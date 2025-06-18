Вторая попытка: Рийгикогу вновь принял закон, который повлияет на православную церковь в Эстонии

В среду, 18 июня, Рийгикогу принял в третьем чтении новую редакцию Закона о церквях и приходах, который, среди прочего, создает основания для принудительного прекращения связи между Эстонской православной христианской церковью и Московским патриархатом.
Закон был принят большинством: 68 депутатов проголосовали «за», 17 - «против».
Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен провозгласить президент Эстонии Алар Карис. Поскольку он не провозгласил принятую в апреле версию Закона о церквях и приходах, в соответствии с его замечаниями редакция закона была изменена. Если президент вновь откажется провозгласить закон, то документ будет направлен в Государственный суд, который должен будет принять окончательное решение о его соответствии конституционным нормам.
Что изменилось
Из первоначального варианта был исключен пункт о запрете руководства религиозными организациями со стороны лиц или объединений, обладающих значительным влиянием и находящихся за пределами Эстонии, так как президент счел эту формулировку слишком размытой и допускающей различную трактовку.
Также депутаты увеличили срок для приведения уставов и организационной структуры религиозных объединений в соответствие с новыми требованиями – с двух до шести месяцев.
Кроме того, парламент уточнил закон таким образом, чтобы религиозные организации не могли быть связаны экономически или через положения устава с зарубежными духовными центрами, органами управления или лидерами, если те представляют угрозу государственной безопасности, конституционному строю или общественному порядку Эстонии.
Таким образом, была конкретизирована формулировка, в которой указано, что угроза может возникать в случае поддержки или финансирования деятельности, направленной на насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного строя Эстонской Республики, а также при поддержке военной агрессии, призывах к войне, террористическим преступлениям или незаконному применению силы.
Также закон уточняет требования к лицам, которые могут занимать духовные должности или входить в руководство религиозных организаций: таким человеком не может быть лицо, которому запрещено проживать или находиться в Эстонии.
Кроме того, создается механизм выхода из религиозного объединения, деятельность, устав или руководство которого не соответствуют новым требованиям. В этом случае приход или монастырь может принять новый устав, который затем регистрируется без одобрения руководящего органа организации, что упрощает процедуру в случае конфликта.
Хоть в тексте закона связанная с Московским патриархатом местная православная церковь напрямую и не упоминается и он действует в отношении всех религиозных объединений страны, из этого следует, что ЭПХЦ должна будет отказаться от связей с Московским патриархатом и Русской православной церковью (РПЦ), которая оправдывает агрессию и войну в Украине и имеет прямое влияние на здешнюю церковь через экономические и уставные связи.
Для выполнения требований закона необходимо существенно изменить уставы и прекратить взаимодействие с церковным центром в Москве. В остальном приходы и Пюхтицкий монастырь могут продолжить свою деятельность, как и прежде.
Если требования закона выполнены не будут, министр внутренних дел имеет право обратиться в суд с требованием о ликвидации связанных с церковью юридических лиц, нарушающих закон.
ЭПХЦ оказалась в центре скандалов, когда митрополит Евгений отказался четко осудить агрессию России в Украине и отмежеваться от патриарха Кирилла, который открыто поддерживает войну и доктрину экспансивного «Русского мира». Митрополит ограничился общими словами о том, что не разделяет позиции митрополита Кирилла и призвал к миру.
В результате вид на жительство Евгения в Эстонии был аннулирован в феврале 2024 года и он вернулся в Россию, гражданином которой является. Оттуда он продолжает руководить церковью.
В апреле Полиция безопасности Эстонии опубликовала в своем ежегоднике статью, где было указано, что митрополит Евгений вел тайные переговоры о незаконном финансировании из России частной православной школы в Таллинне.