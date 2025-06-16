Информацию о задержании Росликова подтвердила Латвийскому телевидению глава парламентской фракции партии «Стабильности!» Светлана Чулкова.

На видео, которое было размещено в профилях Росликова в соцсетях, она рассказала, что Росликов был задержан сегодня утром, не уточнив, кто осуществлял задержание и в связи с каким делом.

По сообщению агентства LETA, Росликова задержали и допросили сотрудники Службы государственной безопасности Латвии (VDD).

Затем Росликова отпустили под подписку о невыезде. По словам представителей VDD, он проходит по делу как подозреваемый.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Служба государственной безопасности Латвии начала уголовный процесс против уже бывшего депутата Сейма и будущего депутата Рижской думы Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвии, и разжигании национальной ненависти и розни.

Уголовное дело было возбуждено после того, как служба оценила заявления Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также другие его недавние действия.

По словам представителей Службы государственной безопасности Латвии, они уже несколько раз проводили профилактические беседы с лидером партии «Стабильности!», предупреждая его об ожидаемой уголовной ответственности в случае совершения уголовных преступлений.

Более подробных комментариев служба не дала.

Партия «Стабильности!» в пресс-релизе указала, что решение VDD возбудить дело против Росликова вызывает недоумение.