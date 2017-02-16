Родители в панике: в детских садах массовое пищевое отравление?

Сегодня в редакцию издания Valgamaalane позвонила встревоженная женщина, сообщившая, что вчера в валгаских детских садах могло произойти массовое пищевое отравление. "Мой ребенок ходит в "Буратино", вечером ребенка сильно рвало. Позже узнала, что то же самое вчера произошло в "Касеке" и "Валко"", - рассказала она.