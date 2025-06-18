Галерея Заложен краеугольный камень еще одного небоскреба в центре Таллинна

Как к этому относиться, пусть решает каждый, но процесс застройки пустующих земельных участков на Маакри идет уже более десяти лет. Существует даже специальная программа строительства высотных зданий в центре Таллинна. А в 2018 году Rus.Postimees уже восклицал, что «на Маакри скоро будет тесно».