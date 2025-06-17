Летняя работа для подростков: что нужно знать работодателям и родителям

Во время летних каникул многие подростки ищут возможность трудоустройства и подработки. Однако при приеме несовершеннолетнего на работу работодатель обязан учитывать ряд ограничений и специальных требований.
При приеме на работу несовершеннолетнего работодатель должен прежде всего оценить, подходит ли предлагаемая работа для несовершеннолетнего и разрешена ли она ему законом. При этом необходимо учитывать как характер самой работы, так и возраст молодого человека, а также его обязанность учиться в школе.
«Прежде чем допустить несовершеннолетнего к работе, работодатель обязан провести анализ связанных с данной работой рисков, и установить меры по предотвращению или снижению возможных опасностей», - подчеркнула адвокат юридического бюро Hedman Кристель Таэль-Саме.
Несовершеннолетнего нельзя допускать к работе, которая превышает его физические или умственные возможности, угрожает его здоровью либо связана с рисками, которые он не в состоянии своевременно распознать или предотвратить из-за нехватки опыта или соответствующего обучения.
Адвокат посоветовала работодателям внимательно изучить постановление правительства Эстонии, где указаны виды деятельности и профессиональные риски, представляющие угрозу для здоровья несовершеннолетних. Такие виды работ запрещены, за исключением ситуаций, когда они выполняются в рамках учебной практики.
К примеру, подросткам запрещено использовать механические резаки, а также находиться в рабочих зонах с уровнем шума выше 80 дБ. Поэтому несовершеннолетние не могут выполнять работу с такими устройствами, как триммеры или газонокосилки
Также следует учитывать, что трудовая деятельность не должна нарушать моральные принципы подростка, мешать его обучению или препятствовать полноценному социальному развитию.
К примеру, работа в летнем кафе может показаться подходящим вариантом для школьника, однако, как поясняет адвокат, несовершеннолетнему запрещено выполнять обязанности, связанные с реализацией алкогольной продукции - он не имеет права ни продавать, ни подавать алкоголь.
«Ему разрешено иметь дело с алкоголем только в запечатанной упаковке, например, при выкладке или складировании товара. Также подросткам запрещено работать с табачными изделиями и схожими товарами, такими как электронные сигареты и жидкости к ним», - отметила Таэль-Саме.
Кроме того, до достижения 21 года несовершеннолетние не могут принимать участие в организации азартных игр, лотерей и розыгрышей, принимать решения по их итогам или осуществлять контроль за их проведением.
По словам адвоката, с несовершеннолетним следует заключать именно трудовой договор, поскольку у молодых людей, как правило, еще нет достаточных знаний, навыков и опыта для самостоятельной работы по договору подряда или поручения. Тем не менее в отдельных случаях заключение таких договоров допустимо - например, если молодой человек выступает в роли музыканта или занимается рукоделием на заказ в удобное для себя время.
Работодателям следует учитывать, что продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних ограничена законом, однако заработная плата при этом должна выплачиваться не ниже установленного законом минимума. Также важно помнить, что несовершеннолетним запрещено работать сверхурочно и в ночное время с 22:00 до 06:00, за исключением случаев творческой деятельности в сфере культуры, спорта или рекламы под надзором взрослого с 20:00 до 00:00.
Для заключения трудового договора с несовершеннолетним и допуска его к работе работодатель обязан получить согласие или последующее одобрение от родителя либо законного представителя. Однако родитель не вправе давать согласие на работу школьника в период каникул более чем на половину их продолжительности.
«Когда подросток устраивается на свою первую работу, родителям важно обсудить с ним, где и кем он трудоустроен, заключен ли официальный трудовой договор и переводится ли зарплата на банковский счет, а не выдается наличными. Также следует поговорить о характере выполняемой работы и условиях труда. Поскольку у молодого человека может не быть опыта, ему сложно самостоятельно распознать возможные нарушения своих прав. Поэтому особенно важно, чтобы родители поддерживали и направляли его в этот период», - отметила Таэль-Саме.
Если работодатель должным образом зарегистрировал трудовую деятельность несовершеннолетнего, родитель может ознакомиться с условиями труда своего ребенка через систему самообслуживания Инспекции труда. В случае, если родитель сочтет, что выполнение трудовых обязанностей может нанести ребенку вред, он имеет право отозвать свое согласие.
Ограничения по возрасту:
Дети младше 7 лет не могут работать по трудовому договору. С 7 до 12 лет разрешена легкая работа в сфере культуры, искусства, спорта или рекламы - не более 3 часов в день на каникулах.
Подростки 13-14 лет и учащиеся 15-16 лет могут выполнять простую работу по трудовому договору: до 2 часов в учебные дни и до 7 часов в дни каникул. В рамках учебной практики допустимо большее рабочее время.
17-летние, а также 15-16-летние, которые не обязаны посещать школу, могут работать полный рабочий день - до 8 часов в сутки, если труд не запрещен законом и не вреден для здоровья.