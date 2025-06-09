ОПРОС НЕДЕЛИ «Полетим в Турцию», «финансовое состояние ужасное», «дача – великая вещь»: жители Эстонии о планах на лето

Летний отпуск все чаще оказывается под вопросом: рост цен, новые налоги и общая нестабильность заставляют жителей Эстонии пересматривать планы. Rus.Postimees узнал у жителей Таллинна, сколько они готовы потратить на летний отпуск, как изменилось их финансовое положение за последний год и кто из них готов взять кредит ради отдыха.
Rus.Postimees ранее сообщал, что согласно свежему исследованию Norstat, 59% жителей Эстонии планируют этим летом серьезно ограничить свои расходы. Наибольшее финансовое давление ощущают люди в возрасте 30-39 лет.
Наш уличный опрос подтвердил эту тенденцию: многие респонденты отмечают рост цен и необходимость более ответственного подхода к расходам. Например, горожане говорят, что из-за повышения налогов и роста стоимости жизни они либо ограничивают свои путешествия, либо выбирают более экономные варианты отдыха - например, дачу или поездки к родственникам.
Некоторые готовы потратить на отпуск существенно меньше, чем раньше, а другие и вовсе отказываются от заграничных поездок. При этом большинство высказываются категорически против идеи брать на отпуск кредит, опасаясь долговой нагрузки.
Тем не менее, есть и те, кто не готов полностью отказаться от отдыха и старается найти компромисс: откладывать деньги заранее, экономить на других расходах или искать более доступные направления.
Валентина, пенсионерка
Я летом отправлюсь в Германию. Сейчас трудно сказать, сколько я готова потратить на отпуск - возможно, тысячу евро. Еду к родственнице, поэтому сумма не такая большая. Но я не чувствую, что мои финансовые возможности за этот год как-то уменьшились.
Юлия
Мы отпуск не планируем, нам и в городе хорошо. Финансовое состояние в этом году ужасное, все очень сильно изменилось. Отпуск за границей мы не можем себе позволить, поэтому отдыхаем как получится.
Я уверена, что у других жителей Эстонии тоже значительно изменились возможности, потому что цены очень сильно выросли, и многие вещи мы теперь, к сожалению, себе позволить не можем. Счета тоже выросли, приходится экономить. Справляемся как можем - и пока справляемся, слава богу. Если честно, думала взять кредит на отпуск, но понимаю, что выплачивать его не смогу.
Анна, домохозяйка
Мы уже в отпуске. Планируем улететь в теплые страны, возможно, на Кипр. В этом году готовы потратить примерно пять тысяч евро. Эта сумма немного уменьшилась по сравнению с прошлым годом. Я лично против кредитов на отпуск, их потом надо отдавать. Лучше надеяться на собственные силы.
Анна
У меня уже был отпуск, летом никуда не поеду. Я жила в другой стране и только вернулась в Эстонию, поэтому пока никаких изменений в финансовом плане не почувствовала - мне нормально. Я абсолютно против кредитов и считаю, что если нет денег на отпуск, то и не отдыхай. Надо жить по средствам.
Юрий
Планы есть - посмотрим, как с работой будет, все от нее зависит. Для отпуска рассматриваю теплые страны. В плане возможностей все изменилось. И, скажем так, в лучшую сторону ничего в этой стране не меняется. Со спокойной душой готов потратить на отпуск от двух до пяти тысяч евро на двоих. Кредиты не поддерживаю: если денег нет, надо работать.
Ольга
Я планирую отправиться на свою родную дачу - там очень много работы, и я надеюсь на хорошее лето. Возможности, безусловно, изменились, потому что все дорожает, вводятся очередные налоги, и, естественно, приходится экономить.
Дача - это великая вещь: с ее помощью можно сэкономить. Но я считаю, что при желании всегда можно найти деньги на отпуск. Главное - какие у людей приоритеты. Если бы я захотела улететь, то потратила бы две тысячи евро на двоих.
Дарья
У нас отпуск до конца не продуман, потому что погода меняется - и планы вместе с ней. Отдых мы планируем в Эстонии, но по возможности будем выезжать за пределы страны. Пока что не думала, сколько готова потратить на отпуск - все зависит от ситуации. Думаю, что многие жители Эстонии постараются сэкономить в этом году, потому что ситуация не очень благополучная: налоги растут, а зарплаты - нет. Кто-то, возможно, рассматривает, не взять ли кредит на отпуск, но мне кажется, это не самый целесообразный вариант: сейчас отдохнуть - хорошо, но потом все равно придется выплачивать.
Михаил
Я уже спланировал поездку в Турцию, она обошлась в две тысячи евро. Надеюсь, что у жителей Эстонии финансовые возможности в этом году изменились в лучшую сторону. Кредиты не поддерживаю: если нет своих денег, то лучше в отпуск не ехать.
Елена
Хотелось бы летом улететь в теплые страны. Предполагаю, что в среднем потратим пять тысяч на семью из пяти человек. Думаю, что у всех в этом году финансовое состояние ухудшилось. Что касается кредита на отпуск - это, конечно, шикарно, когда можно отдохнуть здесь и сейчас, но потом ведь приходится его выплачивать. Поэтому пока стараемся справляться своими силами, тем более что налоги растут, а зарплаты стоят на месте. Надо как-то экономить.
Владимир, пенсионер
Отпуск планирую провести на фазенде! В этом году я никакую сумму не готов потратить: жизнь становится сложнее, надо предусматривать будущее. Кредиты не поддерживаю - по той же причине.