Школа за деньги? Почему частное образование – это вызов, а не выгодный бизнес

В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» говорим о частных школах и платном частном образовании. Бизнес это вообще или нет? Насколько подобная затея окупает себя?
Процветают ли сегодня в Эстонии частные школы? Можно ли на этом заработать? А если я выкладываю кругленькую сумму за образование своих детей, то что я могу потребовать от школы как родитель?
Гость подкаста – Юлия Столберова, основательница таллиннской частной школы Vivere.
Собственную частную школу Юлия Столберова создавала семь лет назад отнюдь не из желания разбогатеть, не просчитывая возможные риски и без всякого бизнес-плана.
Как рассказывает Столберова, у нее в семье растет собственный ребенок с особыми образовательными потребностями, ради которого, собственно, все и затевалось.
«Моему сыну нужна была школа, и мы не могли найти такую школу, которая бы устраивала прежде всего его самого, но и меня как родителя тоже. И если нет ничего, что устраивает тебя, то это стоит сделать самому», - говорит она.
«Расти дальше не собираемся»
«Для Эстонии мы уже не маленькая, но все ещё не самая крупная школа, но расти дальше не собираемся. У нас сейчас порядка 200 учеников и более чем 70 сотрудников. Это тот максимум, который позволяет нам всё ещё знать каждого по имени, но при этом быть достаточно большой шумной школой», - делится подробностями Юлия Столберова.
«У нас совершенно точно есть своя целевая аудитория, и существуют два направления, в которых мы работаем: это социальная инклюзия и неформальное образование, поэтому наша школа подходит не каждому», - констатирует она.
Важный момент: один из ключевых принципов частной школы Vivere – это инклюзивное образование, именно этим она отличается от многих других образовательных учреждений нашей страны. Что инклюзия означает в повседневной жизни школы?
Частная инклюзивная школа Vivere
- Работает в Таллинне с 2019 года, изначально занятия проводились для шести учеников.
- Число учащихся в 2024-2025 учебном году – около 200 человек.
- Примерно половина из них – дети с особыми образовательными потребностями.
- Порядка 50% обучения ведется на русском языке по государственной или государственной облегченной программам с оказанием индивидуальной поддержки.
- В школе проводятся занятия в комнатах сенсорной интеграции и музыкальной терапии, организованы занятия с логопедами, психологом и спецпедагогом.
По словам Юлии Столберовой, речь идет о форме обучения, при которой каждому ребенку, независимо от физических, социальных, эмоциональных, ментальных, языковых, интеллектуальных и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.
При этом для учащихся создаются специальные условия, такие как перепланировка учебных помещений, сокращенное число учеников в классе, новые методики обучения, адаптированный учебный план, специальная педагогическая поддержка, изменённые методы оценки и другие.
«Мы – школа для всех детей. В нашей школе восемь конфессий среди учеников и учителей. У нас 18 разных домашних языков, начиная с арабского и заканчивая русским, - ранее поясняла Столберова. - Люди часто думают, что мы спецшкола, что у нас только дети с особыми образовательными потребностями. На самом деле у нас есть разные дети и разные классы».
Стабильно в минусе
Процветает ли сегодня Vivere – одна из самых известных в стране частных школ с русским языком обучения?
Правда такова: все последние годы, начиная с момента основания, школа стабильно была в минусе. Самый большой годовой убыток за семь лет существования Vivere составлял около 350 тысяч евро.
«Поскольку школа – это, все-таки, некоммерческое объединение, у нас есть ещё другие сферы деятельности, за счёт которых мы покрывали эти убытки», - дополняет картину основательница частной школы Vivere.
Кроме того, по словам Столберовой, в развитие Vivere ей также пришлось вложить немало собственных средств.
«Я надеюсь, что в этом году мы выйдем хотя бы в ноль или в очень маленький минус, даже не в плюс», - говорит она.
С другой стороны, продолжает Столберова, добиваться значительной прибыли любой ценой руководство Vivere изначально и не намеревалось.
«Наша задача - в плане финансов полностью обеспечивать себя, не зависеть от того, будут пособия или нет. Это фактически означает, что если у нас будет плюс примерно на 400 тысяч евро в год, мы будем чувствовать себя хорошо. Потому что фактически это не плюс, а сумма нынешнего пособия на деятельность (Toetusraha – государственная дотация на поддержку деятельности частных школ – ред.), которую могут в любой момент забрать», - поясняет Юлия Столберова.
О чем еще говорим в подкасте:
- Дорого ли нынче учить ребенка в частной школе в Эстонии?
- Чего может потребовать родитель от школы за свои кровные (и немаленькие) деньги?
- Есть ли разумный потолок роста платы за обучение?
- Способна ли частная школа удержаться на плаву без государственной поддержки?
- Может ли частное школьное образование приносить инвесторам хорошую прибыль в принципе?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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