны… Я подумал, почему бы на халяву не получить права и не подзаработать, пока учусь. А в итоге таких наивных, как я, просто отправляют в штурма. А я подписывал бумажки о том, что согласен год учиться, что меня отправят на обучение. Это было в призывном пункте в начале мая 2024 года.
- На тот момент вы что знали о войне, которая в Украине идет? Вы информацию об этом откуда брали?
- Из телевизора. Из радио, которое на работе постоянно работает. Иногда в интернете что-то видел. В голове у меня складывалась тогда картинка двоякая. Одни говорят одно, кто-то другое. В принципе, каких-то сильных сомнений не закрадывалось. Не в плане правильности этой войны, а в плане опасности и вообще, что эта война из себя представляет на самом деле.
- То есть вопросы о преступности этой войны на тот момент вас не беспокоили в принципе? Кто напал, для чего, как воюет твоя страна и так далее.
- Наоборот, было интересно. Просто я не понимал, где правда, а где неправда.
- А то, что ради получения прав водителя нужно подписывать документы с Министерством обороны, вас не смущало?
- Я верил тому, что написано… Зарплату обещали хорошую.
- Вы ее получали?
- Да. Но права мне так и не дали и не обучили ничему…
- Что произошло после того, как вы подписали бумаги, и когда вы поняли, что автомобиль вам не дадут, а дадут автомат?
- Буквально через неделю, как я подписал бумаги, мне позвонили с этого пункта: «Приходи. Выдадим тебе банковскую карточку». Приехал автобус, увез нас в воинскую часть.
- И это вас не смутило?
- Ну я подумал, что это логично, если объявление было от Министерства обороны.
- Типа, авторитетное ведомство?
- Типа, да… Пришел командир, из пехоты и сказал, что я буду служить у него. Я ему рассказал, что пришел учиться на водителя. А он сказал, что тут такого нет вообще. Появился страх. Ощущение, что дело пахнет жареным…
- Как вы попали на войну?
- Когда я узнал, что меня отправляют в пехоту, я начал бить тревогу, ссылаться на всякие болячки. Меня заперли в казарме, где сидели такие же, как я. Те, кто отказывался ехать на войну. Решетки на окнах, на туалетах.
- Много вас там таких было?
- Полная казарма. Многие уже по два-три раза ездили на войну. Некоторые передумали, но их снова отправляли на фронт. В том числе больных. Некоторые уже потеряли тогда силы сопротивляться… В итоге всех отправили на фронт военным самолетом.
- Вы не пытались убежать?
- Пытался. Когда в столовую повели, вышел покурить. Там до забора недалеко и охраны никакой не было. Спустя неделю позвонили домой, сказали, пускай возвращается.
- Иначе что?
- Иначе будут последствия со стороны закона.
- Вы же сами сказали, что лучше в тюрьме отсидеть.
- Тогда я еще не знал, чем это все заканчивается. Мы еще не ездили в Украину. Но я примерно знал, что такое пехота… Пока я бегал, звонили родне. Психологическое воздействие оказывали.
- Кто звонил? Вояки или особисты?
- Вояки. Короче, я вернулся. И меня увезли на подготовку в лес, которая была бесполезная совершенно. Я там пробыл несколько дней, после чего попал в больницу с воспалением легких. Врач рекомендовал полтора месяца восстанавливаться, а военные сказали, что лечится буду в Украине. Военно-врачебную комиссию мне не проводили. Там берут всех - и хромых, и косых. Начинаешь жаловаться, а тебе говорят: «А чего ты пришел-то сюда?» В итоге в самолет меня из больницы отвезли. И дальше мы оказались в Украине.
- Где?
- Донецк. В августе 2024 года.
- Что запомнилось после выгрузки из самолета?
- Нас выгрузили в Ростове-на-Дону. Самое яркое - это много-много ящиков с «грузом 200», которые стояли прямо на взлетно-посадочной полосе. Их потом грузили в тот же самолет, откуда мы вышли. Я тогда ужаснулся, что происходит что-то не то…
- Очень много - это сколько?
- Я не пересчитывал, но очень много. Это цинковые гробы, упакованные в деревянные коробки.
- Как вы попали на фронт?
- Нас отвезли на площадку, где местные командиры покупают солдат.
- Рабовладельческий рынок что ли?
- Нет. Приезжают, выбирают себе, кто им нужен по характеристикам. Самых молодых сразу отправляют в штурма. Сразу. Отсидеться может тот, кому повезет заплатить за это.
- А кто предлагает заплатить? Всех спрашивают?
- Это зависит от знакомств. От того, кого ты знаешь в армии. Кто-то решал вопрос на месте с командирами.
- Сколько стоит справка об освобождении от мясного штурма?
- Можно даже находясь в штурмовой роте отсидеться. Есть же там обеспечение. Обычно это стоит пару-тройку дронов. Их нужно купить и отдать.
- Два-три дрона, и ты гарантировано не попадешь в мясной штурм?
- От тебя отстанут, пока потребности не возникнет. Поборы там регулярно устраивают. Скидываются на те же дроны, на бензин, на еду. Деньги из зарплаты. В лучшем случае на руках оставалось тысяч пятьдесят (550 евро - прим.ред.). Такая же ровно зарплата, как и у грузчика на гражданке.
- Куда вас купили?
- Меня изначально забрали в пехоту. В те самые штурма. На полигоне получилось откупиться и просидеть некоторое время в относительной безопасности. Но в итоге меня все равно отправили на передовую.
- Сколько дней вас не трогали после откупа?
- Где-то месяц-полтора. Я был разнорабочим: сделай то, сделай это, сходи туда, принеси то. Все время приходилось доказывать свою нужность здесь, а не на передовой, чтобы не возникло вопросов лишних.
- Сколько стоила эта радость?
- Я купил дрон. Обычный, с камерой.
- Прямо на фронте и купили? Там магазины работают?
- Прямо там и купил, да. Их берут из гуманитарки или с местного радиорынка. Там перепродают. Самый простой дрон стоил тогда 150 000 рублей (1670 евро - прим.ред.). Напрямую никто у китайцев не покупает.
- Один раз у вас получилось откупиться. Почему не получилось дальше?
- Возникла потребность отправить больше людей на фронт, именно на линию соприкосновения. Плюс сказали, что все уже ходили, а я еще нет. «Пойдешь, и все». тут уже деньги не работают. Командирам вышестоящее командование тоже голову греет же.
- Где именно вас отправили на штурм? И как вам удалось вернуться оттуда?
- Донецкая область. Район Елизаветовки. На карте указали условную точку, куда надо идти. Прийти и сидеть на месте. Типа, противника нет, сказали нам. «Давно уже все взято, просто надо прийти и там сидеть, чтобы эту линию не прорвали», - сказали. Шли мы по два человека на большой дистанции. Остановились на ночевку всей компанией. Нам сказали идти с утра дальше с интервалом примерно в час.
- А как понять, дошли ли первые?
- Были рации. Мне удалось получить антидроновое ружье. Потом оказалось, что оно ни фига не работает, но когда вручали, сказали, что буду прикрывать других от дронов. Первая пара ушла, и по нам начали бить минометы. Нас сразу срисовали с воздуха. Обошлось тогда. Мины были не очень большие. Потом прилетел большой дрон. Сбросил на нас мину. Мне удалось увернуться.
- То есть вы на видеокадрах ВСУ остались?
- Наверное. Но дрон я сбил тот.
- Не работает же ружье, выданное вам.
- Из автомата сбил. Он спустился на уровень кроны деревьев, чтобы сбросить на нас бомбочку. Сначала примерялся ко мне, но я убежал. Потом к другим. Долго выбирал себе жертву (смеется). А потом я решил в него пострелять. На тот момент он уже сбросил свою бомбочку, взорвал одного человека. Потом начался обстрел. Я убежал по лесополосе в маленький блиндажик. Я был в панике. И я не придумал ничего лучше, как повредить себе конечность.
