Предприятие будет заниматься поиском утечек воды с 00:00 до 5:00, пишет rus.err.ee.
Жителям двух самоуправлений водоканал приносит извинения за возможные неудобства.
Водоканал Järve Biopuhastus сообщил, что 21 февраля будет октлючено водоснабжение во всех домах района Ахтме в Кохтла-Ярве и в Йыхви.
Предприятие будет заниматься поиском утечек воды с 00:00 до 5:00, пишет rus.err.ee.
Жителям двух самоуправлений водоканал приносит извинения за возможные неудобства.
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Сегодня в редакцию издания Valgamaalane позвонила встревоженная женщина, сообщившая, что вчера в валгаских детских садах могло произойти массовое пищевое отравление. "Мой ребенок ходит в "Буратино", вечером ребенка сильно рвало. Позже узнала, что то же самое вчера произошло в "Касеке" и "Валко"", - рассказала она.
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