Летняя работа для подростков: что нужно знать работодателям и родителям

«Ему разрешено иметь дело с алкоголем только в запечатанной упаковке, например, при выкладке или складировании товара. Также подросткам запрещено работать с табачными изделиями и схожими товарами, такими как электронные сигареты и жидкости к ним», - отметила Таэль-Саме.

Кроме того, до достижения 21 года несовершеннолетние не могут принимать участие в организации азартных игр, лотерей и розыгрышей, принимать решения по их итогам или осуществлять контроль за их проведением.

По словам адвоката, с несовершеннолетним следует заключать именно трудовой договор, поскольку у молодых людей, как правило, еще нет достаточных знаний, навыков и опыта для самостоятельной работы по договору подряда или поручения. Тем не менее в отдельных случаях заключение таких договоров допустимо - например, если молодой человек выступает в роли музыканта или занимается рукоделием на заказ в удобное для себя время.

Работодателям следует учитывать, что продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних ограничена законом, однако заработная плата при этом должна выплачиваться не ниже установленного законом минимума. Также важно помнить, что несовершеннолетним запрещено работать сверхурочно и в ночное время с 22:00 до 06:00, за исключением случаев творческой деятельности в сфере культуры, спорта или рекламы под надзором взрослого с 20:00 до 00:00.