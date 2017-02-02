В Таллинне произошла авария: движение затруднено

Авария произошла в 7.15. Движение в сторону центра города затруднено.
По словам пресс-секретаря Пяхьяской префектуры полиции, в результате аварии никто не пострадал.
Сегодня утром в Таллинне на бульваре Вабадузе столкнулись два автомобиля.
Авария произошла в 7.15. Движение в сторону центра города затруднено.
По словам пресс-секретаря Пяхьяской префектуры полиции, в результате аварии никто не пострадал.
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