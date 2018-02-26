Ветеринарно-пищевой департамент убрал из продажи семь запрещенных пищевых добавок

В ходе направленной проверки на сайтах искали такие не допущенные к продаже вещества, как агматин сульфат, акация жестковатая (аcacia rigidula), эпидемиум крупноцветковый (еpimedium grandiflorum) и худия гордони (hoodia gordonii). Искали и предложения пищевых добавок с вводящими в заблуждение утверждениями, которые обещали исцеление костей и суставов.

Новейшие продукты – это продукты, которые не использовались в пищу в Европейском союзе до 15 мая 1997 и для их продажи нужно получить спецразрешение. Разрешение дается на продажу таких веществ, которые признаны Европейскими департаментом безопасного питания безопасными для здоровья людей.

Кроме того, Ветеринарно-пищевой департамент нашел 25 эстоноязычных интернет-магазинов, которые продавали пищевые добавки, обещая их потребителям улучшение состояния костей и суставов или излечение их заболеваний, но эти утверждения были ошибочными. Пищевые добавки не являются лекарствами, поэтому не разрешено присваивать им особенности, помогающие излечиться от болезней или избежать их. Предприятиям были сделаны предписания, и их обязали удалить недопустимые утверждения со своих страниц.

Учреждения, занимающиеся надзором за продуктами питания в Европейском союзе, проверили около 1100 интернет-страниц и обнаружили 779 сайтов, которые предлагали не отвечающие требованиям ЕС товары. Итого было найдено 428 предложений запрещенных новейших продуктов питания, а также 351 пищевой добавки, при рекламировании которых использовались запрещенные медицинские утверждения.

Осенью прошлого года в Европейском союзе впервые была проведена общая проверка продуктов питания, продающихся в Интернете. В проверке приняли участие 25 стран-членов, а также Норвегия и Швейцария. Проверку координировала Европейская комиссия. Целью проверки было усилить сотрудничество между учреждениями, занимающимися надзором за продуктами питания, а также получить обзор распространения продаж в интернете новейших продуктов питания и использования вводящих в заблуждение утверждений при продаже пищевых добавок.