- А бегать-то как тогда?
- Я был в панике. Мне нужно было объяснить, почему я убежал.
- Выстрелили себе в ногу?
- Нет. Я выкрутил взрыватель из гранаты, засунул его себе под ногу и выдернул чеку.
- Так же можно без ноги остаться.
- Не. Взрыватель же нужен для детонации гранаты. Сам по себе он по силе взрыва не такой опасный. Как петарда, по сути. Только посильнее… В итоге разорвало пятку мне. И я сообщил, что получил ранение. Потом раненые обратно пошли, и я с ними за компанию ушел обратно. На этом мои визиты на передок и закончились.
- Известны истории, что самострелов убивают свои.
- Да. Кроссовок я выкинул. Если узнают, что человек сам себя поранил, его сразу отправляют в штурм, или другие методы есть у них… Могут посадить в яму и не кормить несколько дней. Я знаю, что были командиры, которые лично расстреливали тех, кто отказывался.
- Из тех, кого с вами отправили на передок, сколько человек вернулось?
- Почти все погибли тогда. Вернулось процентов десять от всех…
- И в чем смысл такой операции?
- Я сам не знаю. Людей отправляют непонятно куда и непонятно зачем. Они часто просто не доходят до этих мест. Разбирают на запчасти еще по пути. Возможно, это нужно для выявления позиций противника. Для выяснения, где у них стоит миномет, а где артиллерия. Не знаю…
- То есть люди - тупо расходный материал на замену разведке другими методами?
- Да. И отправляют самых молодых, чтобы бегать могли. Но есть роты пенсионеров, тех, кому за 40. Их заставляют тем же самым заниматься. Разницы в задачах я не заметил.
- Когда вы шли вперед, видели погибших, кто ходил до вас?
- Очень много, да. Разобрать лица было невозможно. Очень сильный запах трупов. В некоторых местах прямо отвратительно.
- За спиной у вас кто-то стоял? Много легенд про загратотряды.
- Чеченцев на том направлении не было ни одного. Но как таковые заградотряды существуют. Они в основном при подразделениях, которые называются «Шторм». Я был в простой штурмовой роте. Да, и для тех, кто только приехал, нет смысла ставить заградотряд. Потому что тем, кто идет в первый раз, врут, что впереди никого нет. И люди идут на вере в эти слова командиров.
- Удивительно. Казалось бы, война тогда уже шла третий год. Интернетом все пользоваться умеют. А все равно верят в очевидную ложь, цена которой - жизнь.
- Я видел много видео. Но я повелся на рекламу… Бесплатные права, плюс зарплата. На момент подписания бумаг трясли головой, что все будет нормально и никто нас не будет бросать в пекло, потому что мы не профессиональные вояки. Но, как только ты подписываешь контракт, с тобой делают все, что захотят. Даже в медпомощи отказывают.
- После того как вы оказались среди тех 10% вернувшихся с передовой, вы поняли, что пора уходить оттуда?
- Да. Мне удалось свалить через отпуск. Мне пришлось заплатить за этот отпуск.
- А здесь какие расценки?
- Мне это стоило один дрон плюс один мотоцикл. Ушел я оттуда всего с 30-ю тысячам в кармане (330 евро - прим.ред.)… Мне дали официальную бумагу, где было указано, когда я обязан вернуться. С этой бумагой я смог пересечь границу с Россией. Там очень тщательный досмотр. Нигде таких границ не видел. КПП, база данных. Если попытаешься нелегально ускочить, не получится никак. У нас был случай, когда человек попытался убежать. Заказал ночью такси, поехал в сторону России. На следующий день нам рассказали, что его поймали, отправили в штурма и он спустя неделю погиб.
- Запугивают?
