Жительнице Эстонии посещение туалета на работе обошлось в 150 евро

В Трудовую инспекцию обратилась девушка, которая за рабочий день в общей сложности провела в туалете 20 минут. Как оказалось, работодатель следил за тем, как часто и как надолго сотрудница уходит в туалет, посчитал, что это слишком много и выписал ей штраф в 150 евро.

«Деньги он вычел из бонуса от продаж, которые получала девушка, заявив, что бонусы – это, вообще-то, его добрая воля и он имеет право распоряжаться ими как вздумается», - говорится в посте.

В Трудовой инспекции подчеркнули, что работодатель не имеет права устанавливать ограничения на использование туалета: «Ведь у разных людей разные потребности, и работник должен иметь возможность пользоваться туалетом по мере необходимости».

Кроме того, в Законе о трудовом договоре вообще отсутствует понятие «штраф».

Закон допускает возможность установить договорную неустойку и только в следующих случаях:

нарушение обязанности сохранять конфиденциальность;

нарушение ограничения на конкуренцию;

отказ от начала работы;

самовольный уход с работы;

нарушение требований по охране труда.

«В других случаях заключение соглашения о неустойке в трудовых отношениях невозможно, - напоминают в Трудовой инспекции. - Таким образом, даже если в вашем трудовом договоре и указан пункт о штрафных санкциях за посещение туалета в рабочее время, знайте, что такое соглашение является ничтожным, поскольку противоречит закону».

Также в инспекции отметили, что работодатель не может удерживать из заработной платы каких-либо сумм без письменного согласия работника.