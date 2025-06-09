ОПРОС НЕДЕЛИ «Полетим в Турцию», «финансовое состояние ужасное», «дача – великая вещь»: жители Эстонии о планах на лето

Ольга

Ольга. Фото: Konstantin Sednev

Я планирую отправиться на свою родную дачу - там очень много работы, и я надеюсь на хорошее лето. Возможности, безусловно, изменились, потому что все дорожает, вводятся очередные налоги, и, естественно, приходится экономить.

Дача - это великая вещь: с ее помощью можно сэкономить. Но я считаю, что при желании всегда можно найти деньги на отпуск. Главное - какие у людей приоритеты. Если бы я захотела улететь, то потратила бы две тысячи евро на двоих.

Дарья

Дарья. Фото: Konstantin Sednev

У нас отпуск до конца не продуман, потому что погода меняется - и планы вместе с ней. Отдых мы планируем в Эстонии, но по возможности будем выезжать за пределы страны. Пока что не думала, сколько готова потратить на отпуск - все зависит от ситуации. Думаю, что многие жители Эстонии постараются сэкономить в этом году, потому что ситуация не очень благополучная: налоги растут, а зарплаты - нет. Кто-то, возможно, рассматривает, не взять ли кредит на отпуск, но мне кажется, это не самый целесообразный вариант: сейчас отдохнуть - хорошо, но потом все равно придется выплачивать.

Михаил

Михаил. Фото: Konstantin Sednev

Я уже спланировал поездку в Турцию, она обошлась в две тысячи евро. Надеюсь, что у жителей Эстонии финансовые возможности в этом году изменились в лучшую сторону. Кредиты не поддерживаю: если нет своих денег, то лучше в отпуск не ехать.

Елена

Елена. Фото: Konstantin Sednev

Хотелось бы летом улететь в теплые страны. Предполагаю, что в среднем потратим пять тысяч на семью из пяти человек. Думаю, что у всех в этом году финансовое состояние ухудшилось. Что касается кредита на отпуск - это, конечно, шикарно, когда можно отдохнуть здесь и сейчас, но потом ведь приходится его выплачивать. Поэтому пока стараемся справляться своими силами, тем более что налоги растут, а зарплаты стоят на месте. Надо как-то экономить.

Владимир, пенсионер

Владимир. Фото: Konstantin Sednev