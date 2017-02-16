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На следующей неделе в Кохтла-Ярве и Йыхви не будет воды1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Водоканал Järve Biopuhastus сообщил, что 21 февраля будет октлючено водоснабжение во всех домах района Ахтме в Кохтла-Ярве и в Йыхви.

Предприятие будет заниматься поиском утечек воды с 00:00 до 5:00, пишет rus.err.ee.

Жителям двух самоуправлений водоканал приносит извинения за возможные неудобства.

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