Вне дома: москвичи открыли в Таллинне ресторанчик с эстонским названием

Если честно, то такой заголовок мы придумали специально, чтобы вы заглянули собственно в статью. Нет, мы никого не обманули: собственники ресторана Андрей Шмаков и Виталий Тихонов – москвичи по месту работы, а на самом деле они – наши, таллиннские.

Фото: Вера Копти.

В подвальчике на улице Сакала уютно. Горит камин, жаль, правда, что электрический, на стенах – старинные фотографии, за «окнами» – виды Старого города. На абажурах светильников надпись с подходящим подтекстом: Home is where the heart is (дом там, где сердце).

Фото: Вера Копти.

Чувствуется, что о заведении уже хорошо знают работники ближних контор: сегодня на обед суп с фрикадельками, паста с лососем, жареная курица, тефтели с картофельным пюре, селедка с картофелем… Ничего особенного, правда? Но то ли магия имен действует, то ли ностальгия замучила, но столики заняты.

Теперь, собственно о магии имен. Андрей Шмаков, известнейший в Эстонии шеф-повар, прославивший рестораны Ribe и Kadriorg, уже несколько лет руководит рестораном «Савва» в роскошной московской гостинице «Метрополь».

Виталий Тихонов работал в Beer House и в Коrsaar, пять лет - в рыбном ресторане в Норвегии, был шефом в ресторане французской кухни Le Bonaparte в Старом городе, затем открыл свое кафе Atelier на Нарвском шоссе, а потом – раз! – и уехал в Москву руководить огромным проектом G.Graf.

И вот они – вернулись. Нет, не насовсем, конечно. Например, Виталий готовится к запуску двух новых проектов в России – рестораны «Клюква» и «Охотничий» будут предлагать то, что Тихонов любит и умеет готовить – местные продукты. В данном случае, российские.

Виталий Тихонов в своем ресто Kama Köök. Фото: Вера Копти.

«Захотелось открыть ресторан на родине, с местной, простой и честной кухней, чтобы обычный человек мог у нас вкусно, быстро, полезно и недорого пообедать. Начав, например, со стаканчика кефира с камой!» – восклицает Тихонов.

«Мы хотим заполнить нишу между дорогими заведениями и фаст-фудом. Смотрите, у нас каждый день разное обеденное меню: суп, салат, два горячих блюда. Есть и постоянные блюда, уже получившие признание. Например, селедка с картошкой и яйцом – самая что ни на есть домашняя закуска, любимая многими», - продолжает шеф.

Вот она, селедочка! Фото: Вера Копти.

Пока Kama открыта только днем, но скоро – следите за новостями в социальных сетях – здесь будут проводиться гастрономические и винные вечеринки. Например, ближайшая будет связана с блюдами из дичи.

«А где же Андрей Шмаков? Уже вернулся в Москву?» – спрашиваю Виталия. «Нет! Андрей – здесь, в Таллинне, готовится к открытию своего семейного ресторана, который называется Tar Tar. Вы уже, наверное, догадались, какое блюдо будет в нем фирменным», – отвечает Тихонов и загадочно улыбается.