Объявлены составы сборных на сегодняшний матч Эстония - Норвегия

Сборная Эстонии примет Норвегию на стадионе A. Le Coq Arena. Начало матча в 21:45. Футбольный союз рекомендует всем болельщикам прибыть на стадион заранее и запастись временем, чтобы пройти контроль на входе.

На парковку у стадиона можно попасть только по специальным разрешениям, поэтому футбольный союз советует приходить на матч пешком, воспользоваться велосипедом или общественным транспортом. Тем, кто поедет на машине, рекомендуется заранее выбрать парковочное место подальше от стадиона и быть готовым к тому, что придется потратить время на поиск парковки.

После окончания матча компании Elron и TS Laevad подготовили дополнительные рейсы в своих расписаниях.

Перед матчем, в 19.00, на стадионе откроется фестивальная зона. Для гостей выступит диджей Рауль Оямаа, а также всех будет встречать талисман Сийль. О еде и напитках позаботятся Amps и Danny's Burger.

Генеральный спонсор Эстонского футбольного союза - компания A. Le Coq - представит на фестивальной зоне собственную фан-зону. Там гостей ждут увлекательные аттракционы, где можно проверить свою меткость и ловкость. Любители футбола смогут приобрести фанатскую продукцию в торговых палатках. Кроме того, на фестивальной зоне и в магазине Sportland Football A. Le Coq Arena будет действовать специальное предложение: официальную майку сборной можно купить по скидочной цене и бесплатно нанести на нее имя.