- Это была правда. Мы потом выяснили, что он уже упакован как «груз 200» и ждет отправки домой… И получается, что ты в любом случае погибнешь. Убегай, не убегай. Но так у него хоть какой-то шанс был…
- Как вам удалось избежать возвращения на войну?
- Где-то за три дня окончания отпуска мне начали названивать. Им надо было иметь доказательство, что ты вернешься. Нужно было скинуть фото билета на самолет. Такая система. Но на тот момент я уже не был в своем регионе. Родственники рассказали, что за пару дней до окончания отпуска у подъезда стали тереться двое мужиков в гражданском. Звонили в квартиру. Спрашивали, живет ли там такой-то. Потом вошли в квартиру. Обыскали. Ушли. А отпуск еще не закончился. Но я не скидывал билеты на обратную дорогу. При этом мне никто не написал в личку. Сразу пошли к родне.
- Когда вы обратились к правозащитникам, которые в итоге вам помогли выехать из страны?
- Еще до отпуска. Мне помогли ребята из «Идите лесом».
- Почему обратились к ним?
- Я просто знал, что они помогают. Самые раскрученные они были. О них «Медиазона» писала. Было много подтверждений, что они реально помогают.
- Вы читали «Медиазону» до попадания на фронт?
- Нет. Узнал уже там.
- Популярное медиа в окопах?
- Не знаю. Я ни с кем этого не обсуждал. Это риск. Кто хочет найти информацию, тот всегда ее найдет. Я хотел.
- Сколько времени прошло с момента обращения в «Идите лесом» до момента, когда вы оказались в безопасности?
- Я им написал до отпуска. Они ответили: «Пишите, как будете в отпуске». Я так и сделал. Описал свою историю. У меня взяли интервью. Проверили достоверность истории. Скинул им документы.
- Что это?
- Отпускной лист, паспорт, военник. И они помогли.
- Сложно было исчезнуть?
- Пока человек в отпуске и не в розыске, сложного нет ничего. Тебя никто не остановит. Единственный нюанс - визит к моим родственникам домой до окончания отпуска. Был бы тогда дома, а не уехал заранее, меня бы просто увезли обратно на войну.
- Сейчас вы в безопасности?
- Да.
- Не жалеете, что покинули родину?
- Нет. Я надеюсь, рано или поздно весь этот режим как-то пропадет и будет возможность вернуться в нормальное государство, а не вот в это все…
- Сейчас у вас денег, очевидно, меньше, чем зарплата контрактника. Как вы справляетесь?
- Обрел новых знакомых. Люди помогают. Подработки всякие нахожу. Пока так. У меня здесь легальный статус.
- Это Европа или бывший СССР?
- Не хочу называть страну, но здесь нормально. Как я понимаю, были попытки из России давить на местные власти, но пока это тут не проходит. Технически есть возможность уехать еще дальше. Но это все надо еще организовать…
- В России до сих пор люди идут на контракт, хотя, казалось бы, все давно очевидно. Вы понимаете, почему?
- Во-первых, снова подняли денежные выплаты. Плюс в СМИ РФ стали активно крутить информацию о том, что война скоро закончится. Наверное, под влиянием этого кому-то еще кажется, что он сможет и деньги получить, и избежать передовой. Люди верят в выигрыш в этой лотерее. Мне даже родители звонили: «Трамп сказал, что война скоро закончится. Скоро увидимся». Не хотели слышать мои вопросы о том, как Трамп может это знать, если он президент другой страны.
- Вы за Путина голосовали?
- Я один раз в жизни ходил на выборы. Понял, что это все бессмысленно. Все равно постоянно Путин, Путин, Путин. У него все давно все схвачено и все куплены.
- Профессиональные военные у вас в семье были?
- Нет. Я хоть и служил срочную службу, не думал, что может быть вот так. И, повторю, реклама у них очень качественная шла тогда. Она работает на тех, кому нужны деньги. И раньше реально можно было получить какие-то новые знания, пока служишь. Люди получали права. У меня не было подозрений, что могут вот так обмануть…
- Что вы думаете об этой войне вообще?
