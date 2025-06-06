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Чебурашка, Смешарики и георгиевские ленты: как Эстония борется с запрещенной символикой прямо на границе

Чебурашки-талисманы с позывными участников военной агрессии России против Украины, которые шьет жительница города Порхов Оксана Петренко и отправляет их на фронт.

Будет ли наказан путешественник за запрещенную символику, если ее найдут во время перехода границы, сколько будет стоить любовь к неправильному Чебурашке и есть ли разница в наказаниях для граждан, неграждан и иностранцев. Rus.Postimees проверил очередные фейки с помощью официальной статистики и комментариев ответственных лиц.

Несмотря на сокращение количества штрафов за использование в Эстонии запрещенной символики, о чем мы рассказывали ранее, новости на эту тему остаются регулярными гостями средств массовой информации. Но не только СМИ пишут об этом.

Чебурашка и Смешарик

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