Чебурашка, Смешарики и георгиевские ленты: как Эстония борется с запрещенной символикой прямо на границе

Чебурашки-талисманы с позывными участников военной агрессии России против Украины, которые шьет жительница города Порхов Оксана Петренко и отправляет их на фронт.

Будет ли наказан путешественник за запрещенную символику, если ее найдут во время перехода границы, сколько будет стоить любовь к неправильному Чебурашке и есть ли разница в наказаниях для граждан, неграждан и иностранцев. Rus.Postimees проверил очередные фейки с помощью официальной статистики и комментариев ответственных лиц.