- Это крайне бессмысленная война. Никаких бандеровцев там я не обнаружил (улыбается). Война нужна человеку, у которого очень много амбиций. Которому движухи захотелось на старости лет. И за это тысячи людей гибнут каждый день. Это безумие. И это безумие ему позволяет оставаться у власти. Он переписал все законы. Теперь солдаты служат бесконечно. Да, контракт на год. Но по факту ты не можешь легально выскочить живым.
- Мы разговаривали с гражданином Эстонии, который оказался в базе данных с именами тех, кто приходил в вербовочный пункт в Москве. Эту базу расшифровали коллеги из издания «Важные истории». Говорит, что друга провожал, но сам контракт с ВС РФ не подписывал. Это возможно?
- Эстонский парень?! Как он там оказался?!
- Утверждает, что друга провожал.
- Человек может зайти и выйти из военкомата, конечно. Тем более, что он эстонец. Ничего с ним не будет.
- То есть вы иностранцев на фронте не встречали?
- Нет.
- Нам вербовщики московские подтверждали, что возьмут кого угодно. Паспорт их вообще не интересует.
- Слышал о таком. Но тогда непонятно, как этот человек оказался в базах данных. Если бы он просто зашел и вышел, то в базы бы он не попал никак. Странная история.
- Вам есть, что сказать тем, кто живет в Эстонии и не понимает, что такое война России с Украиной?
- Тем, кто хочет помочь России, как они это понимают? Самое лучшее - сидеть дома. Это лучшая помощь. Тогда война быстрее закончится. Даже если они продолжают верить Путину. Эта история построена на лжи. Их просто обманут.
- Лично у вас был выбор: стрелять в противника, или не стрелять?
- Я один раз сходил на передовую, где якобы никого не было. Чудом ушел оттуда. На этом все. Я хотел соскочить сразу после того, как мы вышли из самолета и увидели те горы коробок с трупами.
- Что бы вы могли сказать сейчас украинцам?
- (Долгая пауза) Я бы сказал, что это бессмысленная война, которую начал бессмысленный человек. Надеюсь, что это все закончится.
- Вы думаете, что украинцы смогут в будущем нормально общаться с россиянами?
- В обозримом будущем, конечно же, нет.
- Вы встречали военных, которые понимают, что с Путиным надо кончать?
- При мне таких разговоров не было. Думаю, что даже если так кто-то думает, он этого вслух не скажет. Все хотят жить.
- У вас нет чувства вины?
- (Пауза) За то, что подписал контракт?
- За то, что с оружием в руках оказались в чужой стране. Да, вы никого не убили. Но что бы вы делали, если бы добежали до окопов с украинцами?
- Я не хотел никого убивать, поэтому и взорвал себя. Я был готов сдаться в плен, если бы был такой выбор. Я нашел тогда украинский проект, который помогал с этим. Но я не нашел ничего лучше, кроме как взорваться. Я не был уверен, что меня не убьют, пока я буду сдаваться в плен.
Плюс я видел записи с дронов, как тех, кто пытается сдаться в плен, убивают свои же. Как их догоняют свои же дроны-камикадзе.
- Вы видели тех, кто попал в плен, а потом вернулся?
- Да. Но не из тех, с кем я служил. Те, с кем я служил, кто попал в плен, скорее всего, еще не обменяны. А все рассказы про отпуск после плена - тоже ложь.
- На ваш взгляд, как нужно поступить с Путиным за то, что он сделал с Украиной и Россией?
- По-хорошему, его надо судить. Но скорее всего его раньше шлепнут.
- Кто?
- Думаю, что кто-то из ближайшего окружения. Но лучше, чтобы он оказался в суде и был вынужден смотреть в глаза тех, кто потерял своих близких. Горя очень много. Очень много…