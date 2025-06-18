Вторая попытка: Рийгикогу вновь принял закон, который повлияет на православную церковь в Эстонии

Также закон уточняет требования к лицам, которые могут занимать духовные должности или входить в руководство религиозных организаций: таким человеком не может быть лицо, которому запрещено проживать или находиться в Эстонии.

Кроме того, создается механизм выхода из религиозного объединения, деятельность, устав или руководство которого не соответствуют новым требованиям. В этом случае приход или монастырь может принять новый устав, который затем регистрируется без одобрения руководящего органа организации, что упрощает процедуру в случае конфликта.



Хоть в тексте закона связанная с Московским патриархатом местная православная церковь напрямую и не упоминается и он действует в отношении всех религиозных объединений страны, из этого следует, что ЭПХЦ должна будет отказаться от связей с Московским патриархатом и Русской православной церковью (РПЦ), которая оправдывает агрессию и войну в Украине и имеет прямое влияние на здешнюю церковь через экономические и уставные связи.

Для выполнения требований закона необходимо существенно изменить уставы и прекратить взаимодействие с церковным центром в Москве. В остальном приходы и Пюхтицкий монастырь могут продолжить свою деятельность, как и прежде.

Если требования закона выполнены не будут, министр внутренних дел имеет право обратиться в суд с требованием о ликвидации связанных с церковью юридических лиц, нарушающих закон.



ЭПХЦ оказалась в центре скандалов, когда митрополит Евгений отказался четко осудить агрессию России в Украине и отмежеваться от патриарха Кирилла, который открыто поддерживает войну и доктрину экспансивного «Русского мира». Митрополит ограничился общими словами о том, что не разделяет позиции митрополита Кирилла и призвал к миру.



В результате вид на жительство Евгения в Эстонии был аннулирован в феврале 2024 года и он вернулся в Россию, гражданином которой является. Оттуда он продолжает руководить церковью.

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