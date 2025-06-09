Объявлены составы сборных на сегодняшний матч Эстония - Норвегия

Стали известны составы мужских сборных Эстонии и Норвегии по футболу на сегодняшний отборочный матч чемпионата мира. В составе хозяев поля в игре не примут участия Эрко Йонне Тыугъяс и Дмитрий Епихин.
Сборная Эстонии примет Норвегию на стадионе A. Le Coq Arena. Начало матча в 21:45. Футбольный союз рекомендует всем болельщикам прибыть на стадион заранее и запастись временем, чтобы пройти контроль на входе.
На парковку у стадиона можно попасть только по специальным разрешениям, поэтому футбольный союз советует приходить на матч пешком, воспользоваться велосипедом или общественным транспортом. Тем, кто поедет на машине, рекомендуется заранее выбрать парковочное место подальше от стадиона и быть готовым к тому, что придется потратить время на поиск парковки.
После окончания матча компании Elron и TS Laevad подготовили дополнительные рейсы в своих расписаниях.
Перед матчем, в 19.00, на стадионе откроется фестивальная зона. Для гостей выступит диджей Рауль Оямаа, а также всех будет встречать талисман Сийль. О еде и напитках позаботятся Amps и Danny's Burger.
Генеральный спонсор Эстонского футбольного союза - компания A. Le Coq - представит на фестивальной зоне собственную фан-зону. Там гостей ждут увлекательные аттракционы, где можно проверить свою меткость и ловкость. Любители футбола смогут приобрести фанатскую продукцию в торговых палатках. Кроме того, на фестивальной зоне и в магазине Sportland Football A. Le Coq Arena будет действовать специальное предложение: официальную майку сборной можно купить по скидочной цене и бесплатно нанести на нее имя.
На территории будут работать волонтеры футбольного союза: они будут продавать программки к матчу и раскрашивать всем желающим щеки в сине-черно-белые цвета.
Ворота стадиона откроются в 19:45, команды начнут предматчевую разминку в 21:00, гимны прозвучат в 21:30, а стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Билеты продаются на сайте Piletilevi и на официальной странице футбольного союза. При покупке через сайт футбольного союза на стоимость билета не начисляется комиссия, а при покупке в Piletilevi к каждому билету добавляется сервисный сбор в размере 1,60 евро.
Следить за матчем в прямом эфире можно на телеканале ETV2.
Состав сборной Эстонии на матч против Норвегии
Вратари:
Карл Якоб Хейн (13.04.2002) – Real Valladolid (Испания) 38/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – Ботев Пловдив (Болгария) 17/0
Карл Андре Валлнер (28.02.1998) – FCI Levadia Таллинн 4/0
Защитники:
13. Максим Паскочий (19.01.2003) – Grasshopper Цюрих (Швейцария) 36/1
2. Мяртен Кууск (05.04.1996) – GKS Katowice (Польша) 36/0
16. Брент Леписту (26.03.1993) – FCI Levadia Таллинн 13/0
18. Майкл Шеннинг-Ларсен (02.02.2001) – FCI Levadia Таллинн 11/0
3. Йозеф Салисте (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 6/0
19. Танел Таммик (14.06.2002) – FCI Levadia Таллинн 0/0
Полузащитники:
4. Маттиас Кяйт (29.06.1998) – FC Rapid (Румыния) 59/10
23. Власий Синявский (27.11.1996) – FC Slovacko (Чехия) 42/1
17. Мартин Миллер (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 38/2
20. Маркус Поом (27.02.1999) – FC Flora Таллинн 30/0
11. Михкель Айнсалу (08.03.1996) – FCI Levadia Таллинн 23/0
5. Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) – Fredrikstad FK (Норвегия) 17/1
6. Маркус Соометс (02.03.2000) – FC Den Bosch (Нидерланды) 17/0
10. Кевор Палуметс (21.11.2002) – Železiarne Podbrezova (Словакия) 11/1
9. Йоан Яковлев (19.01.1998) – Panionios (Греция) 9/1
14. Патрик Кристал (12.11.2007) – FC Köln (Германия) 4/0
Нападающие:
8. Хенри Аниер (17.12.1990) – Lee Man (Гонконг) 101/23
15. Раунo Саппинен (23.01.1996) – FC Flora Таллинн 56/13
21. Алекс Маттиас Тамм (24.07.2001) – Olimpija Ljubljana (Словения) 15/2
7. Роби Саарма (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 7/0
Состав сборной Норвегии на матч с Эстонией
Вратари:
Эрьян Хошкьольд Нюланд (10.09.1990) – Sevilla 61/0
Матиас Дюнгеланн (07.10.1997) – Brann 1/0
Эгил Сельвик (30.07.1997) – Watford 4/0
Защитники:
17. Торбьорн Хеггем (12.01.1999) – West Bromwich Albion 6/0
3. Кристоффер Айер (17.04.1998) – Brentford 42/2
4. Лео Скири Эстигорд (28.11.1999) – Hoffenheim 30/1
14. Юлиан Райерсон (17.11.1997) – Borussia Dortmund 33/1
5. Давид Меллер Вольфе (23.04.2002) – AZ Alkmaar 11/1
16. Маркус Холмгрен Педерсен (16.07.2000) – Torino 29/0
15. Йостейн Гундерсен (02.04.1996) – Bodø/Glimt 2/0
Полузащитники:
8. Сандер Берге (14.02.1998) – Fulham 55/1
6. Патрик Берг (24.11.1997) – Bodø/Glimt 33/0
2. Мортен Торсби (05.05.1996) – Genoa 25/0
18. Телониус Аасгорд (02.05.2002) – Luton Town 1/1
10. Мартин Эдегор (17.12.1998) – Arsenal 64/3
20. Антонио Нуса (17.04.2005) – RB Leipzig 14/5
19. Арон Деннум (20.04.1998) – Toulouse 13/2
21. Андреас Шельдеруп (01.06.2004) – Benfica 3/0
23. Лассе Берг Йонсен (18.06.1999) – Malmö 2/0
22. Оскар Бобб (12.07.2003) – Manchester City 9/2
Нападающие:
9. Эрлинг Холанд (21.07.2000) – Manchester City 42/41
7. Александр Серлот (05.12.1995) – Atletico Madrid 62/24
11. Йорген Странд Ларсен (06.02.2000) – Wolverhampton 20/3