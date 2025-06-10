Трудовая инспекция разъясняет: как компенсируется неиспользованный отпуск?

Отвечает Владимир Логачев, ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции:

Если работник не воспользовался отпуском в период действия трудового договора, работодатель обязан компенсировать неиспользованные и неистекшие дни основного отпуска в денежной форме. Соглашение о выплате компенсации за отпуск деньгами или другими льготами в период действия трудового договора считается недействительным.

Таким образом, при прекращении трудового договора в последний рабочий день работодатель обязан выплатить окончательный расчет, который обычно включает заработную плату за последний месяц и компенсацию за неиспользованный, но не истекший основной отпуск.

Если при расторжении трудового договора выясняется, что работник использовал больше дней отпуска, чем имел право на момент прекращения трудовых отношений, сумма излишне выплаченного отпускного удерживается из его заработной платы. Согласие работника для этого не требуется.

Количество заработанных дней основного отпуска рассчитывается по формуле: (количество календарных дней, отработанных в году / общее количество дней в году) × количество дней отпуска.

Пример: трудовые отношения длились с 01.01.2025 по 31.03.2025. Работник не использовал отпуск в этот период. При окончательном расчете работодатель обязан выплатить компенсацию за 6,9 неиспользованных дней отпуска (90 / 365 × 28 = 6,9).

Если работодатель отказывается добровольно выплатить компенсацию, работник вправе обратиться с соответствующим требованием в Комиссию по трудовым спорам.