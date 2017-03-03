Понедельник, 6. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Дефицит Больничной кассы составил 29 млн евро

BNS
BNS
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Результаты деятельности Больничной кассы за прошлый год составили дефицит в 29 млн евро, расходы на 4 процента превысили запланированную бюджетом сумму.

Всего бюджет в 1,1 млрд евро был выполнен на 104 процента, что значит, что дефицит составил примерно 29 млн евро, сказал председатель правления Больничной кассы Танель Росс на брифинге для прессы.

В прошлом году объем медицинской помощи общего профиля составил 103 млн евро. Расходы на помощь врачей-специалистов составили 590 млн евро, всего было 3,3 млн подобных случаев.

В прошлом году Больничная касса оказала услугу стационарной помощи медсестры 8045 людям, а помощь медсестры на дому 8045 людям. А также Больничная касса компенсировала стоимость медицинских устройств на 70,5 млн евро.

Больничная касса компенсировала в прошлом году 8 млн рецептов лекарств на общую сумму 132 млн евро. Также в прошлом году было компенсировано 6 млн дней временной нетрудоспособности на общую сумму 10 млн евро.

Средние месячные затраты на одно застрахованное лицо выросли в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 7 процентов, сказал Росс.

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