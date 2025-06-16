Утром в понедельник, 16 июня, правоохранительными органами Латвии был задержан и допрошен бывший депутат Сейма Алексей Росликов, который кричал на заседании парламента «Нас больше! Русский язык - наш язык!», сообщает Rus.TVNET.
Информацию о задержании Росликова подтвердила Латвийскому телевидению глава парламентской фракции партии «Стабильности!» Светлана Чулкова.
На видео, которое было размещено в профилях Росликова в соцсетях, она рассказала, что Росликов был задержан сегодня утром, не уточнив, кто осуществлял задержание и в связи с каким делом.
По сообщению агентства LETA, Росликова задержали и допросили сотрудники Службы государственной безопасности Латвии (VDD).
Затем Росликова отпустили под подписку о невыезде. По словам представителей VDD, он проходит по делу как подозреваемый.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Служба государственной безопасности Латвии начала уголовный процесс против уже бывшего депутата Сейма и будущего депутата Рижской думы Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвии, и разжигании национальной ненависти и розни.
Уголовное дело было возбуждено после того, как служба оценила заявления Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также другие его недавние действия.
По словам представителей Службы государственной безопасности Латвии, они уже несколько раз проводили профилактические беседы с лидером партии «Стабильности!», предупреждая его об ожидаемой уголовной ответственности в случае совершения уголовных преступлений.
Более подробных комментариев служба не дала.
Партия «Стабильности!» в пресс-релизе указала, что решение VDD возбудить дело против Росликова вызывает недоумение.
Росликов заявил, что в середине 1930-х годов в Германии и примерно в то же время и в Советском Союзе также было принято бороться с инакомыслящими с помощью органов безопасности.
«Действия некоторых латвийских органов безопасности начинают напоминать этот тоталитарный режим, действия которого мы всегда осуждали», - считает депутат.
Росликов надеется, что это просто совпадение и VDD «завершит уголовный процесс так же быстро, как и начала, потому что поймет абсурдность оснований для его возбуждения».
По его мнению, Служба государственной безопасности Латвии «используется как орудие политической власти в борьбе с оппозицией».
В начале февраля этого года VDD провела беседу с Росликовым в связи с его публичными высказываниями против латышей.
Как сообщалось, 5 июня Росликов был выдворен из зала заседаний парламента.
Выступая в дебатах о декларации «об устранении последствий русификации», Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента.
На повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос: что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные «закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?».
Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, и без них страна развиваться не сможет.
В конце обращения Росликов по-русски заявил: «Русский язык - наш язык!», - после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала.