Жительнице Эстонии посещение туалета на работе обошлось в 150 евро

«Печально, но не перевелись еще у нас работодатели, которые стоят с секундомером у туалета, подсчитывая, сколько времени там сидит работник», - пишет на своей странице в соцсетях Трудовая инспекция.
В Трудовую инспекцию обратилась девушка, которая за рабочий день в общей сложности провела в туалете 20 минут. Как оказалось, работодатель следил за тем, как часто и как надолго сотрудница уходит в туалет, посчитал, что это слишком много и выписал ей штраф в 150 евро.
«Деньги он вычел из бонуса от продаж, которые получала девушка, заявив, что бонусы – это, вообще-то, его добрая воля и он имеет право распоряжаться ими как вздумается», - говорится в посте.
В Трудовой инспекции подчеркнули, что работодатель не имеет права устанавливать ограничения на использование туалета: «Ведь у разных людей разные потребности, и работник должен иметь возможность пользоваться туалетом по мере необходимости».
Кроме того, в Законе о трудовом договоре вообще отсутствует понятие «штраф».
Закон допускает возможность установить договорную неустойку и только в следующих случаях:
- нарушение обязанности сохранять конфиденциальность;
- нарушение ограничения на конкуренцию;
- отказ от начала работы;
- самовольный уход с работы;
- нарушение требований по охране труда.
«В других случаях заключение соглашения о неустойке в трудовых отношениях невозможно, - напоминают в Трудовой инспекции. - Таким образом, даже если в вашем трудовом договоре и указан пункт о штрафных санкциях за посещение туалета в рабочее время, знайте, что такое соглашение является ничтожным, поскольку противоречит закону».
Также в инспекции отметили, что работодатель не может удерживать из заработной платы каких-либо сумм без письменного согласия работника.
Бонусы – это тоже часть зарплаты, а не добрая воля работодателя. «Следовательно, работодатель не вправе уменьшать заработную плату в одностороннем порядке. Если работник не дает письменного согласия, работодатель не имеет права удерживать какую-либо сумму ущерба. В этом случае прямая дорога в Комиссию по рассмотрению трудовых споров, где будет дана оценка всем обстоятельствам», - заключили в Трудовой инспекции.