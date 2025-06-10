Министерство культуры существенно сократит финансирование Русского театра

Общий бюджет театра на 2025 год составляет 4,8 млн евро, из которых 2,5 млн евро - это государственная дотация на частичное покрытие заработной платы. Сокращение государственного финансирования на 15 процентов (386 313,90 евро) в год - значительная сумма, которая неизбежно скажется на деятельности театра.

Художественный руководитель театра Дмитрий Петренко прокомментировал ситуацию следующим образом: «Что касается репертуара, нам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Мы постараемся не отменять запланированные премьеры следующего сезона. Однако, возможно, потребуется внести изменения в актерский состав; пока рано говорить точно, как именно скажется сокращение бюджета на репертуарной политке».