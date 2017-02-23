Галерея: президент Кальюлайд прибыла на торжественное богослужение

Возлагая в пятницу туром венок к памятнику участникам Освободительной войны в центре Таллинна, премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, как важно хранить память о тех, кто боролся за свободу Эстонии.

Эстония отмечает 99-ю годовщину независимости: смотрите видеопоздравление от Postimees!

В начале праздничной недели в такте танца Oige ja vasemba молодежь Эстонии выстроилась на Певческом поле в Таллинне в форме символической цифры 99. Видео «Да здравствует Эстония! Я остаюсь!» - поздравление от Postimees по случаю Дня независимости Эстонии! С праздником, дорогие читатели!

День независимости ЭР: какие праздничные мероприятия следует непременно посетить в Таллинне

В день 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики, 24 февраля, в Таллинне пройдут разного рода праздничные мероприятия, в том числе и концерты, сообщает Раэпресс.

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Излюбленным украшением традиционного праздничного стола, который в Эстонии накрывают на годовщину Республики, являются бутерброды с килькой и картофельный салат – без этих блюд не обходится февральский праздничный стол в 74% эстонских семей.

Путин поздравил Кальюлайд с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил свою эстонскую коллегу Керсти Кальюлайд с Днем независимости. Об этом говорится в сообщении посольства России в Эстонии в фейсбуке.

День независимости в музее под открытым небом – будет и сражение!

24 февраля 2017 года Эстонский музей под открытым воздухом, военно-историческое объединение Front Line и Сааремааскаое общество военного имущества приглашают в Эстонский музей под открытым небом (Таллинн, Вабаыхумуузеуми-теэ, 12), на праздничное мероприятие в честь 99-й годовщины независимости Эстонской Республики.

Полезно знать: как сократится рабочий день в канун годовщины независимости

В канун Дня независимости работодатель обязан либо сократить рабочий день, либо договориться с работником о компенсации сверхурочных часов. Тем, кто работает в государственный праздник, полагается двойная оплата.