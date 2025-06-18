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Галерея Заложен краеугольный камень еще одного небоскреба в центре Таллинна

Столичную улицу Маакри называют то маленьким Манхэттеном, то «нашим Сити». И в самом деле, небоскребы, теснящиеся на этой узкой улице, изменили знаменитый силуэт Таллинна, каким его видели с моря многие сотни лет.

Как к этому относиться, пусть решает каждый, но процесс застройки пустующих земельных участков на Маакри идет уже более десяти лет. Существует даже специальная программа строительства высотных зданий в центре Таллинна. А в 2018 году Rus.Postimees уже восклицал, что «на Маакри скоро будет тесно»

В том же году автору удалось сделать ставшее на сегодняшний день историческим фото с верхнего этажа одной из башен-близнецов на Торнимяэ.

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