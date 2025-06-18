Rus.Postimees нашел гражданку Эстонии, которую задержали прямо на границе рядом с Койдула в конце мая и посадили под арест в Пскове. История о том, как издеваются пограничники РФ, как всего за четыре слова можно оказаться в камере и возможно навсегда лишиться общения с самыми близкими людьми, стала рассказом о жизни одного из представителей народа сету.

31 мая Печорский районный суд Псковской области вынес решение об аресте гражданки Эстонии за «пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Все произошло на КПП Куничина Гора. Из деталей СМИ смогли лишь сообщить имя женщины - Ольга Рыбкина.