Должен ли работодатель индексировать зарплату в связи с ростом инфляции? Отвечает Трудовая инспекция

Должен ли работодатель индексировать зарплату в связи с повышением инфляции? С таким вопросом жители Эстонии часто обращаются в Трудовую инспекцию.
«Ну что ж, вынуждены вас расстроить. Нет, не должен. В эстонском законодательстве нет прямой обязанности индексировать зарплату в связи с инфляцией. Закон о трудовом договоре устанавливает только минимальный размер заработной платы. То есть, работодатель не обязан автоматически повышать зарплату, даже если цены растут», - пишет Трудовая инспекция в Facebook.
Индексация может быть предусмотрена:
· Если в вашем трудовом договоре прямо указано, что зарплата индексируется, например, раз в год на основании роста индекса потребительских цен.
· Если такое уточнение указано в коллективном договоре (например, в соглашениях между профсоюзом и работодателем).
· По инициативе работодателя - как мера удержания работников и компенсации роста стоимости жизни.
Когда же возникает необходимость производить индексацию?
Когда нужно произвести расчет средней зарплаты, например, для начисления отпускных или в случае прекращения трудовых отношений, для вычисления компенсации по сокращению или компенсации за неиспользованные дни отпуска и т.д.
Такой расчет обычно производится на основании заработной платы за последние полгода. Но что делать, если работник отсутствовал на работе более 12 месяцев и соответственно зарплату в этот период не получал? Тогда для расчета берется зарплата, указанная в договоре и помноженная на индекс.
Например, женщина была в декрете полтора года и сразу после выхода хочет использовать основной отпуск. Или за время отсутствия работницы произошла реорганизация и ее должность была сокращена. Индекс - это разница в минимальной заработной плате на момент, когда работница ушла в декрет, и когда возникла необходимость произвести расчет.
Например, если женщина ушла в декрет в 2023 году, когда размер минимальной заработной платы был 725 евро, а необходимость произвести расчет возникла в 2025 году, когда размер минимальной заработной платы увеличился до 886 евро, то поделив 886 на 725, мы получим необходимый коэффициент (индекс).
886 : 725 =1,222 это и есть наш индекс.
И теперь для расчета компенсации мы будем брать зарплату работницы в 2023 году (например, 800 евро) и умножать на полученный коэффициент: 800 х 1,222 = 977,6
Это и есть размер проиндексированной зарплаты пропорционально тому, как за это время выросла минимальная заработная плата.
Трудовая инспекция обращает внимание, индексирование не применяется, когда зарплата оговорена в коллективном договоре или если она выше последней квартальной среднемесячной заработной платы по Эстонии, опубликованной Департаментом статистики.