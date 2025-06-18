Должен ли работодатель индексировать зарплату в связи с ростом инфляции? Отвечает Трудовая инспекция

«Ну что ж, вынуждены вас расстроить. Нет, не должен. В эстонском законодательстве нет прямой обязанности индексировать зарплату в связи с инфляцией. Закон о трудовом договоре устанавливает только минимальный размер заработной платы. То есть, работодатель не обязан автоматически повышать зарплату, даже если цены растут», - пишет Трудовая инспекция в Facebook.

Индексация может быть предусмотрена:

· Если в вашем трудовом договоре прямо указано, что зарплата индексируется, например, раз в год на основании роста индекса потребительских цен.

· Если такое уточнение указано в коллективном договоре (например, в соглашениях между профсоюзом и работодателем).

· По инициативе работодателя - как мера удержания работников и компенсации роста стоимости жизни.