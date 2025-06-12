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Школа за деньги? Почему частное образование – это вызов, а не выгодный бизнес

Юлия Столберова.

В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» говорим о частных школах и платном частном образовании. Бизнес это вообще или нет? Насколько подобная затея окупает себя?

Процветают ли сегодня в Эстонии частные школы? Можно ли на этом заработать? А если я выкладываю кругленькую сумму за образование своих детей, то что я могу потребовать от школы как родитель?

Гость подкаста – Юлия Столберова, основательница таллиннской частной школы Vivere.

Собственную частную школу Юлия Столберова создавала семь лет назад отнюдь не из желания разбогатеть, не просчитывая возможные риски и без всякого бизнес-плана.

Как рассказывает Столберова, у нее в семье растет собственный ребенок с особыми образовательными потребностями, ради которого, собственно, все и затевалось.

«Моему сыну нужна была школа, и мы не могли найти такую школу, которая бы устраивала прежде всего его самого, но и меня как родителя тоже. И если нет ничего, что устраивает тебя, то это стоит сделать самому», - говорит она.

«Расти дальше не собираемся»

«Для Эстонии мы уже не маленькая, но все ещё не самая крупная школа, но расти дальше не собираемся. У нас сейчас порядка 200 учеников и более чем 70 сотрудников. Это тот максимум, который позволяет нам всё ещё знать каждого по имени, но при этом быть достаточно большой шумной школой», - делится подробностями Юлия Столберова.

«У нас совершенно точно есть своя целевая аудитория, и существуют два направления, в которых мы работаем: это социальная инклюзия и неформальное образование, поэтому наша школа подходит не каждому», - констатирует она.

Важный момент: один из ключевых принципов частной школы Vivere – это инклюзивное образование, именно этим она отличается от многих других образовательных учреждений нашей страны. Что инклюзия означает в повседневной жизни школы?

Частная инклюзивная школа Vivere

  • Работает в Таллинне с 2019 года, изначально занятия проводились для шести учеников.
  • Число учащихся в 2024-2025 учебном году – около 200 человек.
  • Примерно половина из них – дети с особыми образовательными потребностями.
  • Порядка 50% обучения ведется на русском языке по государственной или государственной облегченной программам с оказанием индивидуальной поддержки.
  • В школе проводятся занятия в комнатах сенсорной интеграции и музыкальной терапии, организованы занятия с логопедами, психологом и спецпедагогом.

По словам Юлии Столберовой, речь идет о форме обучения, при которой каждому ребенку, независимо от физических, социальных, эмоциональных, ментальных, языковых, интеллектуальных и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.

При этом для учащихся создаются специальные условия, такие как перепланировка учебных помещений, сокращенное число учеников в классе, новые методики обучения, адаптированный учебный план, специальная педагогическая поддержка, изменённые методы оценки и другие.

«Мы – школа для всех детей. В нашей школе восемь конфессий среди учеников и учителей. У нас 18 разных домашних языков, начиная с арабского и заканчивая русским, - ранее поясняла Столберова. - Люди часто думают, что мы спецшкола, что у нас только дети с особыми образовательными потребностями. На самом деле у нас есть разные дети и разные классы».

Стабильно в минусе

Процветает ли сегодня Vivere – одна из самых известных в стране частных школ с русским языком обучения?

Правда такова: все последние годы, начиная с момента основания, школа стабильно была в минусе. Самый большой годовой убыток за семь лет существования Vivere составлял около 350 тысяч евро.

«Поскольку школа – это, все-таки, некоммерческое объединение, у нас есть ещё другие сферы деятельности, за счёт которых мы покрывали эти убытки», - дополняет картину основательница частной школы Vivere.

Кроме того, по словам Столберовой, в развитие Vivere ей также пришлось вложить немало собственных средств.

«Я надеюсь, что в этом году мы выйдем хотя бы в ноль или в очень маленький минус, даже не в плюс», - говорит она.

С другой стороны, продолжает Столберова, добиваться значительной прибыли любой ценой руководство Vivere изначально и не намеревалось.

«Наша задача - в плане финансов полностью обеспечивать себя, не зависеть от того, будут пособия или нет. Это фактически означает, что если у нас будет плюс примерно на 400 тысяч евро в год, мы будем чувствовать себя хорошо. Потому что фактически это не плюс, а сумма нынешнего пособия на деятельность (Toetusraha – государственная дотация на поддержку деятельности частных школ – ред.), которую могут в любой момент забрать», - поясняет Юлия Столберова.

О чем еще говорим в подкасте:

  • Дорого ли нынче учить ребенка в частной школе в Эстонии?
  • Чего может потребовать родитель от школы за свои кровные (и немаленькие) деньги?
  • Есть ли разумный потолок роста платы за обучение?
  • Способна ли частная школа удержаться на плаву без государственной поддержки?
  • Может ли частное школьное образование приносить инвесторам хорошую прибыль в принципе?

Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».

Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.

Экономика, финансы, инвестиции, налоги, новые технологии и инновации в бизнесе, поиск сотрудников, юридические вопросы, криптоактивы, безопасность - обо всем об этом и многом другом мы рассказываем дважды в месяц в подкасте «Экономика360°» на портале rus.postimees.ee.

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