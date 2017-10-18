Неизвестный русский... избиратель

«Пришел месяц октябрь, инда взопрели местные выборы. Засупонилось солнышко, налетели на Эстонию ветры злые, окаянные. Хором повыползал из нор своих ласнамяэских избиратель русскоязычный – зверь чудный, вредный, таинственный...»

Наша тоска по железной пятке

Не поручусь, что именно в таких терминах думает о русском избирателе некая часть населения Эстонии, в том числе – некая часть ее политического истеблишмента. Чужая душа – потемки, а на исповедь надежды мало. Но раз даже Ахто Лобьякас, в особом интересе к русской тематике не замеченный, пишет о том, что «до сих пор на русского избирателя, особенно на местных выборах, смотрели как на голосующего зомби, который делегирует власть [центристам] и у которого в эстонской политике легитимных интересов нет», – значит, этот стереотип, этот предрассудок насчет неизвестного русского избирателя в каких-то местных головах все-таки сохраняется.

О причинах распространяться не будем. Причины ясны, и о них говорят давно и все подряд. Вот хоть Вячеслав Иванов, в бессчетный раз констатировавший: «О том, что две основные языковые группы в Эстонии живут словно бы в параллельных пространствах, не знает разве что слепоглухонемой». Какая-то диффузия, да, имеет место, но скорее не как у двух газов, вольно обменивающихся молекулами, а как у кусков металла: если эти куски сильно прижать друг к другу на очень долгое время, на границе атомы несколько перемешаются, но, в общем, без особых последствий.

Отчасти искусственное размежевание общин усыпляет разум, а тот живо рождает чудовищ. Я за эти годы слышал много версий про себя и таких же, как я, местных русскоязычных. Безусловно, мы падки до пропаганды, легкозомбируемы (это слово надо писать слитно, я полагаю, по аналогии с прилагательным «сильнопьющий», благо это тоже мы) и верим на слово российскому ТВ в первую очередь и таллиннской центристско-партийной прессе во вторую.

Кроме того, мы не очень понимаем, что происходит, и «ан масс» голосуем за коррупционеров – тех же самых центристов. Далее, мы истекаем слюной по царю, вождю, сильной руке, стальному кулаку и железной пятке – именно поэтому мы столько лет упорно голосовали за Эдгара Сависаара, в котором видели ставленника Владимира Путина.

Потому что, если уж совсем по правде, мы опять же ан масс желаем возврата Империи, восстановления оккупации и прочих интересных вещей. А всё это оттого, что мы – малообразованная безыдейная масса, мечущаяся в плену слепых страхов, наследники советского прошлого. И до кучи похожи на чернь, на холопов, благодарящих – как умеем! – своих хозяев.

Последние два предложения, если что, почти прямая цитата из одного «анализа» причин победы центристов на местных выборах 2017 года. Написал это, кстати, местный русский. Что лишний раз подчеркивает парадоксальность всей этой нашей ситуации.