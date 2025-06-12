Школа за деньги? Почему частное образование – это вызов, а не выгодный бизнес

Процветают ли сегодня в Эстонии частные школы? Можно ли на этом заработать? А если я выкладываю кругленькую сумму за образование своих детей, то что я могу потребовать от школы как родитель?

Гость подкаста – Юлия Столберова, основательница таллиннской частной школы Vivere.

Собственную частную школу Юлия Столберова создавала семь лет назад отнюдь не из желания разбогатеть, не просчитывая возможные риски и без всякого бизнес-плана.

Как рассказывает Столберова, у нее в семье растет собственный ребенок с особыми образовательными потребностями, ради которого, собственно, все и затевалось.

«Моему сыну нужна была школа, и мы не могли найти такую школу, которая бы устраивала прежде всего его самого, но и меня как родителя тоже. И если нет ничего, что устраивает тебя, то это стоит сделать самому», - говорит она.

«Расти дальше не собираемся»

«Для Эстонии мы уже не маленькая, но все ещё не самая крупная школа, но расти дальше не собираемся. У нас сейчас порядка 200 учеников и более чем 70 сотрудников. Это тот максимум, который позволяет нам всё ещё знать каждого по имени, но при этом быть достаточно большой шумной школой», - делится подробностями Юлия Столберова.